【禁晚市堂食】信和6商場推消費獎賞　外賣消費滿200元可換現金券

變種病毒Omicron來勢洶洶，港府由即日（7日）開始禁止晚市堂食，本港多個商場也主動推出優惠救亡。信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心就推出消費獎賞，包括現金券，WhatsApp外賣專線及外賣優惠。

於即日起至1月20日期間，S⁺ REWARDS會員於以上六個商場内的食肆外賣，以電子貨幣單一消費滿$200，即可即日登記換領$20購物S現金券乙張，回贈率高達10%。 而$20購物S現金券適用於信和集團旗商場近200間參與商戶，每名S⁺ REWARDS會員在推廣期內最多可換領3次，名額有限，換完即止。

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另外，信和集團商場也設WhatsApp外賣專線。由即日開始，每天中午12時至晚上9時期間，可WhatsApp 9672 7556查詢餐牌及外賣資料。

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商場食肆亦配合推出多項外賣優惠，其中包括屯門市廣場「BEANS」推出外賣自取7折優惠（晚上6時後適用）；奧海城「家上海」推出外賣自取8折優惠；荃新天地「一幻拉麵」推出外 賣自取套餐低至55折優惠，中港城「元気寿司」推出網上訂購壽司盛外賣自取低至85折優惠；黃金海岸商場「Chef’s Cuts Meat and Deli」推出自選菜單外賣自取9折優惠（晚上6時至8時30分適用）及尖沙咀中心及帝國中心「會所一號維港皇宴」推出外賣自取7折優惠等。

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責任編輯：吳嘉雯