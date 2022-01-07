【Starlink】晶片短缺問題拖慢生產速度 Starlink過去 2 月用戶成長趨緩

隨著新的一年展開，馬斯克旗下航太企業SpaceX的衛星網路服務「星鏈計畫」（Starlink）於昨天（6日）完成了2022年的第一輪發射，將總共49顆衛星送上近地軌道。目前 Starlink 已擁有超過 145,000 名用戶。

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根據CNBC、Space.com、The Bharat Express News報導，SpaceX工程師Jessie Anderson在1月6日在2022年首輪發射網路直播中表示，Starlink目前已在全球25國擁有超過145,000名用戶。相比起Starlink自2020年10月開啟寬頻衛星網路服務以來，至2021年11月為止平均每月都能新增約11,000名用戶的成績，過去兩個月用戶只增加5,000人，成長趨勢有明顯減緩跡象。

有專家推測情況可能與去年11月時「預購碟形衛星天線」的事件有關，當時SpaceX向預購的客戶表示由於晶片短缺的關係，恐怕得延遲一年甚至更久才能交貨，引起一部分人的不滿，部分客戶抱怨「感覺好像詐騙」，憤而要求退款。

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因應使用人數的增加，美國網路測速網站Speedtest.net日前發布報告指出，2021年第三季，Starlink美國下載速度中值從Q2的97.23 Mbps下降至87.25 Mbps，可能是受到更多用戶加入影響；上傳速度中值也從13.89 Mbps略減至13.54 Mbps。距離馬斯克去年2月22日於Twitter表示的Starlink網速有望倍增至300Mb/s仍有一段距離。

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記者：鄭日棱