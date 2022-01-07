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【美股焦點】GameStop盤後一度漲超30%　傳進軍NFT和加密貨幣市場

股樓投資 19:20 2022/01/07

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據《華爾街日報》引述知情人士報道，美國電子遊戲零售商GameStop（GME）正計劃進軍NFT和加密貨幣市場，消息傳出後，GameStop盤後股價一度漲超過30%。

知情人士透露，GameStop正準備成立一個部門，以進入NFT和加密貨幣領域，並僱傭20多人來管理。該部門正在建立一個網上平台，提供購買、銷售和交易虛擬電動遊戲商品的NFT，如遊戲角色的服裝和武器。知情人士表示，該公司正在要求特定的遊戲開發商和發行商在今年底推出網上平台時，可以同時推出NFT。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

另外，報道還透露GameStop正與兩家加密貨幣公司簽署合作協議，以共享技術和共同投資開發使用區塊鏈和NFT技術的遊戲，以及其他NFT相關項目。知情人士表示，這家GameStop預計今年將與十幾家或更多加密貨幣公司達成類似協議，並投資數千萬美元。

【延伸閱讀】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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