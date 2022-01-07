▲ 【恒大危機】華人置業：去年出售恒大股份虧損約78.7億元

商人劉鑾雄陳凱韻去年提出私有化華人置業 （00127） 被否決，華人置業最新公布去年拋售中國恒大 （03333） 股份的財務影響。華人置業預期去年出售恒大股份的已變現虧損約78.7億元，而餘下持有的恒大股份以去年12月31日收市價計，料未變現虧損約30.5億元，將錄為其他全面支出，華人置業稱，未變現公平值變動乃非現金項目，對集團現金流量並無構成影響。

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而上年度集團來自恒大股份之股息收入約1.6億元。

另外，華人置業表示，集團出售若干證券投資及財資產品，預計出售帶來已變現虧損淨額約15億元，其餘未變現虧損淨額約9.5億元。

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