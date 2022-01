【泰國疫情】確診急飆 無限期停收免隔離簽證申請

泰國因應近期新冠確診個案飆升,周五(7日)宣布無限期暫停接收免隔離簽證新申請,以阻截病毒傳播。泰國政府更指飲酒社交聚會導致當地疫情擴散,宣布由周日(9日)擴大實施夜晚餐廳禁酒令的地區範圍。

泰國周五宣布單日再增7,526宗確診,確診數是今年1月1日紀錄的超過兩倍,更創去年11月初以來的單日新高。

泰國政府新冠疫情工作組發言人塔維辛(Taweesin Visanuyothin)表示,如果繼續任由疫情惡化,泰國於本月底的單日確診數字或大幅飆升至3萬宗。

基於確診個案大幅增加,政府決定無限期暫停接收「Test & Go」免隔離簽證計劃的新申請,直至當局另行通知。

而目前已遞交申請人士在下周六(15日)前,仍可免隔離入境泰國。

塔維辛表示:

如情況有變,我們會調整計劃,但現階段需要更深入了解Omicron變種。

(We can still make changes if the situation improves, but for now we have to learn more about Omicron.)