【泰國疫情】確診急飆 無限期停收免隔離簽證申請

泰國因應近期新冠確診個案飆升，周五（7日）宣布無限期暫停接收免隔離簽證新申請，以阻截病毒傳播。泰國政府更指飲酒社交聚會導致當地疫情擴散，宣布由周日（9日）擴大實施夜晚餐廳禁酒令的地區範圍。

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泰國周五宣布單日再增7,526宗確診，確診數是今年1月1日紀錄的超過兩倍，更創去年11月初以來的單日新高。

泰國政府新冠疫情工作組發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）表示，如果繼續任由疫情惡化，泰國於本月底的單日確診數字或大幅飆升至3萬宗。

基於確診個案大幅增加，政府決定無限期暫停接收「Test & Go」免隔離簽證計劃的新申請，直至當局另行通知。

而目前已遞交申請人士在下周六（15日）前，仍可免隔離入境泰國。

塔維辛表示：

如情況有變，我們會調整計劃，但現階段需要更深入了解Omicron變種。 （We can still make changes if the situation improves, but for now we have to learn more about Omicron.）

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泰國上月22日已重啟強制隔離措施，要求入境的外國旅客接受隔離。但由下周二（11日）起恢復蘇梅島、攀牙府及喀比府的沙盒計劃，准許已接種兩劑疫苗旅客於特定地點自由活動。

泰國同日也會解除8個非洲國家旅客的入境禁令。

另外，泰國目前有69個府已經實施每晚9點後禁止於餐廳飲酒的措施。但塔維辛表示飲酒社交聚會是疫情散播主因，宣布周日起擴大措施範圍至首都曼谷在内的其餘8個府。

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責任編輯：鄭錦玲