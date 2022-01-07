【新年消費優惠】恒隆推「跨商場新年大激賞」 提供一系列電子消費優惠及驚喜禮遇

新年將至，恒隆地產推出跨商場新年大激賞「hello New Year !」，由1月10日至2月20日期間，「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員在恒隆地產旗下商場之商戶以電子消費滿指定金額，即可獲贈電子優惠券， Fashion Walk更加碼送出獨家獎賞，額外送出電子優惠券。

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於1月10日至2月20日期間，hello 會員只需在恒隆商場，當中包括 Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及中環物業（包括都爹利街一號、 樂成行、印刷行及渣打銀行大廈）等指定商戶，每星期（星期一至星期日）累積電子消費滿1,500元，即可獲贈100元新年電子優惠券，而在淘大商場及康怡廣場購物每星期（星期一至星期日）累積電子消費滿1,500元，則可獲贈50元新年電子優惠券。此外，於1月10日至1月30日期間，hello 會員於 Fashion Walk 每星期（星期一至星期日）累積電子消費滿10,000元，更可獲贈額外總值500元新年電子優惠券，賺取高達800元獎賞。

另外，恒隆地產由1月13日起連續六個星期四上載多款獎賞，會員可透過恒隆商場手機應用程式以優惠積分換領，當中包括 Dyson Micro 1.5kg 吸塵機、Rasonic 座檯式蒸氣焗爐（20 升）、任天堂 Nintendo Switch、Vivienne Tam 戲曲娃娃利是袋、潮流家具品牌 at.home 商戶電子優惠券、CANVAS 乳香尊貴護手套裝、Vivienne Westwood Café 餐飲電子優惠券，以及一系列商戶電子優惠券。

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責任編輯：羅浩濂