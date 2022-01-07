▲ 【美國收水】中金：料聯儲局5月加息 全年加2至3次後開始縮表

聯儲局會議紀錄顯示官員態度轉「鷹」，中金預計，聯儲局將於2022年5月首次加息，全年共計加兩至三次，不排除聯儲局在加息兩至三次後開始「縮表」。

中金認為，美國收緊貨幣對中國貨幣的影響，主要來源於中美利差收窄可能引發資金外流，帶來資本市場動盪和貶值壓力，可能制約中國貨幣政策放鬆的空間。

但從資本流動看，外資佔比仍低，且對聯儲局收緊已有較多預期，加上中國國債吸引力在增強，外資或趨勢性增持，更重要的是，外資對中國的信心更多來源於中國基本面的韌性和債務處理的有序性，而非僅僅看中美利差；從經常帳戶看，貿易順差或繼續小幅走闊，將部分對沖資金流出影響，起到穩匯率的作用。

整體而言，美國收緊貨幣政策並不對中國的貨幣寬鬆構成制約。

相關文章：【美國收水】增長股散水？ 景順：投資者會重新集中在基本面和收益上

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附Time code）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：區嘉俊