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【徵收差餉地租】已發出1月至3月季度徵收差餉及地租通知書 須於1月31日或之前繳交

理財智慧 16:55 2022/01/07

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差餉物業估價署今日(7日)宣布，今年1月至3月季度徵收差餉及地租通知書已經發出，並須於1月31日或之前繳交。該通知書已計算該季度的差餉寬減，每個評估差餉住宅及非住宅物業分別以1,000元和2,000元為上限。如物業該季的應繳差餉額少於差餉寬減額，所有剩餘的寬減額將不能用以抵銷任何一季度的未繳差餉。是項寬減不適用於地租。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

市民繳交差餉及地租，可使用以下方法：
 
1. 利用銀行自動轉帳或電子繳費方式（例如繳費靈、銀行自動櫃員機、轉數快或互聯網）

2. 上載電子支票／電子本票到「電子支票支付」網站：www.payecheque.gov.hk

3. 將劃線支票郵寄香港告士打道郵政局郵政信箱28000號庫務署收（請注意，郵資不足的信件將不獲接收）

4. 前往任何一間郵政局或指定的便利店繳交。查詢各區郵政局地址及辦公時間，請致電香港郵政熱線2921 2222或瀏覽www.hongkongpost.hk
 
市民如果仍未收到通知書，可致電2152 0111或傳真2152 0113查詢，亦可親臨九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署查詢。另外，可於差餉物業估價署網頁索取通知書補發本或查詢應繳款額。如使用流動裝置（例如手機或平板電腦），更可在該署網頁的「帳目查詢」服務取得「付款QR碼」或「轉數快二維碼」。繳納人可於本港任何一間郵政局、7-Eleven、OK便利店或VanGO便利店，出示「付款QR碼」繳交款項；或利用支援轉數快繳交政府帳單的銀行手機應用程式或電子錢包，掃描「轉數快二維碼」即時繳費。遲交的款額會被加徵百分之五的附加費。如在最後繳款日期過後六個月仍未繳交，逾期未繳的款額（包括百分之五的附加費）將再被加徵百分之十的附加費。

 

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責任編輯：羅浩濂

物業 差餉物業估價署 財務自由 香港 差餉地租

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