Panasonic料推4天工作制 鼓勵員工遙距工作

新冠肺炎疫情影響下，工作模式亦有變化。日本松下集團宣布，將容許日本員工選擇改為每周工作4天制，同時鼓勵員工遙距工作。暫時未知新工作模式何時開始，亦未有公布任何細節。

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松下集團（Panasonic）主席楠見雄規在線上會議中透露，計劃批准員工選擇4天工作制，意在讓工作模更多元化。楠見雄規指部分員工可能有副業，部分人可能想重返校園，詳細計劃需要與工會商討。

此外，楠見雄規指Panasonic亦鼓勵更多員工選擇遙距工作，此舉讓需要攜家帶眷調派至其他城市工作的員工有另一個選擇。Panasonic創始人松下幸之助於1965年，先於日本其他公司採用5天工作制。

日本政府此前曾表示，希望日本企業提供4天工作制，作為其經濟﹑財政管理及改革政策之一。日本企業中，瑞穗金融集團2020年啟動可以4天工作制或3天工作制。鹽野義製藥計劃今年4月起向有意願的員工推行4天工作制。

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責任編輯：吳漢培