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【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　恒生北角分行周一恢復營業、全員工陰性（不斷更新）

Hot Talk 19:05 2022/01/09

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【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　恒生北角分行即日起停業至另行通知（不斷更新）

變種病毒Omicron在香港有擴散跡象，第五波疫情一觸即發，再有銀行因應疫情而將部分分行停業。中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 上周因應個別分行因列入強制檢疫公告，而須短暫停業。

一文看各機構防疫措施　滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作｜【下一頁】

【1月9日更新】

恒生銀行：北角分行上周五停業消毒　周一復業

恒生銀行上周五（7日）宣布，因被納入政府強檢公告，英皇道北角分行下午3時起暫停服務，直至另行通知，並安排分行全部員工前往檢測中心接受核酸檢測。停止服務期間，會安排進行額外深層清潔及消毒。

恒生銀行周日（9日）更新，英皇道北角分行周一（10日）可恢復營業，全部員工的檢測結果已確認呈陰性。

恒生強調，已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。

【1月6日更新】

中銀香港：灣仔胡忠大廈分行暫停營業

中銀香港的灣仔胡忠大廈分行，從1月6日起暫停營業直至另行通知。中銀表示，將因應防疫工作的需要，視乎情況適當調整分行服務。

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金融機構 檢測中心 疫情 香港 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 北角 銀行

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