▲ 【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整 恒生北角分行即日起停業至另行通知（不斷更新）

變種病毒Omincron在香港有擴散跡象，第五波疫情一觸即發，再有銀行因應疫情而將部分分行停業。繼中銀香港 （02388） 後，恒生 （00011） 英皇道的北角分行因列入強制檢疫公告，即日起停業至另行通知。

一文看各機構防疫措施 滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作｜【下一頁】

恒生銀行：北角分行停業消毒

恒生銀行宣布，因被納入政府強檢公告，北角分行下午3時起暫停服務，直至另行通知，並安排分行全部員工前往檢測中心接受核酸檢測。停止服務期間，會安排進行額外深層清潔及消毒。

毗鄰的北角（渣華道）分行及城市花園優越及優進理財中心則維持正常服務。

中銀香港：灣仔胡忠大廈分行暫停營業

中銀香港的灣仔胡忠大廈分行，從1月6日起暫停營業直至另行通知。中銀表示，將因應防疫工作的需要，視乎情況適當調整分行服務。

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