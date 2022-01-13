【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、華僑永亨屯門分行停業（不斷更新）

▲ 【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整 恒生北角分行即日起停業至另行通知（不斷更新）

Omicron變種病毒在香港引發疫情一觸即發，繼個別銀行因應疫情而將部分分行停業。中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、HSBC滙豐 （00005） 最新宣布，調整絕大部分銀行分行營業時間，日常辦公日將提前至下午4時關門，工銀亞洲更暫停屯門分行營業。

一文看各機構防疫措施 滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作｜【下一頁】

【1月13日更新】

華僑永亨：屯門分行即日起停業

華僑永亨銀行宣布，因應疫情最新發展，以及為保障客戶及員工的健康，位於屯門鄉事會路的屯門分行將於1月13日（星期四）起暫停服務直至另行通知。

【1月12日更新】

滙豐HSBC：所有分行平日提早下午4時關門、13理財中心關閉

滙豐宣布，1月13日起，所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4 時，星期六則至下午12時。

滙豐13 家日夜理財中心將會暫時關閉，相鄰的理財易中心則推持正常服務。滙豐中小企中心的營業時間亦調整至星期一至五的下午4時。

新春換新鈔安排方面，滙豐表示，已預約兌換新鈔的客戶，可按照原定日子及時間前往指定分行，1月13日至15日會提早在早上8時營業，而1月13至31日，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。

恒生：大部分營業點提前下午4時關門

恒生公布，1月13日起全線地面分行、港鐵站辦事處、流動分行及商務理財中心的營業時間將有所調整，星期一至五營業時間提前至下午4時結束，地面分行、港鐵站辦事處周六就會中午12時關門，流動分行、商務理財中心會在星期六休息。

恒生提議客戶透過恒生e-Banking、流動理財服務應用程式或電話理財服務熱線，滿足他們的理財需要。

中銀香港：大部分分行下午4時關門 灣仔胡忠大廈分行明起恢復服務

中銀香港宣布，因應防疫安排，將調整全港各區分行的營業時間，除特別分行外，所以分行星期一至至五的最新營業時間為上午9時至下午4時，星期六最新營業時間為上午9時至中午12時，存支票機於星期一至五的截數時間調整為下午4時。

而早前暫停營業的灣仔胡忠大廈分行將哎1月13日起恢復服務。

另外，安泰邨銀行服務中心最新營業時間為星期二及四的下午1時至4時；科學園銀行服務中心營業時間為星期一至五上午11時至下午6時；愉景灣銀行服務中心最新營業時間為星期一至五上午10時至下午5時，以及星期六上午10時至中午12時。

工銀亞洲：屯門新墟及大興分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應最新疫情發展，該行屯門新墟及大興分行將於明日（1月13日）起暫停服務直至另行通知。而其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變。

該行表示，建議客戶使用全面電子銀行服務，包括手機銀行、網上銀行及電話銀行等。如有需要，可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。

渣打：全線分行5時關門、換新鈔服務維持不變

渣打宣佈，因應疫情發展，由1月13日（星期四）起，營業時間將更改為：

全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心

星期一至星期五﹕上午 10 時正至下午 5 時正

星期六﹕上午 10 時正至下午 1 時正

流動分行

星期一至星期五﹕上午 10 時正至下午 4 時正

星期六﹕休息

全線企業特快中心

星期一至星期五﹕上午 10 時正至下午 5 時半

星期六﹕休息

*兌換新鈔服務維持不變，1月13日至1月15日期間，全線分行仍會維持由上午8時起提供兌換新鈔服務。

【1月10日更新】

招商永隆：全線分行服務時間 提早至下午3時半關門

招商永隆宣布，因應新冠防疫安排，所有營運分行、招商永隆「私人財富管理」中心、招商永隆「私人銀行」中心，1月11日起更改營業時間，直至另行通知。

星期一至五營業時間由上午9時半至下午3時半；星期六由上午9時半至下午1時，部份分行星期六不營業。

此外，高鐵香港分行繼續暫停營業，直至另行通知。

【1月9日更新】

恒生銀行：北角分行上周五停業消毒 周一復業

恒生銀行上周五（7日）宣布，因被納入政府強檢公告，英皇道北角分行下午3時起暫停服務，直至另行通知，並安排分行全部員工前往檢測中心接受核酸檢測。停止服務期間，會安排進行額外深層清潔及消毒。

恒生銀行周日（9日）更新，英皇道北角分行周一（10日）可恢復營業，全部員工的檢測結果已確認呈陰性。

恒生強調，已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。

【1月6日更新】

中銀香港：灣仔胡忠大廈分行暫停營業

中銀香港的灣仔胡忠大廈分行，從1月6日起暫停營業直至另行通知。中銀表示，將因應防疫工作的需要，視乎情況適當調整分行服務。

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