【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

香港第五波疫情Omicron變種病毒傳播鏈不斷擴大，2月以來確診宗數爆升，至今單日感染個案仍不斷創出新高。中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、東亞 （00023） 等主要香港銀行已縮短營業時間，並每日安排有職員感染的分行停業。本地銀行龍頭滙豐更宣布，3月7日起絕大部分分行隔日開門。

綜合最新資料，已有逾200間銀行分行暫停服務。

【3月4日更新】

滙豐3月7日起所有分行隔日開 僅三家分行一周開門6日

滙豐最新公布由3月7日（星期一）起，除了3家滙豐主要分行——滙豐中環總行、旺角分行、觀塘分行會於星期一至星期六營業，其他滙豐分行則會隔日提供服務，即一周只營業3日。

滙豐「A/B Team」方式營運分行詳情，請看【下一頁】

華僑永亨4分行恢復營業 總行繼續停業

華僑永亨公布，土瓜灣分行、長沙灣分行、深水埗分行及元朗分行已於3月4日恢復營業，總行（皇后大道中161號）則繼續停業至另行通知。

恒生17分行因員工確診暫停服務

恒生銀行公布，17分行因員工確診，由今天（3月4日）起暫停服務，直至另行通知。

分行詳情可見【下一頁】

中銀香港新增8家分行恢復營業

中銀香港表示，由今日（3月4日）起，8家中銀分行將恢復營業，另因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，9家中銀分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。

分行詳情請看【下一頁】

星展香港14間分行櫃檯服務暫停

星展香港表示，27間分行維持營業，當中14間分行的櫃檯服務已暫停，包括一般櫃檯及星展豐盛理財中心櫃檯服務。

另外，星展香港所有分行、星展豐盛私人客戶中心及星展財務分行於星期六暫停營業，直至另行通知。

分行詳情請看【下一頁】

中信銀行（國際）14間行暫停服務

以下分行暫 停 服 務直至另行通知：

分行 地址 營業情況 香港 皇后大道西 皇后大道西 488 號新安大樓地下 暫 停 營 業 直至另行通 知（ 包 括自動櫃員機支票及現金存入 服 務） 中信大廈 中環添美道 1 號中信大廈 2 樓 202 及 207 號舖 銅鑼灣 軒尼詩道 525 號澳門逸園中心 1 樓至 2 樓 太古城 太古城道 18 號太古城中心 063 號舖 九龍 尖沙咀 堪富利士道 12 號宏貿發展大廈 3-5 號地下 紅磡 民泰街 9 號黃埔新邨地下 B1 號鋪 九龍灣 宏開道 8 號其士商業中心地下商場 7 號 開源道 觀塘開源道 54 號豐利中心地下 3 號 新界 將軍澳 重華路八號東港城商舖 217G 及 233 號舖 大圍 沙田大圍道 49-53 號悅安大廈 B 舖 上水 新豐路 138 號 新都會廣場 興芳路 223 號新都會廣場四樓 473C 及 473F 號舖 荃灣 荃灣眾安街 13-19 號瑞生樓地下及一樓 C 舖 屯門 屯門鄉事會路 18-20 號明偉大樓 4-5 號

滙豐新增3家分行停業

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，3家滙豐分行由即日（3月4日）起暫停服務，包括圓方、美孚新邨、沙田廣場的滙豐分行。據滙豐網站資料，連同最新3家分行停業，該行約有62家分行、理財中心或中小企中心暫停服務。

詳情可見【下一頁】

【3月3日更新】

東亞銀行信德中心分行暫停服務、9分行恢復服務

東亞指，信德中心分行（上環干諾道中 200 號信德中心2樓 296A-296B號舖）一名員工初步確診新型冠狀病毒，該名員工最後上班日期為3月3 日（星期四）。信德中心分行將暫停服務，直至另行通告。

此外，東亞銀行的柴灣分行、長沙灣廣場分行、荃灣沙咀道分行、馬鞍山廣場分行、青山道分行、香港仔分行、銅鑼灣分行、佐敦分行，以及旺角商務理財中心現已恢復服務。

富邦分行周六暫停營業

富邦指鑑於本港新型冠狀病毒疫情持續惡化，為配合政府的防疫措施及為保障員工及客戶的健康和安全，富邦宣布其分行的營業時間將暫時作以下更改，直至另行通知：

星期一至五：上午10時至下午5時

星期六：暫停營業

東亞所有分行星期六暫停服務

東亞宣佈，為減低新型冠狀病毒疫情擴散的風險，該行所有分行自3月5日起於星期六暫停服務，直至另行通告。較早前，該行已暫停15間分行的服務，並把星期一至五的營業時間調整為上午9時至下午4 時。

建行亞洲分行周六暫停營業

建行（亞洲）宣佈，由3月5日（星期六）起，該行的分行及小企業及個人信貸中心將於星期六暫停營業，直至另行通知。第五波疫情下，滙豐、恒生、中銀及渣打早前已相繼宣佈全線分行周六暫停服務，直至另行通知。

另外，建行亞洲以下分行由3月3日（星期四）起暫停服務。

分行詳請可見【下一頁】

上商中環總行暫停營業、上環及灣仔分行將恢復服務

上海商業銀行宣佈，因應目前新型冠狀病毒情況，由3月3日（星期四）起，中環總行（中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈大堂樓層）暫停營業，直至另行通知。另外，上環分行（上環蘇杭街41-47號地下）及灣仔分行（灣仔軒尼詩道19-21號）之服務將於3月4日（星期五）起恢復。

華僑永亨銀行3分行恢復營業

華僑永亨銀行宣布，3間分行3月3日起恢復營業。

新蒲崗分行：新蒲崗爵祿街66-70號地下

九龍分行：佐敦彌敦道298號

深水埗分行；深水埗長沙灣道57號

工銀亞洲3分行恢復營業、兩分行暫停服務

工銀亞洲宣佈，3月3日起，3間分行恢復營業、兩間分行暫停服務。

恢復營業分行：

上環分行：香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖

電氣道分行：香港電氣道113-115號

大興分行：新界屯門大興邨商場21-23號舖

暫停服務分行：

炮台山分行：香港英皇道272-276號光超台地下A-C號舖

屯門新墟分行：新界屯門啓發徑8號城‧點地下GA號舖及1樓

恒生新增11間分行暫停服務

恒生銀行3日2日新增11間分行暫停服務。計及港鐵站辦事處及流動分行，恒生暫時有47間分行暫停服務。

分行詳請可見【下一頁】

上海商業銀行九龍灣分行暫停營業

上商宣佈因應目前新型冠狀病毒情況， 由3月3日（星期四）起，位於九龍灣宏開道 16 號德福大廈之九龍灣分行將暫停營業， 直至另行通知。

中銀香港8家分行將恢復營業 11家分行暫停營業

中銀香港公布，由3月3日（星期四）起，18家分行將恢復營業，11家分行暫停營業。

恢復營業的18家分行包括：石塘咀分行、香港仔分行、中環永安集團大廈分行、軒尼詩道409號分行、莊士敦道分行、銅鑼灣分行、筲箕灣寶文大廈分行、健康村分行、德福廣場分行、黃埔花園分行、輔仁街26號分行、九龍城太子道分行、太子上海街分行、堪富利士道分行、上水分行、馬鞍山廣場分行、屯門市廣場分行，以及荃新天地分行。

分行詳請可見【下一頁】

滙豐新增13家分行暫停服務

滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，13家分行由即日（3月3日）起暫停服務，直至另行通知 。有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。

分行詳請可見【下一頁】

恒生漢口道分行因員工確診暫時停業

恒生銀行漢口道分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，今天（3月3日） 起暫停服務，直至另行通知。

中信銀行國際17家分行停業

中信銀行（國際）17家分行停業 。

以下分行暫 停 服 務直至另行通知：

分行 地址 營業情況 香港 皇后大道西 皇后大道西 488 號新安大樓地下 暫 停 營 業 直至另行通 知（ 包 括自動櫃員機支票及現金存入 服 務） 中信大廈 中環添美道 1 號中信大廈 2 樓 202 及 207 號舖 銅鑼灣 軒尼詩道 525 號澳門逸園中心 1 樓至 2 樓 太古城 太古城道 18 號太古城中心 063 號舖 九龍 尖沙咀 堪富利士道 12 號宏貿發展大廈 3-5 號地下 紅磡 民泰街 9 號黃埔新邨地下 B1 號鋪 美孚 美孚新邨五期蘭秀道 20B 地下商舖 N28 九龍城 福佬村道 29-31 號地舖及閣樓 九龍灣 宏開道 8 號其士商業中心地下商場 7 號 開源道 觀塘開源道 54 號豐利中心地下 3 號 新界 將軍澳 重華路八號東港城商舖 217G 及 233 號舖 沙田中心 橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖 52C 大圍 沙田大圍道 49-53 號悅安大廈 B 舖 上水 新豐路 138 號 新都會廣場 興芳路 223 號新都會廣場四樓 473C 及 473F 號舖 荃灣 荃灣眾安街 13-19 號瑞生樓地下及一樓 C 舖 屯門 屯門鄉事會路 18-20 號明偉大樓 4-5 號

【3月2日更新】

華僑永亨銀行3分行恢復營業

華僑永亨銀行宣布，銅鑼灣、土瓜灣及深水埗分行早前有員工初步確診，3間分行已於3月2日（星期三）恢復營業。

東亞4間分行暫停服務 包括總行在內13間分行恢復服務

東亞銀行宣布，4間分行暫停服務直至另行通告，另有13間分行恢復服務。

詳細分行名單、地址，可見【下一頁】

創興順利邨分行暫停服務

創興宣佈，因應疫情最新發展，為保障客戶及員工健康和安全，順利邨分行由3月2日（星期三）起暫停服務，該分行的自動櫃員機及保管箱服務維持正常，直至另行通知。

招商永隆尖沙咀及太子分行3月3日起停業

招商永隆銀行公布，尖沙咀分行及太子分行各有一名員工確診感染新型冠狀病毒，有關員工的最後上班日期分別為 2月28日及2月25日，員工在工作期間有佩戴口罩。尖沙咀分行及太子分行由明天（3月3日）起暫停營業直至另行通知。早前暫停營業之旺角分行將於3月3日恢復營業。

大新3分行重開、3分行暫停服務

大新銀行公佈，以下分行已重開，並於星期一至五上午10時至下午5時如常為客戶提供服務。

香港區：皇后大道東分行

九龍區：德福花園分行

新界區：粉嶺、葵芳、沙田分行

以下分行則暫停服務，直至另行通知，以便安排全面及徹底的清潔和消毒，以為客戶及員工提供安全的環境。

香港區：炮台山分行

九龍區：佐敦、油麻地分行

新界區：青衣城、海趣坊、沙咀道分行

工銀亞洲兩分行停業 中環分行恢復營業

工銀（亞洲）宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，由今天（3月2日）起，中環分行（香港皇后大道中9號1樓A1舖）恢復營業，而西環分行（香港西營盤皇后大道西242-244號）及翠林分行（新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城5樓135號舖）則暫停服務。

上商坪石邨分行因疫情暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月2日（星期三）起，位於牛池灣坪石邨鑽石樓115號之坪石邨分行將暫停營業，直至另行通知。

中銀增14家分行停業 13家復業

中銀香港公布，因應疫情發展可安排13家中銀分行恢復營業，同一時暗再有14家分行因員工初步確診新冠病毒而暫停服務。

詳細分行名單、地址，可見【下一頁】

恒生11家分行恢復服務

恒生銀行公布，重開11家早前因發現職員感染新冠病毒而暫停服務的恒生分行，包括恒生中環總行。另外，恒生油麻地分行因有職員感染而從今日起暫停服務，相關員工最後上班日為2月22日及2月28日。

詳細分行名單，可見【下一頁】

中信銀行（國際）18家分行停業

以下分行暫 停 服 務直至另行通知：

分行 地址 營業情況 香港 皇后大道西 皇后大道西 488 號新安大樓地下 暫 停 營 業 直至另行通 知（ 包 括自動櫃員機支票及現金存入 服 務） 中信大廈 中環添美道 1 號中信大廈 2 樓 202 及 207 號舖 力寶中心 金鐘道 89 號力寶中心 鰂魚涌 英皇道 1001 號地下 1A 號舖及 2 樓 太古城 太古城道 18 號太古城中心 063 號舖 九龍 尖沙咀 堪富利士道 12 號宏貿發展大廈 3-5 號地下 紅磡 民泰街 9 號黃埔新邨地下 B1 號鋪 旺角 亞皆老街 32 號及 34 號地下至 2 樓 美孚 美孚新邨五期蘭秀道 20B 地下商舖 N28 九龍城 福佬村道 29-31 號地舖及閣樓 九龍灣 宏開道 8 號其士商業中心地下商場 7 號 開源道 觀塘開源道 54 號豐利中心地下 3 號 新界 將軍澳 重華路八號東港城商舖 217G 及 233 號舖 沙田中心 橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖 52C 大圍 沙田大圍道 49-53 號悅安大廈 B 舖 上水 新豐路 138 號 新都會廣場 興芳路 223 號新都會廣場四樓 473C 及 473F 號舖 荃灣 荃灣眾安街 13-19 號瑞生樓地下及一樓 C 舖

招商永隆銀行中區分行因員工確診暫停營業

招商永隆銀行指，中區分行（香港徳輔道中 189 號）一名員工確診感染新型冠狀病毒，有關員工的最後上班日期為2月25日，員工在工作期間均有佩戴口罩。中區分行由即日（3月2日）起暫停營業直至另行通知。

滙豐新增14家分行因員工確診暫停營業 遍布港九新界

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，14家分行由即日（3月2日）起暫停服務，直至另行通知。

分行詳情可見【下一頁】

東亞銀行：8分行暫停服務

東亞銀行宣布8間分行因有員工初步確診新型冠狀病毒病，而暫停服務，直至另行通告。

新增停業分行名單，可見【下一頁】

【3月1日更新】

創興香港仔分行暫停服務

創興銀行宣佈，由於香港仔分行兩名員工確診感染新冠病毒，該分行由3月1日起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。

華僑永亨兩分行暫停營業、3間分行恢復營業

華僑永亨銀行宣布，3間分行恢復營業，名單如下：

總行：皇后大道中161號

開源道分行：觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01室

大埔分行：大埔大榮里12-26號F舖

另外，屯門（屯門鄉事會路52-62號萬祥樓地下1-2號）及尖沙咀分行（尖沙咀金馬倫道54號）則因2月28日各有一名員工初步確診，暫停營業直至另行通知。

工銀亞洲1分行暫停服務、1分行恢復營業

工銀亞洲宣佈，由3月1日起，新增黃大仙分行（九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館一樓128號舖）恢復營業， 堅道分行（香港堅道22號廣堅大廈地下）則暫停服務。

富邦總行及元朗分行員工確診暫停服務

富邦銀行宣布，由於中環總行（德輔道中38號富邦銀行大廈）及元朗分行（教育路9號興發大廈地下）有員工確診感染2019冠狀病毒病，中環總行及元朗分行將於3月1日起暫停服務。富邦指，中環總行將於3月2日恢復營業，元朗分行將於3月3日恢復服務。

恒生新增14分行暫停服務、恢復7間分行營業

恒生銀行 （00011） 14間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月1日起暫停服務，直至另行通知。該行又公布，恢復7間分行營業，所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

新增停業及恢復營業分行名單【下一頁】

大新銀行4分行暫停營業

大新銀行宣布，皇后大道東分行、東涌、將軍澳新都城中心及沙田分行，由今天起暫停服務，直至另行通知，以便安排全面及徹底的清潔和消毒，以為客戶及員工提供安全的環境。

另外，莊士敦道、北角、太古城分行、長沙灣、佐敦、成業街、尖沙咀分行已重開，為客戶提供服務。

中銀新增11間分行暫停服務

中銀香港公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分分行將由3月1日（星期二）起暫停營業，直至另行通知，涉及分行包括：香港仔分行、石塘咀分行、健康村分行、大角咀分行、德福廣場分行、黃埔花園分行、葵昌路分行、屯門市廣場分行、大圍分行、馬鞍山廣場分行，以及上水分行。根據中銀香港分行網頁，至今已有過百間分行因疫情而暫時關閉。

新增停業分行名單，可見【下一頁】

滙豐新增8家分行停業

8家滙豐分行由即日（3月1日）起暫停服務，直至另行通知。部分早前因員工染疫而暫停服務滙豐分行已恢復服務，據滙豐網頁資料，在今次名單前約有49家分行、中小企中心暫停服務。

新增停業分行名單，可見【下一頁】

東亞6分行因員工初確暫停服務

東亞銀行宣布，以下分行因有員工初步確診新型冠狀病毒病暫停服務，直至另行通告。

東港城分行： 將軍澳重華路 8 號東港城2樓217B號

將軍澳中心分行： 將軍澳唐德街 9 號將軍澳中心1樓121號舖

美孚新邨分行 ：美孚新邨萬事達廣場地下N57號舖

尖沙咀分行：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場1樓

鰂魚涌顯卓理財中心： 鰂魚涌英皇道1035號地下

長沙灣廣場分行：長沙灣長沙灣道833號長沙灣廣場1樓117-119號

中信銀行國際18間分行停業

中信銀行（國際）最新分行服務詳情如下：

以下分行暫 停 服 務直至另行通知：

分行 地址 營業情況 香港 皇后大道西 皇后大道西 488 號新安大樓地下 暫 停 營 業 直至另行通 知（ 包 括自動櫃員機支票及現金存入 服 務） 中信大廈 中環添美道 1 號中信大廈 2 樓 202 及 207 號舖 力寶中心 金鐘道 89 號力寶中心 北角 英皇道 318-328 號恒英大廈地鋪 B3 太古城 太古城道 18 號太古城中心 063 號舖 九龍 尖沙咀 堪富利士道 12 號宏貿發展大廈 3-5 號地下 紅磡 民泰街 9 號黃埔新邨地下 B1 號鋪 旺角 亞皆老街 32 號及 34 號地下至 2 樓 美孚 美孚新邨五期蘭秀道 20B 地下商舖 N28 九龍灣 宏開道 8 號其士商業中心地下商場 7 號 開源道 觀塘開源道 54 號豐利中心地下 3 號 新界 將軍澳 重華路八號東港城商舖 217G 及 233 號舖 沙田中心 橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖 52C 大圍 沙田大圍道 49-53 號悅安大廈 B 舖 上水 新豐路 138 號 新都會廣場 興芳路 223 號新都會廣場四樓 473C 及 473F 號舖 荃灣 荃灣眾安街 13-19 號瑞生樓地下及一樓 C 舖 屯門 屯門鄉事會路 18-20 號明偉大樓 4-5 號

【2月28日更新】

工銀亞洲4分行恢復營業、7分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，最新分行服務情況如下，直至另行通知。

恢復營業分行如下：

炮台山分行：香港英皇道272-276號光超台地下A-C號舖

跑馬地分行：香港跑馬地景光街23號

小西灣分行：香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖

愛民分行：九龍何文田愛民廣場F18-F19號舖

暫停服務分行如下：

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓

電氣道分行：香港電氣道113-115號

旺角分行：九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下

大興分行：新界屯門大興邨商場21-23號舖

元朗分行：新界元朗青山道197-199號地下

葵芳分行：新界葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖

沙咀道分行：新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

創興尖沙咀分行員工確診 3月1日起暫停服務

創興銀行宣佈，由於尖沙咀分行一名員工確診感染新型冠狀病毒，為保障客戶及員工的健康和安全，尖沙咀分行由3月1日（星期二）起暫停服務 （包括自動櫃員機），直至另行通知。

華僑永亨恢復8家分行營業 仍有2家分行停業

華僑永亨銀行宣布，下列分行有員工初步確診感染新型冠狀病毒，銀行已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。

恒生：新增7家分行因員工確診停業 22家分行恢復營業

恒生銀行公布，新增7家分行因員工確診停業，同時安排22家恒生分行從今日（28日）起恢復服務。恒生銀行強調返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

分行名單可見【下一頁】

中信銀行（國際）新增開源道分行停業 共18家分行停業

中信銀行（國際）公布，新增開源道分行（觀塘開源道54號豐利中心地下3號）暫停營業，令分行暫停營業數目增至18家。

招商永隆銀行：中環總行及九龍灣分行暫停營業

招商永隆銀行公布，九龍灣分行一名員工確診感染新型冠狀病毒，有關員工的最後上班日期為2月22日， 該員工在工作期間均有佩戴口罩。本行灣分行由今日（2月28日）起暫停營業直至另行通知。另中環總行營業部（香港德輔道中 45 號）亦暫停營業。

上海商業銀行：新増2分行暫停營業

上海商業銀行宣佈，因應目前疫情，由2月28日（星期一）起，新增維多利中心分行（銅鑼灣屈臣道 15 號維多利中心G7號）及美孚新邨 （第四期） 分行（荔枝角美孚新邨百老匯街 83 號 B）暫停營業。

以下兩間分行暫停營業，直至另行通知。 分行 地址

中銀香港：逾30間分行因員工染疫而暫停營業、逾廿間分行恢復營業

中銀香港公布，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，該行部分分行將由2月28 日（星期一）起暫停營業，直至另行通知，涉及分行逾30間。另一方面，早前暫停營業的部分分行將由2月28日（星期一）起恢復營業，涉及逾廿間分行恢復營業。

分行名單可見【下一頁】

滙豐再多10家分行暫停 分布港九離島

滙豐再宣布，新增10家滙豐分行因有職員確診而須從周一（2月28日）起暫停營業，直至另行通知。

分行名單可見【下一頁】

【2月27日更新】

東亞再有13間分行因員工確診暫停服務、8分行周一復業

東亞銀行宣布，新增13間分行暫停服務，直至另行通告，同時有8間分行恢復營業。

分行名單可見【下一頁】

信銀國際17間分行暫停營業直至另行通知

信銀國際宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，以下分行暫停服務直至另行通知：

港島

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

德輔道中：德輔道中61-65號華人銀行大廈

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

力寶中心：金鐘道89號力寶中心

鰂魚涌：英皇道1001號地下1A號舖及2樓

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍

尖沙咀：堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下

旺角：亞皆老街32號及34號地下至2樓

美孚：美孚新邨五期蘭秀道20B地下商舖N28

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

新界

將軍澳：重華路八號東港城商舖217G及233號舖

沙田中心：橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖52C

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

上水：新豐路138號

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

荃灣：荃灣眾安街13-19號瑞生樓地下及一樓C舖

屯門：屯門鄉事會路18-20號明偉大樓4-5號

創興旺角分行員工確診暫停服務

創興銀行宣佈，旺角分行一名員工確診新冠病毒，為保障客戶及員工的健康和安全，該分行由2月28日（星期一）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。

招商永隆中環總行兩名員工確診暫停營業

招商永隆公佈，中環總行（香港德輔道中 45 號）營業部兩名員工確診感染新型冠狀病毒，有關兩位員工的最後上班日期分別為2月22日及2月24 日，在工作期間均有佩戴口罩。該行中環總行營業部由2月28日起暫停營業直至另行通知。

【2月26日更新】

東亞銀行總行及北角分行暫停服務

東亞銀行宣布，總行及北角分行因有員工初步確診，故暫停服務，直至另行通告。兩名員工最後上班日期為2月25日。

中銀香港石塘咀分行恢復營業

中銀香港宣布，早前因應員工確診而暫停營業的石塘咀分行將由周六（2日） 起恢復營業。

【2月25日更新】

工銀亞洲2月26日僅3分行營業半天 其他分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展，除銅鑼灣、尖沙咀東及沙田分行於2月26日（星期六）由上午9時至中午12時照常營業外，該行其他分行及個人理財中心暫停服務。

分行名單可見【下一頁】

創興巧明街分行暫停服務

創興銀行宣佈，因應新冠病毒疫情的最新發展，為保障客戶及員工的健康和安全，巧明街分行由2月25日（星期五）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。

上海商業銀行恢復六間分行之服務

上商恢復6間分行之服務，服務時間為星期一至星期五上午9時至下午4時15分，星期六僅軒尼詩道分行及尖沙咀分行由早上9時至中午12時正營業，其餘分行休息。

軒尼詩道分行：灣仔軒尼詩道302號集成中心LG16號

佐敦道分行：佐敦佐敦道23號新寶廣場地下2號舖

坪石邨分行：牛池灣坪石邨鑽石樓115號深水埗分行：深水埗長沙灣道141號

深水埗分行：深水埗長沙灣道141號

尖沙咀分行：尖沙咀漢口道7號

葵涌分行：葵涌青山公路482號和記新邨3號

工銀亞洲新增電氣道分行恢復營業

​​​​​​工銀亞洲宣佈由2月25日起， 新增電氣道分行恢復營業。

上商黃埔花園分行暫停營業

上商宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由2月25日（星期五）起，該行位於紅磡黃埔花園（第四期）棕櫚苑商場9號之黃埔花園分行將暫停營業，直至另行通知。

恒生新增六分行暫停服務 16分行恢復營業、包括總行

恒生銀行新增6間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，將由2月25日起暫停服務，直至另行通知。另外，恒生銀行16間分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務將恢復營業

分行名單可見【下一頁】

信銀國際：16間分行暫停營業直至另行通知

信銀國際宣佈，早前暫停服務的北角分行將於2月24日恢復營業。此外，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，13間分行暫停營業直至另行通知（包括自動櫃員機支票）。

港島

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

德輔道中：德輔道中61-65號華人銀行大廈

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

力寶中心：金鐘道89號力寶中心

鰂魚涌：英皇道1001號地下1A號舖及2樓

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍

尖沙咀：堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下

旺角：亞皆老街32號及34號地下至2樓

九龍城：福佬村道29-31號地舖及閣樓

美孚：美孚新邨五期蘭秀道20B地下商舖N28

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

開源道：觀塘開源道54號豐利中心地下3號

新界

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

元朗：元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下

沙田中心：橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖52C

中銀香港新增7分行暫停營業

中銀香港指，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，7間分行將由2月25日起暫停營業，直至另行通知。

停業分行名單可見【下一頁】

滙豐再有10間分行暫停服務

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，10家分行由2月25日起暫停服務，直至另行通知。

停業分行名單可見【下一頁】

東亞銀行6間分行暫停服務

東亞銀行宣布，6間分行暫停服務，直至另行通告。

停業分行名單可見【下一頁】

【2月24日更新】

創興銀行觀塘分行暫停服務

創興宣佈，觀塘分行一名員工進行新冠病毒快速測試後，結果初步陽性，為保障客戶及員工的健康和安全，觀塘分行由2月24日（星期四）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。該名員工負責該分行的櫃枱服務工作，辦公期間一直佩戴口罩，最後上班日期為2月24日（星期四）。

工銀亞洲屯門新墟分行恢復營業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，屯門新墟分行（地址：新界屯門啓發徑8號城點地下GA號舖及1樓）由2月24日起恢復營業。

上商新增4間分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由2月24日（星期四）起，新增以下4間分行暫停營業，直至另行通知。

東尖沙咀分行：東尖沙咀麼地道63號好時中心G27號

大埔分行：大埔廣福道27-31， 35-43號美德大廈地下4號舖

荃灣分行：荃灣青山公路405號

元朗分行：元朗康樂路17號

華僑永亨筲箕灣分行停業

華僑永亨銀行宣布，筲箕灣分行（筲箕灣寶文街1號峻峰花園）有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，分行將即時暫停服務直至另行通知。該員工於分行的最後上班日期為2月22日，工作期間全程均配戴口罩。

恒生新增7家分行因員工確診停業 3月起所有分行周六暫停服務

恒生銀行 （00011） 公布，由3月5日（星期六）起，恒生所有地面分行及港鐵站辦事處於星期六將暫停服務，直至另行通知。恒生銀行分行7間分行因應員工確診個案，今天（2月24日）起暫停服務，直至另行通知。

停業分行名單可見【下一頁】

招商永隆全線分行周六暫停營業

招商永隆銀行公布，為配合防疫安排，由2月26日（星期六）起，全線分行於星期六暫停營業，而早前暫停營業之中區分行將於2月28日（星期一）起恢復營業。

滙豐：再增18家分行暫停服務 累計約70家

HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，再新增18家滙豐分行由即日（2月24日）起暫停服務，直至另行通知。參考滙豐網頁，在此輪分行暫停營業前，滙豐已有54家分行或中小企服務中心正暫停營業。

詳情可見【下一頁】

信銀國際：14間分行暫停營業直至另行通知

信銀國際宣佈，早前暫停服務的北角分行將於2月24日恢復營業。此外，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，13間分行暫停營業直至另行通知（包括自動櫃員機支票）。

港島

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

德輔道中：德輔道中61-65號華人銀行大廈

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

力寶中心：金鐘道89號力寶中心

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍

尖沙咀：堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下

旺角：亞皆老街32號及34號地下至2樓

九龍城：福佬村道29-31號地舖及閣樓

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

開源道：觀塘開源道54號豐利中心地下3號

新界

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

大埔：廣福道152-172號大埔商業中心地下G及H號舖

元朗：元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下

中銀香港：新增12分行停業、9分行復業

中銀香港公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，12間分行將由2月24 日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。此外，早前暫停營業的9間中銀香港分行將由2月24日（星期四）起恢復營業。

詳情可見【下一頁】

東亞：3分行因員工初確暫停服務

東亞銀行宣佈，長沙灣廣場分行、跑馬地分行及新蒲崗分行各有一名員工初步確診新型冠狀病毒病，3間分行暫停服務直至另行通告。長沙灣廣場分行初確員工最後上班日期為2月23日（星期三），而跑馬地分行及新蒲崗分行初確員工最後上班日期分別是2月22日（星期二）及2月21日（星期一）。

東亞表示，為安全起見，會為上述設施進行全面清潔消毒。所有該分行的員工會根據當局指引進行病毒檢測，待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。

【2月23日更新】

工銀亞洲：全線分行周一至周五4時關門、周六僅5分行營業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，最新分行服務情況如下：

旺角及何文田分行恢復營業

5分行服務暫停

全線分行星期一至五營業時間調整至為9時至4時

除5分行外其餘分行、個人理財中心星期六暫停服務

26間分行及個人理財中心服務維持暫停

詳情可見【下一頁】

渣打：全線分行2月26日起周六暫停營業

渣打香港公佈，由於本港新型冠狀病毒疫情急速蔓延，為了保障客戶及員工健康及持續為市民提供銀行服務，渣打香港由 2 月 26 日起，全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心，周六將暫停營業直至另行通告。

創興：尚德邨分行及德田邨分行暫停服務

創興銀行宣內，由於一名尚德邨分行及兩名德田邨分行員工新冠病毒快速測試結果初步呈陽性，為保障客戶及員工的健康和安全，兩間分行周三起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。該名尚德邨分行員工負責櫃服務，最後上班日期為2月18日（星期五）；該兩名德田邨分行員工負責櫃檯服務和營運工作，最後上班日期為2月23日（星期三）。

華僑永亨：中區分行員工確診即時停業

華僑永亨銀行宣布，中區分行（皇后大道中5號衡怡大廈地下）有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。該員工於分行的最後上班日期為2月23日，工作期間全程均配戴口罩。

中銀香港：3月5日起全港分行周六停業 6分行本周六仍照常營業

中銀香港 （02388） 表示，因應防疫工作需要， 由3月5日起，在全港各區所有分行將於星期六暫停營業，直至另行通知，以保障客戶及員工的健康及安全。中銀香港將於本周六（26日）維持部分分行服務，營業時間為上午9時至中午12時。

分行詳情可見【下一頁】

恒生：再增11分行停業、荃灣分行復業 恒生總行兩人感染

恒生銀行再增加11家分行由今天（2月23日）起暫停服務。新增暫停服務的包括恒生總行，恒生指出，總行1樓優進理財及一般銀行服務有兩名員工染疫，而用戶可到總行3樓優越理財中心或B2樓層辦理一般銀行服務。

新增分行名單可見【下一頁】

上海商業銀行：觀塘分行暫停營業

上海商業銀行宣布，因應目前新型冠狀病毒情況，由今日起，位於觀塘康寧道57-61號的觀塘分行將暫停營業，直至另行通知。

東亞：總行及旺角分行暫停服務至另行通告

東亞銀行宣布，總行（中環德輔道中10號）及旺角分行（旺角彌敦道 638-640 號地庫至 M 樓層）暫停服務，直至另行通告。

中銀香港：增12分行員工初確暫停營業 3分行復業

中銀香港公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分分行將由 2 月 23 日（星期三）起暫停營業，直至另行通知，涉及分行包括：柴灣分行、利眾街分行、跑馬地中銀理財中心、宏冠道分行、九龍灣分行、德福廣場分行、輔仁街 26 號分行、長沙灣道 194 號分行、荃灣分行、上葵涌分行、青衣城中銀理財中心，以及教育路分行。

此外，早前因應員工確診而暫停營業的馬頭角道分行、太子上海街分行及馬鞍山廣場分行將由 2 月 23 日（星期三）起恢復營業。

詳情可見【下一頁】

滙豐：新增11分行停業 3月起所有分行周六暫停服務

滙豐公布，由3月5日（星期六）起，所有零售分行會於星期六暫停服務，直至另行通知。另外，第五波疫情下，由於有職員確診感染新冠病毒，11家分行由即日（2月23日）起暫停服務，直至另行通知。

11間分行詳情可見【下一頁】

【2月22日更新】

上商：調整6分行營業時間

上商宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，將暫時調整中環、西環、觀塘、大埔、荃灣及元朗共6間分行的營業時間如下：

星期一至星期五：上午 9 時至下午 4 時 15 分

星期六：早上 9 時至中午 12 時正，其餘分行休息。

以下分行暫停營業，直至另行通知：

干諾道分行：中環干諾道中 48 號南源大廈地下及一樓

軒尼詩道分行：灣仔軒尼詩道 302 號集成中心 LG16 號

筲箕灣分行：筲箕灣筲箕灣東大街 136 號

上環分行：上環蘇杭街 41-47 號地下

小西灣分行：柴灣小西灣道 9 號富欣花園 9 號舖

太古城分行：鰂魚涌太古城太裕路 G502 號

灣仔分行：灣仔軒尼詩道 19-21 號

創興：創興銀行順利邨及北角分行、創興證券順利邨證券中心暫停服務

創興銀行宣佈，順利邨分行一名員工新冠病毒快速測試結果初步陽性，該分行及創興證券順利邨證券中心由2月23日（星期三）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知，該員工最後上班日期為2月17日（星期四）。

另外，由於北角分行兩名員工同住家人病毒檢測初步結果陽性，北角分行2月22日（星期二）起暫停服務，直至另行通知，該兩名員工最後上班日期分別為2月21日（星期一）及2月22日日（星期二）。

信銀國際：14間分行暫停服務

信銀國際宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，14間分行暫停服務至另行通知，包括自動櫃員機支票及現金存入服務。

查看停業分行，按【下一頁】

工銀亞洲：3分行有員工染疫、翠林分行今日起恢復營業

工銀亞洲宣布，3間分行均有員工確診感染新型冠狀病毒，分別是跑馬地分行（地址：香港跑馬地景光街23號）、北角分行（地址：香港北角英皇道436-438號地下），以及德福分行（地址：九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖）。3分行已暫停服務。另外，屯門新墟分行（新界屯門啓發徑 8 號城˙點地下GA號舖及1樓）亦暫停服務。

不過，翠林分行（新界將軍澳翠琳路 11 號翠林邨翠林新城5樓135號舖）則恢復營業。

華僑永亨荃灣分行及銅鑼灣分行暫停服務

華僑永亨銀行宣布，荃灣分行（荃灣眾安街 35 號）及銅鑼灣分行（軒尼詩道 443-445 號）分別有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，上述分行將即時暫停服務直至另行通知。荃灣分行員工於分行的最後上班日期為2月19日，銅鑼灣分行員工於分行的最後上班日期為2月18日，工作期間全程均配戴口罩。

恒生增3分行停業 九龍總行、元朗教育路復業不足一周再暫停

恒生通報，即日（22日）起新增3家分行暫停服務，包括恒生九龍總行、元朗教育路、新蒲崗分行。當中恒生九龍總行、元朗教育路曾因應員工染疫而一度暫停服務，分別於2月18日和2月16日才恢復營業。

恒生新增分行感染員工最後上班日，可見【下一頁】

創興：屯門富健花園分行暫停服務

創興銀行宣佈，由於屯門富健花園分行一名員工的同住家人於新冠病毒檢測後，於2月21日（星期一）得悉結果初步為陽性，為保障客戶及員工的健康和安全，該分行由2月22日（星期二）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。創興銀行指，該名員工負責該分行的客戶服務工作，辦公期間一直佩戴口罩，最後上班日期為2月16日（星期三）。

中銀香港再關13間分行 又一城及尖沙咀分行復業

中銀香港公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分分行將由2月22日（星期二）起暫停營業，直至另行通知。此外，該行指早前因應員工確診而暫停營業的又一城分行及尖沙咀分行將由22日起恢復營業。

中銀香港分行停業詳情，可看【下一頁】

中信銀行國際17家銀行停業

中信銀行（國際）宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，信銀國際分行服務將會調整營業時間，只有11家分行續營業。

信銀國際分行資料詳情，可看【下一頁】

滙豐：新增7分行員工確診 即時停業

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，7家分行由即日（2月22日）起暫停服務，直至另行通知。滙豐指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。

滙豐分行停業詳情，可看【下一頁】

【2月21日更新】

恒生：3分行明起停業 2分行副業

恒生銀行宣布，因有分行員工確診感染新冠病毒，香港仔中心分行、長沙灣廣場分行以及粉嶺分行將在星期二（2月22日）起停業，相關員工最後上班日期分別為2月21日、2月18日以及2月18日。

另外，尖沙咀分行（加拿芬道）以及尖沙咀商務理財中心（加拿芬道）將在2月22日恢復營業，營業時間為星期一至五上午10時至下午3時30分，星期六休息。

東亞：4分行明起暫停營業

東亞銀行表示，因應有員工確診，明日起將暫停香港仔分行、北角分行、灣仔分行以及大埔分行服務，直至另行通知。有關確診員工的最後上班日期均為2月21日。

創興銀行恆安邨分行暫停服務

創興銀行宣佈，由於恆安邨分行一名員工於進行新型冠狀病毒病快速測試後，結果呈初步陽性，明日起暫停包括自動櫃員機在內的服務，直至另行通知。確診員工的最後上班日為2月21日。

華僑永亨：旺角道分行員工初確即時暫停服務、兩分行復業

華僑永亨銀行宣布，旺角道分行 （旺角旺角道 16 號）有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。該員工於分行的最後上班日期為 2 月 18 日，工作期間全程均配戴口罩。

另外，華僑永亨跑馬地分行（跑馬地景光街 15-17 號 2 號舖）及西區分行（西營盤德輔道西 139-141 號）將於 2 月 22 日恢復營業。

上商：新增兩分行暫停營業

上商宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，於2月21日（星期一）起新增馬鞍山（馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場三樓308號）及太古城分行（鰂魚涌太古城太裕路G502號）暫停營業，直至另行通知。

恒生：新增7分行因員工新冠個案暫停服務

恒生銀行 宣佈，新增7間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，將由今天（2月21日）起暫停服務，直至另行通知。

詳情可看 【下一頁】

招商永隆銀行公佈，新增3家招商永隆分行停業，分別是鰂魚涌分行、莊士敦道分行、旺角分行。招商永隆銀行指出，鰂魚涌分行有一名員工於2月18日（星期五）初步檢測結果為陽性，而莊士敦道分行、旺角分行各有一名員工快速檢測為陽性，3人最後上班日都為2月18日。

招商永隆：新增3家分行停業、累計20家

招商永隆銀行公佈，新增3家招商永隆分行停業，分別是鰂魚涌分行、莊士敦道分行、旺角分行。招商永隆銀行指出，鰂魚涌分行有一名員工於2月18日（星期五）初步檢測結果為陽性，而莊士敦道分行、旺角分行各有一名員工快速檢測為陽性，3人最後上班日都為2月18日。

詳情可看 【下一頁】

中銀香港：新增21間分行因疫情停業、18間分行復業

中銀香港公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，17間分行將由2月21日（星期一）起暫停營業，另有4間分行因應防疫工作需要而暫停營業，直至另行通知。同時，18間分行由 2 月 21 日起恢復營業。

詳情可看 【下一頁】

滙豐：新增11家分行停業

HSBC滙豐公布，再因應有職員確診感染新冠病毒，11家滙豐分行由即日（2月21日）起暫停服務。

當中包括：

香港區：德輔道中分行及卓越理財中心、上環分行及卓越理財中心

九龍區：圓方卓越理財中心、紅磡分行及卓越理財中心、九龍灣分行及卓越理財中心

新界區：愉景灣分行、新都城中心分行、沙田廣場分行及卓越理財中心、上水分行、大埔分行及卓越理財中心、大圍分行

詳細每家分行染疫職員最後上班日｜【下一頁】

中信銀行：13分行暫停服務

中信銀行（國際）公布，為減少新冠病毒在社區內傳播的風險，保障客戶及員工的安全，本港合共12間分行暫停服務（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）。

香港：香港皇后大道西分行；德輔道中分行；中信大廈分行；北角分行；太古城分行

九龍：尖沙咀分行；九龍城分行；九龍灣分行

新界：新都會廣場分行；大圍分行；將軍澳分行；元朗分行

【2月20日更新】

恒生銀行：八分行明起暫停營業 三分行恢復營業

恒生銀行最新宣布，因應有員工確診，由2月21日（星期一）起有8間分行暫停服務，直至另行通知。即將停業的分行包括美孚新邨（蘭秀道）分行及優越理財中心、青山道分行、紅磡分行、樂富廣場分行、大圍分行、荃灣分行（毗連港鐵荃灣站）、中區分行以及跑馬地（山村道及景光街）優越及優進理財中心。

另外灣仔分行、油麻地分行以及沙田分行將在2月21日恢復營業，營業時間為星期一至星期五上午10時至下午3時30分，星期六休息。

創興銀行：天澤邨分行暫停服務

創興銀行宣布，，由於天澤邨分行一名員工於進行新型冠狀病毒病快速測試後，結果呈陽性，為保障客戶及員工的健康和安全，天澤邨分行自2月21日（星期一）起暫停服務，包括自動櫃員機服務，直至另行通知。

在天澤邨暫停服務期間，創興銀行可聯絡屯門康麗花園分行辦理銀行服務，或透過興「流動理財」、「網上銀行」或「電話銀行」等電子渠道使用服務。

【2月19日更新】

上商銀行：小西灣分行將暫停營業

上海商業銀行宣佈，因應目前新型冠狀病毒情況，由2月21日（星期一）起，位於柴灣小西灣道9號富欣花園9號舖的小西灣分行將暫停營業，直至另行通知。

渣打銀行：將軍澳天晉分行1名員工確診

渣打銀行宣布，將軍澳天晉分行有1名員工確診或初步確診感染新冠病毒，分行已暫時關閉並進行徹底清潔消毒，直至另行通知。更新詳情，請看【下一頁】

創興銀行：青衣長發邨分行停業

創興銀行宣佈，由於青衣長發邨分行一名客戶服務員工今早進行新型冠狀病毒病快速測試後，結果呈陽性，為保障客戶及員工的健康和安全，長發邨分行由周六（2月19日）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。

中銀香港：香港仔、馬鞍山及大埔分行停業

中銀香港公布接獲三名分行員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括：香港仔分行、馬鞍山廣場分行，以及大埔分行。有關分行將由2 月19 日（星期六）起暫停營業，直至另行通知。

暫停分行詳細地址可看 【下一頁】

【2月18日更新】

工銀亞洲新增皇后大道中分行停業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，由2月19日起，新增皇后大道中分行（香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓）暫停服務，同時全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至星期五上午9時至下午4時。

工銀亞洲合共25間分行及個人理財中心暫停服務，分行詳情看【下一頁】

創興：旺角分行及土瓜灣分行暫停服務

創興銀行宣佈，由於一名旺角分行員工及一名土瓜灣分行員工同住家人，在新冠病毒檢測結果初步陽性，上述分行2月18日（星期五）起暫停服務，直至另行通知。兩名員工負責分行櫃枱服務工作，辦公期間一直佩戴口罩，最後上班日期分別是2月17日（星期四）及2月18日（星期五）。

華僑永亨：莊士敦道分行暫停服務

華僑永亨銀行宣布，莊士敦道分行（灣仔莊士敦道 131-133 號）有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。該員工於分行的最後上班日期為 2 月 17 日，工作期間全程均配戴口罩。

渣打：3分行員工確診 即時停業

渣打香港公布，接獲3名員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒，三人分別於尖沙咀68彌敦道分行、觀塘優先理財中心和尖沙咀企業特快中心工作，有關分行即時停業。

渣打分行員工上班詳情，可看【下一頁】

上商：筲箕灣分行將暫停營業

上商宣佈因應目前新型冠狀病毒情況， 由2月18日（星期五）起，位於筲箕灣筲箕灣東大街 136 號之筲箕灣分行將暫停營業， 直至另行通知。

工行亞洲：3分行暫停營業、元朗分行復業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，由2月18日起， 金鐘、 灣仔道及大興分行恢復營業，元朗分行（新界元朗青山道197-199號地下）暫停服務。

恒生銀行：黃大仙分行暫停服務

恒生銀行之黃大仙分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，將由2月18日起暫停服務，直至另行通知，相關員工最後上班日期為2月17日。

中銀香港：四分行因員工初確須停業

中銀香港接獲4名分行員工通知初步確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括圓方分行、油塘分行、尖沙咀東分行，以及葵涌廣場分行。有關分行將由2月18日（星期五）起暫停營業，直至另行通知。

暫停分行詳細地址可看 【下一頁】

滙豐：六分行有職員確診暫停服務

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，6家分行由2月18日起暫停服務，直至另行通知。 有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。

暫停分行詳細地址可看 【下一頁】

【2月17日更新】

東亞銀行：四間分行暫停服務

東亞銀行宣布，金鐘分行、鰂魚涌分行、馬頭圍道分行、荃灣沙咀道分行、其附設之顯卓理財中心及太古廣場 i-理財中心，將由2月18日（星期五）起暫停服務，直至另行通告。

東亞指，金鐘分行及鰂魚涌分行各有一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期均為2月 17日（星期四）。馬頭圍道分行亦有一名員工初步確診，最後上班日期為2月15日（星期二）。此外，荃灣沙咀道分行曾有確診客戶於2月15日（星期二）到訪。

華僑永亨：黃埔新邨分行員工確診 即時停業

華僑永亨銀行宣布，黃埔新邨分行（紅磡黃埔新邨德民街8-10號）有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。該員工於分行的最後上班日期為2月10日，工作期間全程均配戴口罩。

恒生：總行優卓理財中心員工確診、2月18日停業 3分行恢復營業

恒生總行Signature優卓理財中心因應員工確診，將由2月18日起暫停服務，直至另行通知，員工最後上班日期為2月16日。

另外，恒生九龍總行、土瓜灣分行及上水新豐路分行，2月18日起恢復營業。

華僑永亨：美孚分行員工確診即時停業 2月26日起周六僅7分營業

華僑永亨銀行宣布，美孚分行（美孚新邨萬事達廣場地下N52號舖）有1名員工確診感染新型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。

此外，因應疫情最新發展，華僑永亨銀行宣布，從2月26日起，大部分分行（下列分行除外）將於周六暫停服務，直至另行通知。

周六營業分行詳情可看 【下一頁】

工銀亞洲：新增炮台山、德福分行停業 累計26間

工銀亞洲公布，新增炮台山、德福兩家分行暫停營業，當中炮台山分行（英皇道272-276號光超台地下A-C號舖）一名員工於2月16日（星期三）初步確診感染新冠病毒，最後上班日期為2月14日（星期一）。該分行於17日起暫停營業直至另行通知。

德福廣場近期有銀行、商店職員感染下，工銀亞洲也安排該分行停業。連同兩家新增分行，工銀亞洲累計有26家分行及個人理財中心服務暫停。

上商：新增尖沙咀及東涌分行暫停營業

上商宣佈，尖沙咀分行（尖沙咀漢口道7號）及東涌分行（大嶼山東涌東堤灣畔5座地下1-2號舖）暫停營業，直至另行通知。

中銀香港：新增8分行因員工初步確診停業

中銀香港公佈，接獲8名分行員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括：北角英皇中心分行、九龍廣場分行、尖沙咀分行、馬頭角道分行、堪富利士道分行、佐敦道分行、旺角太子道西分行， 以及元朗分行。

暫停分行詳細地址可看【下一頁】

滙豐：新增9分行有職員確診暫停服務

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，9家分行由即日（2月17日）起暫停服務，直至另行通知。

暫停分行詳細地址可看【下一頁】

【2月16日更新】

恒生銀行：元朗分行與九龍灣優越及優進理財中心復業

恒生銀行元朗分行、九龍灣優越及優進理財中心，明起將恢復營業，營業時間為周一至五上午10時至下午3時半，周六休息。

恒生指，上述分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務將恢復營業， 而所有返回分行提供服務的職員，其檢測結果均已確認呈陰性：

上海商業銀行：軒尼詩道分行暫停營業

上海商業銀行宣布，因應目前新型冠狀病毒情況，位於灣仔軒尼詩道302號集成中心LG16號的分行將在2月17日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。

暫停分行詳細地址可看【下一頁】

東亞兩分行員工初步確診 分行即時停業

東亞銀行宣布，東亞銀行港灣中心分行及偉業街133號分行，及其顯卓理財中心將由2月16日（星期三）起暫停服務，直至另行通告。 東亞指，兩間分行各有1名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期均為2月15日（星期二），於工作期間均戴上口罩。

工銀亞洲新增5分行暫停營業 西環分行恢復營業

工銀（亞洲）宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，今日（16日）起新增5家分行暫停服務，並恢復西環分行（西營盤皇后大道西 242-244 號）營業，直至另行通知。

工銀（亞洲）北角分行及荔枝角分行，分別有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，暫停營業至另行通知。

暫停分行詳細地址可看【下一頁】

建行亞洲新增14家分行暫停服務

建行亞洲表示，因應疫情發展，因此自2月16日起，新增14家分行暫停營業，遍布港島、九龍及新界。

暫停分行詳細地址可看【下一頁】

招商永隆跑馬地分行員工確診 即時停業

招商永隆銀行跑馬地分行（景光街44號）一名員工於被介定為新冠病毒確診個案密切接觸者，員工最後上班日期為2月15日，工作期間均有佩戴口罩。跑馬地分行由即日（2月16日）起暫停營業直至另行通知。

中銀香港：4分行員工確診停業 涉4個九龍地區

中銀香港 （02388） 表示，4名分行員工初步確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括旺角總統商業大廈分行、美孚萬事達廣場分行、秀茂坪分行及大角咀分行，相關分行由今日（16日）起暫停營業，直至另行通知。

滙豐：7分行員工確診停業 遍布港九新界

滙豐公布，由於有職員確診感染新冠病毒，7家滙豐分行由即日（16日）起暫停服務直至另行通知。

涉及滙豐分行包括：

香港仔卓越理財中心

滙豐中心分行

旺角分行、商業客戶服務中心、卓越理財中心及中小企中心

新鴻基中心分行及卓越理財中心

德福花園分行及卓越理財中心

尖沙咀中小企中心

荃灣西分行及卓越理財中心

詳細地址、確診員工最後上班日資料，可見【下一頁】

【2月15日更新】

恒生：4分行因員工確診停業 兩分行恢復營業

恒生4間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，將由2月16日起暫停服務，直至另行通知。涉及灣仔分行、油麻地分行、尖沙咀分行（加拿芬道）及尖沙咀商務理財中心（加拿芬道）。

另外，黃大仙分行及元朗教育路分行恢復營業。

詳細報道｜恒生4分行因員工確診停業 兩分行恢復營業｜【下一頁】

中信銀行：彌敦道分行恢復營業

中信銀行宣佈，早前暫停服務的彌敦道分行將於2月16日恢復營業。

華僑永亨 ：元朗分行一員工初確停業、開源道分行重開

華僑永亨銀行宣布，元朗分行（元朗青山公路 40-54 號地下 1-3 號舖）有一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，該分行將即時暫停服務直至另行通知。該員工於分行的最後上班日期為2月11日，工作期間全程均配戴口罩。

另外，華僑永亨開源道分行 （觀塘開源道 79 號鱷魚恤中心22樓01室）將於2月16日恢復營業。此前 該分行因有員工初步確診感染新型冠狀病毒而暫停服務。華僑永亨已對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。

工銀亞洲：1分行恢復營業、1分行停業

該行宣佈，西環分行（香港西營盤皇后大道西242-244號）恢復營業，何文田分行（九龍何文田窩打老道70號曾榕大廈地下）則暫停服務。

另外，全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至星期五上午9時至下午4時。除以下7間分行外，本行其他分行及個人理財中心逢星期六暫停服務，星期六的營業時間為上午9時至中午12時： 皇后大道中分行、銅鑼灣分行、尖沙咀東分行、旺角分行、觀塘分行、沙咀道分行、 大埔分行。

上海商業銀行：增1家分行停業

上海商業銀行因應最新新冠病毒情況， 由周三（2月16日）起，位於九龍塘建新中心G28號的九龍塘分行將暫停營業，直至另行通知。

滙豐：有職員確診感染新冠病毒、三分行暫停服務

滙豐銀行宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，三家分行由即日（2月15日）起暫停服務，直至另行通知。三間分行分別是中環卓越理財中心、太古廣場卓越理財中心，及合和中心分行及卓越理財中心，確診員工於分行最後上班日期分別為2月11日、2月11日、2月14日。

滙豐銀行指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

中信銀行：彌敦道分行兩職員屬密切接觸者須暫停營業

中信銀行於2月14日獲悉該行位於彌敦道554號A鋪之彌敦道分行一位客戶經理及一位櫃檯服務職員獲通知被界定為新冠病毒病確診個案的密切接觸者，隨即於晚上在該分行進行深層清潔及消毒。

中信銀行指，為保障客戶和員工的安全，該分行於2月15日起暫停服務直至另行通知，而該分行全部員工已獲安排接受檢測及於重返工作崗位前進行自我隔離。

創興：九龍城分行暫停服務

創興公佈，九龍城分行一名員工曾與一名新冠病毒確診者密切接觸，該員工目前正在家中隔離。為保障客戶及員工的健康和安全，九龍城分行由2月15日（星期二）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。

該名員工負責該分行的分行管理工作，最後當值日期為2月14日（星期一），辦公期間一直佩戴口罩。

中銀：再有4分行有員工初確暫停營業

中銀香港公佈，接獲4名分行員工通知其初步確診感染新冠病毒，涉及分行包括：長沙灣道194號分行、又一城分行、中港城中銀理財中心，以及屯門新墟分行。 中銀香港指有關分行將由2月15日（星期二）起暫停營業，直至另行通知。

詳細報道｜中銀香港再有4分行有員工初確暫停營業｜【下一頁】

【2月14日更新】

恒生：天水圍分行下午起暫停

恒生銀行通報，天水圍分行周一（2月14日）下午起暫停服務，直至另行通知，該行接獲該分行一名員工通知，經檢測後初步確診感染2019冠狀病毒病。

恒生表示，該名員工的最後上班日期為今天上午，上班前探測體溫正常。她主要負責該分行後勤工作，無需與客戶接觸，工作期間一直全程佩戴口罩。

詳細報道｜恒生天水圍分行員工上班後方知初確｜【下一頁】

上商：上環分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況， 由2月14日（星期一）起，該行位於上環蘇杭街41-47號地下之上環分行將暫停營業，直至另行通知。

建行亞洲：13家分行繼續暫停

建行亞洲上周先後公布13家分行暫停服務，該行最新確認，13間分行仍會暫停服務直至另行通知。

暫停服務的建行亞洲分行包括：

港島、九龍

中環建行大廈分行、筲箕灣分行、油麻地分行、旺角彌敦道分行、旺角小企業及個人信貸中心、紅磡黃埔分行、九龍灣小企業及個人信貸中心、觀塘協和街分行

新界區

葵涌廣場分行、天水圍分行、屯門分行、屯門仁政街分行，以及元朗分行。

工銀亞洲：新增3間分行服務暫停

工銀亞洲宣佈，新增以下3間分行及個人理財中心服務暫停：

西環分行（維持保管箱預約服務）：香港西營盤皇后大道西242-244號

金鐘個人理財中心：香港金鐘道95號統一中心1樓1019-1020號舖

香港仔分行：香港香港仔中心第一期地下7A舖

以下17間分行及個人理財中心服務亦維持暫停：

港島區

金鐘分行；西環個人理財中心；小西灣分行； 北角分行；電氣道分行

九龍區

油麻地分行；荔枝角分行；愛民分行；中港城分行

新界區

翠林分行；將軍澳個人理財中心；葵涌分行（維持保管箱預約服務）；大興分行；太和分行（維持保管箱預約服務）；沙田個人理財中心； 沙咀道個人理財中心；教育路個人理財中心

滙豐4分行因員工確診 即日起暫停服務

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，四家分行由即日（2月14日）起暫停服務，直至另行通知。四家分行分別是又一城分行、尖沙咀廣東道海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、荃灣青山公路荃灣分行及黃埔花園第4期商場地下分行及卓越理財中心。

詳細報道｜滙豐4分行員工確診 又一城、尖沙咀等4分即日起暫停服務｜【下一頁】

中信銀行：11間分行暫停營業直至另行通知

中信銀行公布，兩間分行員工染疫 ，銅鑼灣及將軍澳分行今日起暫停營業。另外，中信銀行公布11間分行暫停營業直至另行通知，分別為：

香港：皇后大道西分行；中信大廈分行；銅鑼灣分行；太古城分行；

九龍：尖沙咀分行；旺角分行；九龍灣分行；紅磡分行；

新界：新都會廣場分行；大圍分行；將軍澳分行；

詳細報道｜中信銀行2分行員工染疫 銅鑼灣及將軍澳分行今日起暫停營業｜【下一頁】

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【2月13日更新】

創興：元朗、上水分行、旺角證券中心暫停服務

創興銀行宣布，1名元朗分行員工初步確診，主要負責分行的客戶服務工作，最後當值日期為2月11日，目前在家隔離。

另外，2名上水分行員工與初步確診的元朗分行員工曾有密切接觸，2人主要負責櫃檯服務工作，最後當值日期分別2月10日及12日。

此外，創興證券旺角證券中心1名員工的同住家人確診，該員工負責後勤工作，並沒有與客戶接觸，最後當值日期為2月11日，目前正在家中隔離。

為保障客戶及員工的健康和安全，創興元朗分行、上水分行、創興證券上水證券中心及旺角證券中心，將由2月14日起暫停服務（包括該等分行之自動櫃員機），直至另行通知。

恒生：6分行員工染疫 4分行下周起停業

恒生銀行宣布，沙田、上水新豐路、黃大仙及土瓜灣分行，因共有6名員工通知初步確診，2月14日起將暫停服務，以進行徹底清潔及消毒。

詳細報道｜恒生6分行員工染疫 沙田、上水等4分行明起暫停營業｜【下一頁】

中銀：6分行有員工確診 停業至另行通知

中銀香港宣布，分別有6間分行接獲員工通知，初步確診感染新冠病毒，涉及中環永安集團大廈、鰂魚涌、奧海城、土瓜灣、長沙灣青山道，以及上水分行。除奧海城分行已經停業，其餘5間分行2月14日起暫停營業，直至另行通知。

詳細報道｜中銀6分行有員工初確需停業 涉永安大廈、鰂魚涌、奧海城等分行｜【下一頁】

東亞：東港城分行1員工確診

東亞銀行東港城分行及顯卓理財中心，因有1名員工初步確診新型冠狀病毒病，2月14日起暫停服務，直至另行通告。

詳細報道｜東亞東港城分行1員工確診 14日起暫停服務至另行通知｜【下一頁】

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【2月11日更新】

中銀香港：天水圍及觀塘廣場分行均有員工初確

中銀香港分別於2月11日（星期五）傍晚及早上接獲觀塘廣場分行（觀塘開源道 68 號觀塘廣場 G1）及天水圍分行（天水圍天恩路 12-18 號嘉湖（一期）地下 G65 號舖）通知，兩間分行各有一名員工初步確診感染新冠病毒。

觀塘廣場分行將由2月12日（星期六）起暫停營業，直至另行通知。至於天水圍分行周五早上已暫停營業，直至另行通知。

詳細報道｜中銀香港天水圍及觀塘廣場分行均有員工初確 暫停營業至另行通知｜【下一頁】

創興：沙田分行暫停服務

創興銀行宣佈，由於沙田分行一名員工的同住家人於新冠病毒檢測結果呈步陽性，沙田分行由2月12日（星期六）起暫停服務（包括自動櫃員機），直至另行通知。

該員工負責有關分行的客戶服務工作，辦公期間一直佩戴口罩，最後當值日期為2月11日（星期五）。

渣打：新蒲崗分行及灣仔修頓分行暫停服務

渣打香港接獲兩名員工通知其初步確診感染新冠病毒。兩名員工分別於新蒲崗分行和灣仔修頓分行工作，最後一日上班日分別為2月4日和2月7日，工作期間均一直佩戴口罩。相關分行已暫時關閉並進行徹底清潔消毒，直至另行通知。

集友：屯門分行2月14日起加入停業

集友銀行宣布，2月14日起，屯門分行將會暫停服務，直至另行通知，即共有6間分行會暫停營業。

創興：青山道分行及深水埗分行暫停服務

創興銀行宣佈，其青山道分行一名員工於新冠病毒檢測結果呈初步陽性。另一名深水埗分行員工與該青山道分行員工曾有密切接觸，為保障客戶及員工健康和安全，創興青山道分行及深水埗分行周五起暫停服務，直至另行通知。

創興指該兩名員工負責分行櫃枱服務，辦公期間一直佩戴口罩，最後當值日期為2月10日（星期四）。創興指已立即通知有關分行其他員工儘快接受病毒檢測，亦已於星期五在有關分行完成深層清潔及消毒焗霧。

招商永隆：10間分行2月8日起暫停營業

招商永隆銀行宣布，2月8日起，以下10間分行暫停營業，直至另行通知。

深水埗分行：大埔道111號

慈雲山分行：九龍慈雲山鳳德道25號

美孚分行：九龍美孚新邨萬事達廣場1樓N94舖

屯門分行：新界屯門鄉事會路 42 號

將軍澳分行：新界將軍澳新都城中心一期商場 238 號舖

紅磡分行：九龍紅磡蕪湖街28號

香港仔分行：香港仔大道 201 號

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣告士打道 262 號中糧大廈地下

西區分行：香港皇后大道西 262 號

高鐵香港分行：香港西九龍站地下 WEK G-1 號鋪

東亞：創紀之城五期分行及兩間顯卓理財中心暫停服務

東亞銀行宣布，該行創紀之城五期分行，以及位於中環總行及創紀之城五期東亞銀行中心26樓之兩間顯卓理財中心，即日起暫停服務，直至另行通告。

東亞指，一名確診新冠病毒病的客戶曾於2月9日到訪創紀之城五期之顯卓理財中心。此外，一名於中環總行地庫樓層工作的後勤員工2月11日初步確診，位於同一樓層的顯卓理財中心因而暫時關閉。該名員工之最後上班日期為2月9日，於工作期間均戴上口罩。

為安全起見，該行會為上述設施進行全面清潔消毒。所有上述分行的員工會根據當局的指引進行病毒檢測，待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。

恒生：元朗青山道分行停業 一名員工初步確診

恒生銀行公布，位於青山道的元朗分行由2月11日起暫停服務，直至另行通知。恒生接獲該分行一名員工通知，經檢測後初步確診感染。青山道分行會關閉進行深層清潔及消毒，該分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

詳細報道｜恒生連續5日有分行員工確診｜【下一頁】

滙豐：再多兩家分行停業 銅鑼灣柏寧分行及熙華大廈分行均有員工確診

滙豐宣布，由於滙豐柏寧分行及卓越理財中心（銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下A，B，D，E及F舖及1樓1.09 - 1.10號舖）、熙華大廈分行及卓越理財中心各有1名員工確診感染新冠病毒，兩家分行由即日（2月11日）起暫停服務，直至另行通知。兩名員工於分行最後上班日期分別為1月31日及2月8日。

詳細報道｜滙豐銅鑼灣柏寧分行及熙華大廈分行均有員工確診 分行即時暫停服務｜【下一頁】

工銀亞洲：再多3家分行暫停服務 涉荔枝角、金鐘及香港仔分行

工銀（亞洲）宣布，因應疫情最新發展，分行服務將作出以下調整，直至另行通知。

由2月11日起，荔枝角分行（九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下 G06 號舖）暫停服務。由2月14日起，金鐘個人理財中心（香港金鐘道95號統一中心1樓1019-1020號舖）及香港仔分行（香港香港仔中心第一期地下7A舖）暫停服務。

中信銀行：旺角分行一員工昨晚初確

中信銀行（國際） 昨天（10日）晚上獲悉位於亞皆老街32號及34號地下至2樓旺角分行一位員工於2月10日初步確診2019冠狀病毒。該位初步確診員工主要提供櫃台服務，2月8日（星期二）前在位於堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下之尖沙咀分行上班（2月8日起已暫停營業），2月8日起開始於旺角分行上班，最後上班日期為2月9日（星期三）。

此外，該行位於紅磡民泰街9號黃埔新邨地下B1 號鋪之分行，日前曾經有確診者之密切接觸者到訪，為保障客戶和員工的安全，該分行於2月11日進行深層清潔及消毒，並將暫停服務直至另行通知。

中信銀行（國際） 表示，其他分行服務已作出以下安排：

2月8日起暫停營業直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）：

香港：皇后大道西分行；中信大廈分行；太古城分行；

九龍：尖沙咀分行；九龍灣分行；

新界：新都會廣場分行；大圍分行

2月12日及2月19日（星期六）暫停營業：

香港：銅鑼灣分行；力寶中心分行；北角分行；

九龍：開源道分行；紅磡分行；九龍城分行；彌敦道分行；美孚分行；

新界：上水分行；大埔分行；屯門分行

詳細報道｜中信銀行旺角分行一員工昨晚初確 該分行今日起暫停服務｜【下一頁】

【2月10日更新】

招商永隆：中環總行辦公室有員工確診

招商永隆銀行2月9日接獲1名中環總行辦公室員工通知確診新型冠狀病毒，該名員工主要負責後勤工作，無需與客戶接觸，工作期間一直全程佩戴口罩，最後上班日期為1月28日。

現時，中環總行辦公室已完成深層清潔及消毒，而同層其他員工已被安排在家辦公及自我隔離，並將進行病毒檢測。為確保客戶及員工健康，同層其他員工需在上班前，取得陰性檢測結果後才安排回中環總行辦公室工作。

中銀香港：屯門花園及荃灣青山道分行分行分別有員工初確 新增奧海城分行停業

中銀香港公布，於2月10日（星期四）分別接獲屯門花園（新界屯門青海圍6號G及H舖）及荃灣青山道分行（地址：新界荃灣青山公路荃灣段201-207號新青大廈地下及一樓）各有一名員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒。

屯門花園分行將由2月10日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。荃灣青山道分行則由2月11日（星期五）起暫停營業，直至另行通知。

中銀香港又公布，因應防疫工作需要，奧海城分行（地址：九龍海庭道18號奧海城二期一樓133號）亦由2月10日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。

詳細報道｜中銀屯門花園及青山道分行各有一名員工初確 分別於周四及周五停業｜【下一頁】

東亞銀行：沙田廣場分行一員工初確

東亞銀行宣布，該行沙田廣場分行一名員工初步確診新型冠狀病毒病。該名員工之最後上班日期為2月9日。東亞銀行沙田廣場分行以及其顯卓理財中心將由2月11日（星期五）起暫停服務，直至另行通告。

詳細報道｜東亞銀行沙田廣場分行一員工初確 周五起暫停服務｜【下一頁】

上商：新增七間分行暫停營業

新增停業分行

干諾道分行：中環干諾道中48號南源大廈地下及一樓

灣仔分行：灣仔軒尼詩道19-21號

佐敦道分行：佐敦佐敦道23號新寶廣場地下2號舖

荔枝角分行：青山道438號麗群閣地下5-8號

麼地道分行：東尖沙咀麼地道62號永安廣場一樓101-103室

坪石邨分行：牛池灣坪石邨鑽石樓115號

土瓜灣分行：土瓜灣土瓜灣道60號

恒生：九龍總行員工初確 即日下午停服務

恒生銀行彌敦道618號九龍總行由今天下午（2月10日）起暫停服務，直至另行通知。

恒生銀行表示，該分行一名員工通知，經檢測後初步確診新冠病毒，該名員工的最後上班日期為2月9日，上班前探測體溫正常。他主要負責在該分行櫃位提供銀行服務，工作期間一直全程佩戴口罩。

恒生表示，在此期間，客戶可到毗鄰的旺角分行。

詳細報道｜恒生九龍總行員工初步確診 連續4日通報分行員工確診｜【下一頁】

華僑永亨：再多3家分行停業 累計9間

華僑永亨銀行宣布，因應疫情最新發展，再多3間分行於2月11日（星期五）起暫停服務直至另行通知。

新增停業分行

跑馬地分行（跑馬地景光街15-17號2號舖）

太古城分行（太古城道17號華山閣G12號舖）

西區分行（西營盤德輔道西139-141號）

維持停業分行

葵涌分行（葵涌葵興路100號葵涌中心）

深水埗分行（深水埗長沙灣道57號）

土瓜灣分行（土瓜灣土瓜灣道237號A）

金銀貿易場分行（上環孖沙街12-18號一樓）

尖沙咀宏富理財中心（尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號）

開源道分行（觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01室）

【2月9日更新】

建行亞洲：再多3分行將停業

建行亞洲宣布，2月9日起，新增3間分行會暫停服務，分別是：油麻地、旺角彌敦道分行，以及旺角小企業及個人信貸中心。

連同早前宣布停業的10間分行（下文資料），2月9日起將有13間分行會暫停服務。

華僑永亨：開源道分行有員工確診 即時停業

華僑永亨銀行宣布，位於觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓的開源道分行有1名員工初步確診，即時暫停服務直至另行通知。

初步確診的員工最後上班日期為2月8日，分行已立即進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒檢 測。

恒生：九龍灣優越及優進理財中心暫停 分行員工初步確診

恒生銀行宣布，九龍灣優越及優進理財中心於周三（2月9日）起暫停服務，直至另行通知。銀行接獲該分行一名員工通知，經檢測後初步確診感染新冠病毒。該名員工的最後上班日期為2月8日，上班前探測體溫正常，主要負責該分行的後勤工作，無需與客戶接觸，工作期間一直全程佩戴口罩。

恒生表示，會安排該分行深層清潔及消毒，而分行全部員工會被安排接受檢測， 並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

詳細報道｜滙豐始創中心、恒生九龍灣分行有員工確診 即日起暫停服務｜【下一頁】

滙豐：愉景灣及始創中心分行暫停服務 始創中心員工確診

滙豐公布，由於愉景灣分行被政府納入強制檢測公告，以及因為滙豐始創中心分行（旺角彌敦道750號始創中心2樓218舖）有一名員工確診感染新冠病毒，兩家分行由即日（2月9日）起暫停服務，直至另行通知。該名員工於分行最後上班日期為2月8日。

【2月8日更新】

中銀香港：馬頭圍道分行有員工初確

中銀香港公佈，於2月8日（星期二）接獲馬頭圍道分行（九龍紅磡馬頭圍道 47-49 號）一名員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒。該分行將由2月9日（星期三）起暫停營業，直至另行通知。

詳細報道｜中銀香港馬頭圍道分行員工初確 周三起暫停營業 ｜【下一頁】

滙豐：黃埔分行有職員確診

滙豐宣布，黃埔花園分行及卓越理財中心有1名員工確診感染新冠病毒，分行將由2月9日起暫停服務，直至另行通知。

詳細報道｜滙豐黃埔分行有職員確診、已深層消毒 明起暫停服務直另行通知｜【下一頁】

恒生：大圍分行一名員工初步確診

恒生銀行宣布，該行接獲大圍分行一名後勤員工病毒檢測結果呈初步陽性的消息，大圍分行將由今日起暫停服務，直至另行通知。

詳細報道｜恒生大圍分行1員工初步確診 即時暫停分行服務｜【下一頁】

建行亞洲：新增元朗分行即日暫停營業

建行亞洲宣布，元朗分行即日起暫時停止服務，合計10間分行今日起暫停服務。

【2月7日更新】

創興：中環私人銀行中心暫停服務

創興銀行宣布，該行今日中午接獲一名後勤員工病毒檢測結果呈初步陽性的消息。該名員工辦公所處的中環德輔道中24號創興銀行中心3樓的私人銀行中心，將由明天（2月8日）起暫停服務，直至另行通知。

中銀：彩虹道分行一名員工初步確診

中銀香港2月7日接獲彩虹道分行 （九龍新蒲崗彩虹道58-68 號）一名員工通知其初步確診感染新型冠狀病毒。按早前公佈的分行服務調整安排，該分行已於2月5日（星期六）起暫停營業。

詳細報道｜中銀彩虹道分行1員工初步確診 上周六起已暫停營業｜【下一頁】

集友：5分行將暫停服務

2月8日起，集友銀行以下5間分行將暫停服務，直至另行通知。

香港區

西區分行：香港西區皇后大道西443-445號地下13號舖

香港仔分行：香港香港仔大道138-140號地下

九龍區

紅磡分行：九龍紅磡機利士南路23-25號地下

新界區

沙田穗禾苑分行：新界沙田穗禾苑穗禾商場1樓F7號舖

葵興邨分行：新界葵涌葵興邨興逸樓地下1號舖

此外，集友的灣仔、上環、新蒲崗、青山道、九龍灣、慈雲山、大埔太和邨分行，將維持連續2個星期六暫停服務（即2月12日及19日）。其他分行周六則由早上9時至中午12時提供服務。

周六暫停服務的7間分行，平日營業時間將與其他分行一樣，維持調整到上午9時至下午4時，直至另行通知。

大新：10間分行將暫停服務

大新銀行宣布，2月8日起暫停以下10間分行服務，直至另行通知。

港島區

跑馬地分行：跑馬地毓秀街13號金毓大廈地下A號舖

杏花邨分行：柴灣盛泰道100號杏花邨杏花新城2樓234-235號舖

石塘咀分行：皇后大道西443-453號地下15-16號舖

九龍區

美孚新邨分行：美孚新邨五期蘭秀道10A地下N26E及F號舖

觀塘分行：觀塘康寧道45號宜安中心地下7-9號舖

土瓜灣分行：土瓜灣道245B及247號美景樓第2期地下

新界區

上水分行：上水新豐路55-59號兆啟樓地下B號舖

大圍分行：沙田大圍道55-56號積輝街14-18號金禧花園地下1及2號舖

荃灣分行：荃灣大河道14-16號登發大厦

屯門分行：屯門鄉事會道52-62號萬祥樓地下4號及5號舖

恒生：元朗教育路分行1員工初步確診即時停業

恒生銀行元朗教育路分行1名後勤員工初步確診，分行即日起暫停服務，直至另行通知。涉究員工最後上班日期為2月5日，分行全部員工已被安排接受測試，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

詳細報道｜恒生元朗分行1員工初步確診 即時暫停分行服務｜【下一頁】

滙豐：太古城分行曾有確診者到訪 暫時停業

滙豐宣布，位於太古城中心第1期的太古城中心分行及卓越理財中心，因曾有確診客戶在1月31日到訪，太古城分行即日起暫停服務，直至另行通知。毗鄰的理財易中心則維持正常服務。

詳細報道｜滙豐太古城分行有確診客戶到訪 即日起暫停服務｜【下一頁】

上商：增加4分行暫時停業

上商宣布，繼葵涌分行及德士古道分行暫停營業後，以下4間分行亦將在2月8日起暫停營業，直至另行通知。

深水埗分行：深水埗長沙灣道141號

沙田分行：沙田橫壆街沙田中心70號B

屯門分行：屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下1-3號舖

黃大仙分行：黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N117號舖

招商永隆：10間分行將停業至另行通知

招商永隆銀行宣布，2月8日起將有10間分行暫停營業，直至另行通知。

深水埗分行：大埔道111號

慈雲山分行：九龍慈雲山鳳德道25號

美孚分行：九龍美孚新邨萬事達廣場1樓N94舖

屯門分行：新界屯門鄉事會路42號

將軍澳分行：新界將軍澳新都城中心一期商場238號舖

紅磡分行：九龍紅磡蕪湖街28號

香港仔分行：香港仔大道201號

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈地下西區分行：香港皇后大道西262號

高鐵香港分行：香港西九龍站地下WEK G-1號鋪

由2月8日至2月12日，下列 1 間分行暫停營業：

中區分行：香港徳輔道中189號

建行亞洲：9間分行將會停業

建行亞洲2月8日起，將有9間分行和小企業及個人信貸中心暫時停止服務，直至另生通知。

9間分行分別是：中環分行、跑馬地分行、筲箕灣分行、旺角振宜大廈分行、觀塘協和街分行、九龍灣小企業及個人信貸中心、葵涌分行、天水圍分行、屯門仁政街分行。

華僑永亨：新增4分行暫停服務

華倫永亨銀行宣布，新增4間分行2月8日起暫停服務直至另行通知。

已或將暫停服務的分行：

葵涌分行（已暫停）：葵涌葵興路100號葵涌中心

深水埗分行：深水埗長沙灣道57號

土瓜灣分行：土瓜灣土瓜灣道237號A

金銀貿易場分行：上環孖沙街12-18號一樓

尖沙咀宏富理財中心：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號

富邦銀行：6分行將暫停服務

富邦銀行（香港） 宣布，2月8日起6間分行暫停營業，直至另行通知：

西環分行

北角分行

佐敦分行

觀塘分行

屯門分行

大埔分行

富邦香港其他分行的營業時間為星期一至五上午10時至下午5時，星期六上午10時至下午12時30分，當中銅鑼灣分行、尖沙咀分行會逢周六停服務。

【2月6日更新】

創興銀行：7分行將暫停服務

創興銀行2月8日起，以下7間銀行將暫停提供服務，自動櫃員機服務則如常服務，直至另行通知。

港島

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣謝斐道488號

西區分行：香港德輔道西347至349號

九龍

九龍灣分行：九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心地下8號舖

鯉魚門分行：九龍油塘高超道38號大本型一樓123號舖

巧明街分行：九龍觀塘巧明街114號

新界

長發邨分行：新界青衣長發邨長發廣場2樓206 A號舖

太和廣場分行：新界大埔太和路12號太和廣場一樓101 I號舖

工銀亞洲：新增15間分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展，2月7日起，新增15間分行及個人理財中心服務暫停，直至另行通知。

港島區

金鐘分行：香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖

西環個人理財中心：香港德輔道西345-345A地下2號舖

小西灣分行：香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖

北角分行：香港北角英皇道 436-438 號地下

電氣道分行：香港電氣道113-115號

九龍區

油麻地分行：九龍油麻地彌敦道542號

愛民分行：九龍何文田愛民廣場F18-F19號舖

中港城分行：九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下55號舖及1樓15， 16及17B號舖

新界區

翠林分行：新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城5樓135號舖

將軍澳個人理財中心：新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025B號舖

大興分行：新界屯門大興邨商場21-23號舖

太和分行（使用保管箱服務需提前預約）：新界大埔太和廣場2樓216號舖

沙田個人理財中心：新界沙田好運中心3樓185號舖位

沙咀道個人理財中心：新界荃灣沙咀道315-323號廣益大廈地下4號舖

教育路個人理財中心：新界元朗教育路21號英暢大廈地下3-4號舖

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