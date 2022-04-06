【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐減少分行隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

▲ 一文看清銀行分行服務情況

第五波疫情高峰期，一度有逾數百家銀行分行因應員工染疫而暫停服務，HSBC滙豐 （00005） 更一度安排絕大部分分行隔日營業。不過，隨第五波疫情降溫，銀行分行逐步恢復營業，惟滙豐、中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、渣打 （02888） 、東亞 （00023） 等主要香港銀行繼續縮短分行營業時間，大多數分行周六不營業。

主要銀行恢復分行、營業時間進度：

HSBC滙豐4.1起多50分行恢復五天營業 29家分行維持隔日開（附分行名單）

渣打分行4月11日起恢復周一至周五營業

花旗銀行全線分行4月4日起恢復營業 One Bay East分行除外

恒生銀行4.4起分行營業時間恢復至朝9晚4、周六續不開 目前僅3家地面分行暫停

華僑永亨調整分行營業時間10時至4時

即日分行服務情況更新：

【4月6日更新】

中銀再多11家分行恢復服務

中銀香港公布，再多11家中銀分行4月6日起恢復服務，並且無新增分行因應員工染疫而暫停服務。

分行名單和地址，可見【下一頁】

【4月4日更新】

上商恢復九間分行之服務

上海商業銀行宣佈，由4月6日（星期三）起恢復以下9間分行之服務，營業時間如下，直至另行通知︰



星期一至星期五︰ 上午 9 時至下午 4 時15分

星期六︰ 休息

太古城分行

維多利中心分行

荔枝角分行

坪石邨分行

東尖沙咀分行

黃埔花園分行

沙田分行

德士古道分行

屯門分行

建行（亞洲）9間分行及小企業及個人信貸中心暫停服務

建行（亞洲）宣佈，因應最新疫情發展，爲保障客戶及員工的安全並致力持續提供銀行服務，由4月4日（星期一）起，建行（亞洲）以下分行及小企業及個人信貸中心暫停服務，直至另行通知。

中環建行大廈分行

筲箕灣分行

旺角彌敦道分行

旺角小企業及個人信貸中心

紅磡黃埔分行

紅磡馬頭圍道分行

葵涌廣場分行

天水圍分行

屯門分行

工銀亞洲西灣河分行復業、上環分行暫停營業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，西灣河分行（香港筲箕灣道57-87號太安樓G10號舖 ）恢復營業，直至另行通知。該行又公佈，上環分行（香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖）一名員工於4月3日（星期日）確診感染新型冠狀病毒，其最後提供顧客服務日期為4月1日（星期五）。該分行於周一（4月4日）起暫停營業（維持保管箱預約服務）。

中銀香港胡忠大廈分行恢復營業

中銀香港宣佈由4月4日（星期一）起，該行灣仔胡忠大廈分行（灣仔皇后大道東213號）將恢復營業。

建行（亞洲）分行、小企業及個人信貸中心星期六暫停營業

建行（亞洲）宣佈，因應最新疫情發展，爲保障客戶及員工的安全並致力持續提供銀行服務，由3月5日（星期六）起，建行（亞洲）分行及小企業及個人信貸中心將於星期六暫停營業，直至另行通知。

信銀國際中信大廈及尖沙咀分行暫停服務

信銀國際宣佈，為減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，中信大廈分行（中環添美道1號中信大廈2樓202及207號鋪）及尖沙咀分行（堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下）暫停服務直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）。

【4月1日更新】

華僑永亨調整分行營業時間為10時至4時

華僑永亨銀行表示，因應疫情最新發展，為配合客戶服務需求，將分階段全面恢復正常分行服務，從4月4日（下周一） 起，華僑永亨銀行所有分行營業時間將調整為上午10時正至下午4時正。此外，分行匯款服務及電子結算截止時間仍為每日下午2時正。

工銀亞洲何文田及尖沙咀分行復業、西灣河分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，由4月1日起， 何文田分行（九龍何文田窩打老道70號曾榕大廈地下）及尖沙咀分行（九龍尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖）恢復營業，西灣河分行（香港筲箕灣道57-87號太安樓G10號舖 ）則暫停服務。

恒生：4月4日起分行營業時間恢復至朝9晚4、周六續不開

恒生銀行 （00011） 公布，4月4日（星期一）起將調整營業中的恒生地面分行及商務理財中心的服務時間，由星期一至五上午10時30分至下午3時，加長至上午9時至下午4時， 星期六仍會暫時停止服務﹐直至另行通知。

恒生目前只餘北角（渣華道）分行、港鐵荃灣站辦事處、屯門鄉事會路分行3家地面分行暫停服務，其餘地面分行已經恢復營業。詳情可看，【下一頁】

中銀香港：由4月1日起五間分行將恢復營業

中銀香港 （02388） 公布，由4月1日（星期五）起，以下5家分行將恢復營業，包括置富南區廣場分行、中環永安集團大廈分行、西灣河分行、金巴利道分行，以及蝴蝶邨分行。詳情可看，【下一頁】

【3月31日更新】

東亞金鐘分行暫停服務、新增3分行復業

東亞銀行宣布，金鐘分行一名員工初步確診，暫停服務直至另行通告。 此外，東亞銀行的皇后大道東分行、葵芳分行及大坑東分行將於4月1日恢復服務。

恒生銀行大河道分行恢復營業

恒生銀行大河道分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天 （3月31日）恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

此外，眾安街分行因員工確診，今天（3月31日） 起暫停服務，直至另行通知。

華僑永亨尖沙咀宏富理財中心分行停業

華僑永亨銀行宣布，尖沙咀宏富理財中心分行（尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號）有員工新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，因此暫停營業至另行通知。分行已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。

工銀亞洲金鐘個人理財中心恢復營業

工銀亞洲公布，今日起金鐘個人理財中心恢復營業；尖沙咀分行則由今日起暫停服務。另外，工銀亞洲6間分行及個人理財中心服務維持暫停，包括：西環個人理財中心、何文田分行、將軍澳個人理財中心、沙田個人理財中心、教育路個人理財中心，以及葵芳分行。

中信銀行（國際）7家分行暫停服務

中信銀行（國際）7家分行暫停服務直至另行通知，包括皇后大道西（皇后大道西488號新安大樓地下）、中信大廈（中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖）、太古城（太古城道18號太古城中心063號舖）、九龍灣（宏開道8號其士商業中心地下商場7號）、大圍（沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖）、新都會廣場（興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖）、荃灣（荃灣眾安街13-19號瑞生樓地下及一樓C舖）。

中銀香港5分行恢復營業 3分行停業

中銀香港公布，3月31日（星期四）起，5家分行將恢復營業，包括：禮頓道分行、樂富分行、旺角太子道西分行、沙角邨分行，以及德士古道分行。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，3家分行將由3月31日（星期四）起暫停營業，直至另行通知，包括：置富南區廣場分行、中環永安集團大廈分行，及蝴蝶邨分行。

【3月30日更新】

恒生銀行大河道分行暫停服務

恒生銀行大河道分行因應員工確診，由今天（3月30日） 起暫停服務，直至另行通知。

工銀（亞洲）3家分行恢復營業

工商銀行（亞洲）宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，最新分行服務情況如下，直至另行通知。



一、由今天（3月30日）起，以下分行恢復營業：

1. 金鐘分行：香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖

2. 堅道分行：香港堅道22號廣堅大廈地下

3. 炮台山分行：香港英皇道272-276號光超台地下A-C號舖

二、以下7間分行及個人理財中心服務維持暫停：

1. 金鐘個人理財中心：香港金鐘道95號統一中心1樓1019-1020號舖

2. 西環個人理財中心：香港德輔道西345-345A地下2號舖

3. 何文田分行：九龍何文田窩打老道70號曾榕大廈地下

4. 將軍澳個人理財中心：新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025B號舖

5. 沙田個人理財中心：新界沙田好運中心3樓185號舖位

6. 教育路個人理財中心：新界元朗教育路21號英暢大廈地下3-4號舖

7. 葵芳分行：新界葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖

中銀香港4分行恢復營業 2分行停業

中銀香港公布，由3月30日（星期三）起，以下4家分行將恢復營業，包括：

金華街分行、鑽石山分行、李鄭屋邨分行，以及汝州街分行。此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，樂富分行及德士古道分行將由3月30日（星期三）起暫停營業，直至另行通知。

恒生銀行5家分行恢復營業

恒生銀行公布，5家分行早前因應員工確診而暫停服務，會於今天（3月30日）恢復營業。分行包括東港城分行、新港城中心分行、屯門市廣場分行、恒生113保管箱中心及總行3S樓層Signature優卓理財中心。

【3月29日更新】

滙豐4月1日再多50家滙豐分行恢復五天營業

滙豐早前因應香港第五波疫情，安排絕大部分銀行分行隔日營運，只保留3家主要分行一周營運6日。滙豐最新公布，從4月1日起，再多50家滙豐分行恢復五天營業，逢星期一至五提供服務，為分階段全面恢復正常分行服務作準備。

分行名單可見【下一頁】

工銀亞洲上環分行恢復營業

工銀亞洲指，今天（3月29日）起， 上環分行（香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖）恢復營業。

恒生銀行5家分行員工因確診暫停服務

恒生銀行5家分行員工因確診，由今天（3月29日）起暫停服務，直至另行通知。5家分行分別為東港城分行、新港城中心分行、屯門市廣場分行、總行3S樓層Signature優卓理財中心及恒生113保管箱中心。

中銀香港上水彩園廣場分行恢復營業

中銀香港公布，由3月29日（星期二）起，上水彩園廣場分行將恢復營業。

中信銀行（國際）7間分行停業

中信銀行（國際）公布，仍有7間分行停業，包括皇后大道西分行、中信大廈分行、太古城分行、九龍灣分行、旺角分行、大圍分行及新都會廣場分行。

【3月28日更新】

東亞九龍城分行暫停服務、新增3分行恢復服務

東亞銀行宣佈，九龍城分行（九龍城衙前圍道45-45A號興發樓地下E及F號）因一名員工初步確診新型冠狀病毒病暫停服務，直至另行通告。 此外，東亞銀行的尖沙咀分行、荃灣沙咀道分行及旺角商務理財中心已恢復服務。

工銀亞洲新增3分行恢復營業、上環分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，3月28日起，新增以下分行恢復營業

木廠街分行：九龍土瓜灣木廠街12-14號

觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

旺角分行：九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下

至於上環分行（香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖 ）則暫停服務，但會維持保管箱預約服務。

上商恢復3間分行服務

上海商業銀行宣佈，3月28日起恢復3間分行之服務，包括上環分行（上環蘇杭街 41-47 號地下）、小西灣分行（柴灣小西灣道 9 號富欣花園 9 號舖）及九龍灣分行（九龍灣宏開道 16 號德福大廈）。

恒生總行3S樓層Signature優卓理財中心復業

恒生公布，總行3S樓層Signature優卓理財中心於3月28日恢復營業。

中銀香港11家分行將恢復營業

中國銀行（香港）公布，由3月28日（星期一）起，11家分行將恢復營業，包括：般含道分行、雲咸街分行、上環皇后大道西分行、杏花邨分行、北角中銀理財中心、秀茂坪分行、衙前圍道分行、旺角總統商業大廈分行、葵涌道分行、深井分行，以及祈德尊新邨分行。

【3月25日更新】

工銀亞洲荔枝角分行恢復營業、旺角分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，荔枝角分行（九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號舖）3月25日起恢復營業，旺角分行（九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下）暫停服務。

恒生新增3分行恢復營業、總行3S樓層Signature優卓理財中心暫停服務

恒生銀行長沙灣廣場分行、眾安街分行及天水圍分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於3月25日恢復營業。

另外，總行3S樓層Signature優卓理財中心因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月25日起暫停服務，直至另行通知。

中銀香港恢復5間分行服務

中銀香港因應疫情發展，由3月25日起，以下5家分行將恢復營業，包括： 北角恒英大廈分行、港灣道分行、樂富分行、大圍分行，以及元朗青山道分行。

【3月24日更新】

東亞新增3分行暫停服務、港灣中心分行恢復服務

東亞尖沙咀分行、金鐘分行及旺角商務理財中心分行暫停服務，直至另行通告。

尖沙咀分行：尖沙咀加拿分道 20 號加拿芬廣場1樓

金鐘分行：金鐘金鐘道 95 號統一中心 2 樓 2003-2006 號舖

旺角商務理財中心：旺角彌敦道 638-640 號 2 樓

此外，東亞銀行港灣中心分行已恢復服務。

工銀亞洲觀塘分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求， 觀塘分行（九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖 ）暫停服務，直至另行通知。

恒生銀行分行最新營業安排

恒生銀行天水圍分行、長沙灣廣場分行及眾安街分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月24日起暫停服務，直至另行通知。

中銀3分行恢復營業 4分行因員工確診停業

由3月24日（星期四）起，3家分行將恢復營業，包括：將軍澳廣場分行、長發邨分行，以及良景邨分行。另因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，4家分行將由3月24日（星期四）起暫停營業，直至另行通知，包括：北角恒英大廈分行、港灣道分行、樂富分行及元朗青山道分行。

招商永隆元朗分行暫停營業兩天

招商永隆元朗分行今明兩天（3月24日及25日）暫停營業，並於下星期一（3月28日）起恢復營業。

中信銀行國際6家分行停業

中信銀行國際指，現時有6家分行停業，包括皇后大道西分行、中信大廈分行、太古城分行、九龍灣分行、大圍分行及新都會廣場分行。

【3月23日更新】

東亞銀行港灣中心分行暫停服務

東亞銀行宣布，東亞銀行港灣中心分行（灣仔告士打道 56 號東亞銀行港 灣中心地下）暫停服務，直至另行通告。

此外，東亞銀行的鰂魚涌分行、柴灣分行、大圍分行、旺角北分行、大埔分行、軒尼詩道分行、上水分行及上水廣場商務理財中心已恢復服務。

大新銀行黃大仙分行重開

大新銀行公布，今日（23日）起，黃大仙分行重開，於星期一至五上午10時至下午5時，如常為客戶提供服務。

中銀香港5分行恢復營業 2分行停業

中銀香港公布，由3月23日（星期三）起，5家分行將恢復營業，包括黃大仙分行、大角咀分行、油麻地分行、安慈路分行，以及德士古道分行。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，將軍澳廣場分行及長發邨分行將由3月23日（星期三）起暫停營業，直至另行通知。中銀香港將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。

恒生兩分恢復營業

恒生銀行公布，早前因員工確診而暫停服務的長沙灣廣場分行及沙田分行，將於今日恢復營業。

【3月22日更新】

上商東涌分行服務恢復

上海商業銀行宣佈，由3月23日（星期三）起恢復東涌分行之服務，營業時間如下，直至另行通知︰

星期一至星期五：上午9時至下午4時15分

星期六：休息

華僑永亨總行及恢復營業

華僑永亨銀行宣布，油麻地分行（油麻地彌敦道507號）及總行（皇后大道中161號）有員工新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，該行已立即對該有關分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。兩間分行將於3月22日恢復營業。

富邦新增3分行恢復營業

富邦銀行宣布，柴灣分行、北角分行及西環分行，將於3月23日恢復營業。屆時，該行於星期一至五提供服務之分行如下：

香港

中環總行

銅鑼灣分行

柴灣分行

北角分行

皇后大道東分行

西環分行

九龍

紅磡分行

美孚分行

旺角分行

尖沙咀分行

新界

沙田分行

荃灣分行

元朗分行

工銀亞洲增4分行恢復營業、德福分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，4間分行恢復營業、1間分行則暫停服務直至另行通知。

由今天起， 新增以下分行恢復營業：



小西灣分行：香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖

香港仔分行：香港香港仔中心第一期地下7A舖

葵涌分行：新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02

翠林分行：新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城5樓135號舖

暫停服務：

德福分行：九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖

中銀黃大仙及油麻地分行暫停營業

中銀香港指，因應有分行員工初步 確診新型冠狀病毒，黃大仙分行（黃大仙黃大仙中心南館地下 G13 及 G13A 號舖）及油麻地分行（油麻地彌敦道 471 號），將由3月22日（星期二）起暫停營業，直至另行通知。

【3月21日更新】

中銀香港8家分行將恢復營業

中銀香港宣佈，8家分行將恢復營業，包括：置富南區廣場分行、毓華街分行、樂富分行、土瓜灣分行、尖沙咀東分行、將軍澳廣場分行、天瑞邨分行，以及荃灣青山道分行。

工銀亞洲上環分行暫停服務

工銀亞洲公布，鰂魚涌分行今日起恢復營業；上環分行今起暫停服務，但維持保管箱預約服務。

恒生9家分行恢復營業

恒生銀行公布，9家早前因應員工感染而暫停服務的分行，今日起恢復營業，當中包括：

港島：中區分行、德輔道西分行、北角分行

九龍：美孚新邨（蘭秀道）–分行及優越理財中心、譚公道分行、土瓜灣分行、黃埔新邨分行

新界：新都城分行、新豐路分行

分行營業時間為星期一至五上午10時30分至下午3時，星期六休息。

【3月18日更新】

工銀亞洲上水分行恢復營業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，由3月18日起，上水分行（新界上水石湖墟新豐路33號新豐大廈地下2號舖 ）恢復營業。

另外，工銀亞洲指，深水埗分行（九龍深水埗荔枝角道290 號地下）一名員工於3月18日確診感染新型冠狀病毒，其最後提供顧客服務日期為2月18日。該分行較早前於2月23日（星期三）至3月14日（星期一）暫停營業。 該行已安排深水埗分行進行徹底清潔及消毒，並要求該分行之所有員工及曾與上述員工有密切接觸之員工接受病毒檢測，且需要在取得陰性檢測給果後方重返工作崗位。

恒生再增6分行暫停服務

恒生銀行下午公布，北角分行、譚公道分行、中區分行、土瓜灣分行、新都城分行、新豐路分行今起暫停服務，直至另行通知。

中銀香港新增5分行恢復營業、 樂富分行暫停營業

中銀香港公佈，由3月18日起， 樂富分行（聯合道 198 號樂富廣場地下 G204 號舖 ）起暫停營業直至另行通知。以下5間分行則將恢復營業：

深水埗分行 ：深水埗南昌街 207-211 號

沙田分行：沙田橫壆街 1-15 號好運中心地下 20 號舖

葵涌廣場分行：葵涌葵富路 7-11 號葵涌廣場地下 A18-20 號

長發邨分行：青衣長發邨長發廣場地下 114D 號舖

東薈城銀行服務中心：大嶼山東涌東薈城 2 樓 264 及 273 號舖

恒生黃埔新邨分行暫停服務、新增7分行恢復服務

恒生銀行宣佈，黃埔新邨分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月18日起暫停服務，直至另行通知。另外，以下7間分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於3月18日恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

跑馬地優越理財中心 （景光街）

油麻地分行

慈雲山分行

牛頭角分行

九龍城分行

東港城分行

尖沙咀商務理財中心

7間分行營業時間如下：

星期一至五：上午 10 時 30分至下午 3 時

星期六：休息

信銀國際新增8分行暫停服務

信銀國際宣佈，為減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全， 以下分行暫停服務直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）：

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

鰂魚涌：英皇道1001號地下1A號舖及2樓

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

沙田中心：橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖52C

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

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【3月17日更新】

東亞新增兩分行暫停服務、另包括總行共7分行恢復營業

東亞銀行宣布，鰂魚涌分行（鰂魚涌分行 鰂魚涌英皇道 1032-1044 號福昌樓地下 G2-G4 號）及柴灣分行（柴灣柴灣道 345 號金源樓地下）因有員工確診暫停服務，直至另行通告。



此外，東亞銀行的金鐘分行、創紀之城五期分行、旺角北分行、屯門市廣場分行、新蒲崗分行、旺角商務理財中心及總行顯卓私人理財中心已恢復服務。

工銀亞洲黃大仙分行恢復營業

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，黃大仙分行（九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館一樓128號舖 ）由3月17日起行恢復營業。另外，旺角分行（九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下）一名員工於3月17日確診感染新型冠狀病毒，其最後提供顧客服務日期為2月25日（星期五），而該分行較早前於2月26日（星期六）至3月7日（星期一）暫停營業。

華僑永亨將軍澳分行員工確診停業 3月18日重開

華僑永亨公布，將軍澳分行（將軍澳MCP Central商場一樓1022-23號舖）有1名員工確診，員工最後上班日期為3月11日，分行即時停業，3月18日恢復營業。

上商新增3間分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月17日（星期四）起，新增以下三間分行暫停營業，直至另行通知。

旺角分行：旺角彌敦道666號

北角分行：北角英皇道486號

將軍澳分行：將軍澳貿業路8號新都城商場第三期地下G1-2號舖

恒生4分行恢復營業 增5分行暫停

恒生銀行公布，統一中心分行及優越理財中心、旺角分行、長沙灣廣場分行、總行6樓商務理財中心今日恢復營業。

恒生在下午再更新，因應有職員感染新冠毒，新增5家分行即日起暫停服務，包括九龍城分行、慈雲山分行、跑馬地優越理財中心 （景光街） 、美孚新邨（蘭秀道）-分行及優越理財中心、牛頭角分行。

招商永隆觀塘分行停業2天 總行營業部及西灣河分停下周一復業

招商永隆銀行公布，觀塘分行有一名員工快速檢測結果為陽性，有關員工的最後上班日期為3月15日，觀塘分行今明兩天（3月17日及18日）暫停營業，並於下星期一（3月21日）起恢復營業。

早前暫停營業之總行營業部及西灣河分行由下星期一（3月21日）起恢復營業。

中銀香港4分行恢復營業 6分行暫停營業

中銀香港公布，銅鑼灣分行、大圍中銀理財中心、蝴蝶邨分行、元朗青山道分行今日起恢復營業。另外，深水埗分行、沙田分行、葵涌廣場分行、長發邨分行、荃灣青山道分行、東薈城銀行服務中心今日起暫停營業，直至另行通知。

【3月16日更新】

上商旺角、北角及將軍澳分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月17日（星期四）起，新增以下3間分行暫停營業，直至另行通知。

旺角分行：旺角彌敦道666號

北角分行：北角英皇道486號

將軍澳分行：將軍澳貿業路8號新都城商場第三期地下G1-2號舖

工銀亞洲6分行今恢復營業 太和分行暫停服務

工銀亞洲表示，自本周三起，有6間分行將恢復營業，而太和分行則會暫停服務，但維持保管箱預約服務。此外，旗下仍有19間分行及個人理財中心服務維持暫停。

恒生3分行今日恢復營業 3分行停業

恒生銀行公布，早前因員工確診而暫停服務的3間分行，即灣仔分行、窩打老道分行及大埔分行，於3月16日恢復營業。另外，因員工確診，東港城、油麻地及尖沙咀商務理財中心由今日起暫停服務，直至另行通知。

中銀香港10家分行恢復營業 新增3分行停業

中國香港 （02388） 公布，由3月16日（星期三）起，以下10家分行將恢復營業，包括：太古城分行、佐敦道分行、上水分行、大埔廣場分行、荃灣分行、屯門花園分行、葵涌廣場分行、葵昌路分行、荃灣青山道分行，以及屯門市廣場分行。

另因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，銅鑼灣分行及元朗青山道分行將由3月16日（星期三）起暫停營業，直至另行通知。

另因應防疫工作的需要，由3月16日（星期三）起，蝴蝶邨分行將暫停服務，直至另行通知。

招商永隆3分行將於3月17日恢復營業

招商永隆銀行公布，早前暫停營業的3間分行（包括新蒲崗分行、

觀塘成業街分行及元朗分行）將於明天（3月17日）起恢復營業。

中信銀行國際仍有9家分行停業

中信銀行國際指，仍有9家分行停業，包括皇后大道西、中信大廈、鰂魚涌、太古城、開源道、九龍灣、尖沙咀、大圍及新都會廣場。

【3月15日更新】

東亞新增7分行暫停服務、3分行恢復服務

東亞銀行宣布，7間分行因有員工確診暫停服務，直至另行通告。

新蒲崗分行：新蒲崗崇齡街 65-89 號崇齡大 厦地下 A 號舖

金鐘分行：金鐘金鐘道 95 號統一中心 2 樓 2003-2006 號舖

旺角北分行：旺角彌敦道 720-722 號家樂樓 地下 A 及 B 號舖

創紀之城五期分行：觀塘觀塘道 418 號創紀之城五 期地下 1 號

屯門市廣場分行：屯門屯隆街 3 號屯門市廣場第 2 期高層地下 2-3 號

旺角商務理財中心：旺角彌敦道 638-640 號 2 樓 中環德輔道中 10 號 14 樓

總行顯卓私人理財中心：中環德輔道中 10 號 14 樓

此外，東亞銀行的荃灣沙咀道分行、上水廣場商務理財中心及旺角顯卓理財中心已恢復服務。

華僑永亨開源道分行恢復營業、旺角道分行暫停營業至另行通知

華僑永亨銀行宣布，開源道分行（觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01室）及旺角道分行（旺角旺角道16號））有員工新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，已立即對兩間分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。旺角道分行今日恢復營業，開源道分行則暫停營業直至另行通知。

恒生新增6分行暫停服務、跑馬地優越理財中心 （景光街） 恢復營業

恒生宣佈，新增6間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月15日 起暫停服務，直至另行通知。分行名單如下：

大埔分行

總行6樓商務理財中心

統一中心 — 分行及優越理財中心

長沙灣廣場分行

旺角分行

窩打老道分行

跑馬地優越理財中心（景光街），因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於3月15日恢復營業。營業時間如下：

星期一至五：上午10時30分至下午3時

星期六：休息

中銀香港新增兩分行恢復營業、8分行暫停營業

中銀香港宣佈，由3月15日（星期二）起，荃灣青山道中銀理財中心及長洲分行將恢復營業。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，以下8家分行將由3月15 日（星期二）起暫停營業，直至另行通知，包括：太古城分行、佐敦道分行、上水分行、大埔廣場分行、荃灣分行、屯門花園分行、葵涌廣場分行，以及葵昌路分行。

信銀國際9分行暫停營業直至另行通知

信銀國際宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，暫停營業直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）：分行服務將作出以下安排：

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

鰂魚涌：英皇道1001號地下1A號舖及2樓

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

開源道：觀塘開源道54號豐利中心地下3號

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

大埔：廣福道152-172號大埔商業中心地下G及H號舖

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

【3月14日更新】

東亞新增3分行暫停服務、9分行恢復服務

東亞銀行宣布，以下分行因有員工確診暫停服務，直至另行通告。

灣仔顯卓理財中心 ：灣仔軒尼詩道 253-261 號依時商業大廈 2 樓 A-C 號

大圍分行：沙田大圍道 16-18 號祥豐大樓地下

馬鞍山廣場分行：馬鞍山西沙路 608 號馬鞍山廣場三樓 318-322 號

此外，東亞銀行的旺角北分行、跑馬地分行、北角分行、般含道分行、佐敦分行、窩打老道分行、將軍澳中心分行、東亞銀行港灣中心顯卓理財中心及鰂魚涌顯卓理財中心已恢復服務。

華僑永亨新增5分行恢復營業、4分行暫停營業

華僑永亨宣布，下列分行有員工新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，該行已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。

華僑永亨以下分行已於3月14日恢復營業：

尖沙咀分行：尖沙咀金馬倫道54號

油麻地分行：油麻地彌敦道507號

新蒲崗分行：新蒲崗爵祿街66-70號地下

總行：皇后大道中161號

以下分行則暫停營業直至另行通知：

九龍分行：佐敦彌敦道298號

北角分行：北角英皇道441-443號

銅鑼灣分行：軒尼詩道443-445號

開源道分行：觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01

工銀亞洲新增6分行恢復營業、4分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，最新分行服務情況如下，直至另行通知。

3月14日起，以下分行及個人理財中心恢復營業：

尖沙咀東分行：九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖

油麻地分行：九龍油麻地彌敦道542號

德福分行：九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖

將軍澳分行：新界將軍澳欣景路8 號新都城中心2 期商場1 樓1025A 號舖

沙咀道分行：新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

沙咀道個人理財中心：新界荃灣沙咀道315-323號廣益大廈地下4號舖

以下分行暫停服務：

上環分行（維持保管箱預約服務）：香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖

黃大仙分行：九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心南館一樓128號舖

荔枝角分行：九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號舖

元朗分行：新界元朗青山道197-199號地下

上商香港仔分行及美孚新邨（第一期）分行恢復服務

上海商業銀行3月14日（星期一）起恢復香港仔分行（香港仔香港仔大道118號）之服務，美孚新邨（第一期）分行（荔枝角美孚新邨百老匯街29號）則重新調整至3月15日（星期二）起恢復服務，營業時間如下，直至另行通知︰

星期一至星期五：上午9時至下午4時15分

星期六：休息

恒生有6家分行恢復營業、灣仔分行暫停服務

恒生公布，今日起有6家分行恢復營業，包括開源道分行、太子道141號分行、窩打老道分行、鰂魚涌分行、新都會廣場分行及總行3S樓層Signature優卓理財中心。另外，灣仔分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月14日起暫停服務，直至另行通知。

中銀香港7家分行恢復營業 3分行暫停服務

中銀香港公布，7家分行於今日開始恢復營業，仍有3分行暫停服務。

詳情可見【下一頁】

富邦銀行紅磡分行暫停服務2天

富邦銀行宣布，由於紅磡分行（黃埔新邨德民街13號地下A3號舖）有員工初步確診感染，紅磡分行將於3月14日及3月15日暫停服務。

中信銀行國際有9家行停業

中信銀行國際公布，仍有9家分行暫停服務，包括皇后大道西分行、中信大廈分行、鰂魚涌分行、北角分行、太古城分行、九龍灣分行、大圍分行、沙田中心分行及新都會廣場分行。

【3月13日更新】

東亞新增3分行暫停服務、5分行恢復服務

東亞銀行宣布，以下分行暫停服務，直至另行通告。

荃灣沙咀道分行 ：荃灣沙咀道 297-313 號眾安大 廈地下 5 號舖

上水廣場商務理財中心：上水龍琛路 39 號上水廣場 9 樓 916-918 室

旺角顯卓理財中心：旺角彌敦道 638-640 號 1 樓

此外，東亞銀行的麗港城分行、灣仔分行、銅鑼灣分行、馬頭圍道分行及沙田廣場分行已恢復服務。

【3月12日更新】

創興新蒲崗分行暫停服務

創興銀行宣佈，因應新冠疫情最新發展，為保障客戶及員工的健康和安全，新蒲崗分行由3月14日（星期一）起暫停服務，該分行的自動櫃員機服務則維持正常，直至另行通知。

【3月11日更新】

上商下周一起恢復3間分行服務

上海商業銀行宣佈，由3月14日（星期一）起恢復上環分行 （上環蘇杭街41-47號地下）、 九龍塘分行（九龍塘聯合道320號建新中心G28）及美孚新邨（第一期）分行（ 荔枝角美孚新邨百老匯街29號D ）之服務，營業時間如下，直至另行通知︰

星期一至星期五︰上午9時至下午4時15分

星期六︰休息

工銀亞洲新增兩分行恢復營業、一分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，該行最新分行服務情況如下，直至另行通知。

3月11日起，新增以下分行服務作出調整：

恢復營業

電氣道分行：香港電氣道113-115號

尖沙咀分行：九龍尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖

暫停服務

觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

東亞新增四分行暫停服務

東亞銀行宣布，以下分行暫停服務，直至另行通告。

跑馬地分行：跑馬地成和道 5-7 號地下

北角分行：北角英皇道 326-328 號地下

東亞銀行港灣中心及顯卓理財中心：灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心1樓

鰂魚涌顯卓理財中心：鰂魚涌英皇道 1035 號地下

信銀國際9間分行暫停服務

信銀國際宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，以下分行暫停服務直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）：

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

鰂魚涌：英皇道1001號地下1A號舖及2樓

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

旺角：亞皆老街32號及34號地下至2樓

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

荃灣：荃灣眾安街13-19號瑞生樓地下及一樓C舖

上商香港仔分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月11日（星期五）起，位於香港仔香港仔大道118號之香港仔分行將暫停營業，直至另行通知。

恒生15家分行恢復營業 開源道分行再暫停

恒生銀行公布，15家早前因應新冠病毒感染個案而暫停服務恒生分行，今日（3月11日）起恢復營業，另外新增6間分行因應員工感染而須暫停服務。

詳情可見【下一頁】

中銀兩家分行恢復營業 增4家暫停服務

中銀香港公布，利眾街分行及上葵涌分行恢復營業。

因應有員工初步確診新型冠狀病毒，4家中銀分行暫停營業直至另行通知，包括莊士敦道分行、尖沙咀分行、沙田第一城分行及荃灣分行。

詳情可見【下一頁】

【3月10日更新】

招商永隆鰂魚涌分行周五停業一天

招商永隆銀行公布，鰂魚涌分行（華蘭路1號A2）有1名員工快速檢測結果為陽性，故3月11日起停業一天，並於下星期一（3月14日）起恢復營業。

創興銀行慈雲山分行暫停服務

創興銀行宣佈，因應新冠病毒最新發展，為保障客戶及員工的健康和安全，慈雲山分行由3月11日（星期五）起暫停服務，而該分行的自動櫃員機服務則維持正常，直至另行通知。

華僑永亨3分行員工確診關閉至另行通知

華僑永亨銀行宣布，下列3間分行有員工初步確診感染新型冠狀病毒，該行已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。有關分行將關閉至另行通知。

新蒲崗分行：新蒲崗爵祿街66-70號地下

西區分行：西營盤德輔道西139-141號

筲箕灣分行：筲箕灣寶文街1號峻峰花園

花旗下周起調整營業時間、星期六暫停營業

花旗銀行公佈，鑑於本港新型冠狀病毒的最新發展，以及考慮該行分行網絡及客戶到訪分行的具體情況，該行全線分行將於3月14日（星期一）起，調整其營業時間為星期一至星期五上午9時30分至下午4時。由3月5日起，全線分行星期六暫停營業，直至另行通知。

恒生9分行暫停服務、6分行恢復營業

恒生銀行以下分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由今天（3月10日） 起暫停服務，直至另行通知。

分行 分行 沙田分行 3月7日 元朗（教育路）分行 3月7日 紅磡分行 3月8日 九龍總行 3月8日 美孚新邨（蘭秀道） - 分行及優越理財中心 3月8日 元朗分行 3月8日 沙田第一城分行 3月7日 九龍灣優越及優進理財中心 3月8日 總行1樓（優進理財及一般銀行服務，客戶仍可到總行3樓優越理財中心或B2樓層辦理一般銀行服務） 3月8日

另外，尖沙咀分行、漢口道分行、新都城分行、北河街分行、旺角分行及牛頭角分行因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天恢復營業，營業時間如下：

星期一至五：上午 10 時 30分至 下午 3 時

星期六：休息

上商宣佈上環分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月10日（星期四）起，該行位於上環蘇杭街41-47號地下之上環分行將暫停營業，直至另行通知。

信銀國際新增8分行暫停營業

信銀國際宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，以下分行暫停服務（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）直至另行通知：

香港

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

中信大廈：中環添美道1號

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

旺角：亞皆老街32號及34號地下至2樓

新界

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

大埔：廣福道152-172號大埔商業中心地下G及H號舖

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

中銀香港11分行恢復營業、兩分行暫停營業

中銀香港因應疫情發展，由3月10日（星期四）起，11間分行將恢復營業，兩分行因員工初步確診新型冠狀病毒，暫停營業直至另行通知。

分行詳情可見【下一頁】

【3月9日更新】

東亞新增5分行暫停服務、10分行恢復服務

東亞銀行宣佈以下5間分行暫停服務，直至另行通告。

麗港城分行 ：觀塘茶果嶺道 88 號麗港城麗港 城商場地下 38 號舖

灣仔分行：灣仔軒尼詩道 253-261 號依時 商業大廈地下 A-C 號

銅鑼灣分行：銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈地 下

馬頭圍道分行：紅磡馬頭圍道 23-27 號隆基大 厦地下

沙田廣場分行：沙田沙田正街沙田廣場地下3-4 號舖

此外，東亞銀行的長沙灣廣場分行、東亞銀行港灣中心分行、美孚新邨分行、國際廣場分行、東港城分行、軒尼詩道分行、天水圍分行、九龍城分行、馬鞍山廣場分行以及上水廣場商務理財中心，現已恢復服務。

華僑永亨開源道及銅鑼灣分行關閉至另行通知

華僑永亨銀行公佈，開源道分行（觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01）及銅鑼灣分行（軒尼詩道443-445號）有員工初步確診感染新型冠狀病毒，該行已立即對有關分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。

創興銀行灣仔分行暫停服務

創興銀行宣佈，由於灣仔分行一名員工確診感染新型冠狀病毒，為保障客戶及員工的健康和安全，灣仔分行由3月9日（星期三）起暫停服務，而該分行的自動櫃員機服務則維持正常，直至另行通知。

恒生9家分行停業 恢復6家分行服務

恒生銀行公布，9家分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由今天（3月9日）起暫停服務，直至另行通知。恒生同時有6家分行於3月9日恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性。

分行詳情可見【下一頁】

工銀亞洲兩分行恢復營業

工商銀行（亞洲）公布，今天（3月9日）起，皇后大道中分行（香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓）及跑馬地分行（香港跑馬地景光街23號）恢復營業。

富邦銀行紅磡分行停業兩日

富邦銀行公布，紅磡分行（黃埔新邨德民街13號地下A3號舖）因有員工初步確診，將於3月9日及11日停業，3月11日恢復營業。

上商恢復3家分行服務

上海商業銀行宣佈，因應目前新型冠狀病毒情況，由3月9日（星期三）起恢復旺角分行（旺角彌敦道666號）、深水埗分行（深水埗長沙灣道141號）及馬鞍山分行（馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場三樓308號）3家分行的服務。

中信銀行（國際）9家分行暫停服務

中信銀行（國際）宣布，仍有9家分行停業，包括皇后大道西分行、中信大廈分行、太古城分行、九龍灣分行、旺角分行、大圍分行、沙田中心分行、大埔分行及新都會廣場分行。

中銀香港：8家分行今日起停業、14家分行則恢復營業

中銀香港 （02388） 公布，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，8家分行將由3月9日（星期三）起暫停營業，直至另行通知。同時，又有14家分行今日起恢復營業。，詳情可見【下一頁】

【3月8日更新】

東亞新增5間分行暫停服務、5間分行恢復服務

東亞銀行宣布，以下5間分行因有員工確診暫停服務，直至另行通告。

尖沙咀分行：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場1樓

窩打老道分行：何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號

德福廣場分行：九龍灣德福廣場1期1樓F12B號

筲箕灣分行：筲箕灣筲箕灣道 289-293 號嘉福大廈地下

東涌分行：大嶼山東涌富東廣場地下10-11 號

此外，東亞銀行的大圍分行、馬頭圍道分行、旺角分行、開源道分行及銅鑼灣分行現已恢復服務。

招商永隆新蒲崗分行有員工確診暫停營業

招商永隆公佈，新蒲崗分行一名員工確診感染新型冠狀病毒，有關員工的最後上班日期為3月4日，員工在工作期間有佩戴口罩。該行新蒲崗分行由3月9日起暫停營業直至另行通知。早前暫停營業之九龍灣分行則由3月9日起恢復營業。

創興銀行觀塘分行暫停服務

創興宣佈，觀塘分行一名員工確診感染新冠病毒，為保障客戶及員工健康和安全，該分行由3月8日（星期二）起暫停服務，該分行的自動櫃員機服務將維持正常，直至另行通知。

上商美孚新邨分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月8日（星期二）起，該行位於荔枝角美孚新邨百老匯街29號D之美孚新邨（第一期） 分行將暫停營業，直至另行通知。

富邦沙田分行暫停服務

富邦宣布，由於沙田分行（橫壆街 1-15 號沙田好運中心商場 15 B、C、D及E 號舖 ）有員工初步確診感染2019冠狀病毒病，該分行將於3月8日及3月9日暫停服務。

信銀國際9間分行暫停服務

信銀國際宣佈，為減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全， 以下分行暫停服務直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）：

香港

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

銅鑼灣：軒尼詩道525號澳門逸園中心1樓至2樓

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

九龍

開源道：觀塘開源道54號豐利中心地下3號

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

旺角：亞皆老街32號及34號地下至2樓

新界

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

工銀亞洲旺角分行復業 增4家分行暫停

工銀亞洲公布，旺角分行會於3月8日起，恢復營業。另外，4家分行將於今日起暫停服務，包括上環分行（維持保管箱預約服務）、鰂魚涌分行、尖沙咀東分行（維持保管箱預約服務）、上水分行。

該行也跟進已停業分行中，尖沙咀東分行、美孚分行、大埔分行、荔枝角分行、炮台山分行、沙咀道分行6家分行，在3月7日、8日都有職員通報確診。

至最新資料，工銀亞洲共32間分行及個人理財中心服務暫停。

中銀5家分行復業 另15家分行新增停業

中銀新增5家分行即日起恢復營業，分別是石塘咀分行、太古城分行保管箱服務中心、馬頭角道分行、圓方分行、粉嶺中心分行。

與此同時，15家分行因應員工工初步確診新型冠狀病毒，須暫停服務，包括：般含道分行、軒尼詩道409號分行、北角英皇中心分行、開源道分行、堪富利士道分行、大埔分行、聯和墟分行、上葵涌分行、屯門新墟分行、 天瑞邨分行、蝴蝶邨分行、葵涌廣場分行、葵昌路分行、元朗青山道分行、荃灣青山道分行。

恒生要求分行前線每日快速檢測、戴面罩

恒生銀行 （00011） 表示，因應疫情的最新情況，於3月9日（周三）起將採取進一步預防措施。恒生表示，會為所有前線員工提供快速檢測套裝，以便每日返回工作崗位前會進行檢測，工作期間並會佩戴透明面罩。

恒生同時公布，3月9日增4家分行停業，另有8家分行今日（8日）恢復營業，詳情可見【下一頁】

【3月7日更新】

東亞銀行8間分行暫停服務、4間分行恢復服務

東亞銀行 （00023） 宣布，8間分行暫停服務，直至另行通告，名單如下：

東亞銀行港灣中心分行 ：灣仔告士打道 56 號東亞銀行港 灣中心地下 1 號

美孚新邨分行 ：美孚新邨萬事達廣場地下 N57 號舖

國際廣場分行 ：尖沙咀彌敦道 63 號國際廣場地 下高層 UG01 號

東港城分行 ：將軍澳重華路 8 號東港城 2 樓 217B 號

軒尼詩道分行 ：銅鑼灣軒尼詩道 395-399 號東 區商業大廈地下

天水圍分行 ：天水圍天恩路 18 號嘉湖 2 期 1 樓 103 及 103A 號舖

九龍城分行 ：九龍城衙前圍道 45-45A 號興發 樓地下 E 及 F 號

馬鞍山廣場分行 ：馬鞍山西沙路 608 號馬鞍山廣 場三樓 318-322 號

此外，東亞銀行的屯門市廣場分行、信德中心分行、跑馬地分行及柴灣分行現已恢復服務。

創興銀行上水及筲箕灣分行暫停服務

創興銀行宣佈，因應新冠病毒疫情最新發展，為保障客戶及員工的健康和安全，上水分行由3月7日（星期一）起暫停服務 ，筲箕灣分行由3月8日（星期二）起暫停服務，直至另行通知。

工銀亞洲新增9分行恢復營業、3分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，該行最新分行服務情況如下，直至另行通知。

由3月7日起， 新增以下分行恢復營業：

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓

西環分行：香港西營盤皇后大道西242-244號

西灣河分行：香港筲箕灣道57-87號太安樓G10號舖

荔枝角分行：九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號舖

中港城分行：九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下55號舖及1 樓15， 16及17B號舖

觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

太和分行：新界大埔太和廣場2樓216號舖

沙田分行：新界沙田中心3樓22J號舖

屯門新墟分行：新界屯門啓發徑8號城˙點地下GA號舖及1樓

以下分行暫停服務：

皇后大道中分行：香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓

跑馬地分行（維持保管箱預約服務）：香港跑馬地景光街23號

木廠街分行：九龍土瓜灣木廠街12-14號

上商深水埗分行暫停營業、6間分行恢復服務

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月7日（星期一）起，深水埗分行（深水埗長沙灣道141號）暫停營業，直至另行通知。

此外，由3月7日（星期一）起恢復以下6間分行之服務，營業時間如下，直至另行通知︰

星期一至星期五︰上午9時至下午4時15分

星期六︰ 以下四間標有 （*） 的分行將調整營業時間，由早上9時至中午12時正，其餘分行休息

中環總行*：中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈大堂樓層

軒尼詩道分行*：灣仔軒尼詩道302號集成中心LG16號

筲箕灣分行：筲箕灣筲箕灣東大街136號

觀塘分行*：觀塘康寧道57-61號

窩打老道分行：何文田窩打老道84號K

元朗分行*：元朗康樂路17號

中銀香港22間分行恢復營業、4間分行暫停營業

中銀香港宣佈，由3月7日（星期一）起，22間分行將恢復營業，包括：上環分行、香港仔分行、海怡分行、海怡分行保管箱服務中心、德輔道西分行、軒尼詩道409號分行、灣仔中國海外大廈分行、太古城分行、大有街分行、東港城分行、九龍城太子道分行、佐敦道分行、九龍廣場分行、大埔廣場分行、聯和墟分行、火炭分行、教育路分行、 葵涌廣場分行、葵昌路分行、長發邨分行、屯門新墟分行，以及蝴蝶邨分行。

此外，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，中銀香港以下4間分行將由3月7日 （星期一）起暫停營業，直至另行通知，包括：石塘咀分行、紅磡義達大廈分行、馬鞍山廣場分行，以及青衣城分行。

華僑永亨3家分行恢復營業 仍有5家分行暫停服務

華僑永亨公布，3家分行已於3月7日恢復營業，分別是開源道分行（觀塘開源道79號鱷魚恤中心22樓01室）、屯門分行（屯門鄉事會路52-62號萬祥樓地下1-2號舖）、美孚分行（美孚新邨萬事達廣場地下N52號舖）。

現時華僑永亨仍有5家分行停業，包括土瓜灣分行（土瓜灣土瓜灣道237號A）、大埔分行（大埔大榮里12-26號F舖）、油麻地分行（油麻地彌敦道507號）、深水埗分行（深水埗長沙灣道57號）及太古城分行（太古城道17號華山閣G12號舖）。

富邦銀行3分行停業2天

富邦銀行（香港）宣布，由於中環總行（德輔道中38號富邦銀行大廈）、旺角分行（彌敦道602號總統商業中心地下） 及荃灣分行（大河道22-28號榮安大廈地下及1樓）有員工確診，3家分行將於3月7日及3月8日暫停服務。

中信銀行（國際）11家分行暫停服務

中信銀行（國際）以下分行暫停服務直至另行通知：

皇后大道西：皇后大道西488號新安大樓地下

中信大廈：中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖

北角：英皇道318-328號恒英大廈地鋪B3

太古城：太古城道18號太古城中心063號舖

紅磡：民泰街9號黃埔新邨地下B1 號鋪

旺角：亞皆老街32號及34號地下至2樓

美孚：美孚新邨五期蘭秀道20B地下商舖N28

九龍灣：宏開道8號其士商業中心地下商場7號

開源道：觀塘開源道54號豐利中心地下3號

大圍：沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖

新都會廣場：興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖

滙豐新都城中心分行暫停服務

由於有職員確診感染新冠病毒，新都城中心分行（將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖）由即日（3月7日）起暫停服務，直至另行通知。該員工最後於分行上班日期為3月4日。

恒生25家分行恢復營業

恒生銀行 （00011） 宣布，25分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天（3月7日）恢復營業。

分行名單詳見【下一頁】

【3月6日更新】

上商深水埗分行暫停營業

上海商業銀行宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由3月7日（星期一）起，深水埗分行（深水埗長沙灣道141號）暫停營業，直至另行通知。此外，由3月7日（星期一）起恢復以下6間分行之服務，營業時間如下，直至另行通知︰



星期一至星期五︰ 上午9時至下午4時15分

星期六︰ 以下4間標有 （*） 的分行將調整營業時間，由早上9時至中午12時正，其餘分行休息

中環總行*：中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈大堂樓層

軒尼詩道分行*：灣仔軒尼詩道302號集成中心LG16號

筲箕灣分行：筲箕灣筲箕灣東大街136號

觀塘分行*：觀塘康寧道57-61號

窩打老道分行：何文田窩打老道84號K

元朗分行*：元朗康樂路17號

東亞多間分行因員工確診暫停服務

東亞銀行以下分行因有員工確診暫停服務，直至另行通告。

旺角分行 （顯卓理財中心及商務理財中心繼續營業）：旺角彌敦道638-640號1樓

旺角北分行：旺角彌敦道720-722號家樂 樓地下A及B號舖

大圍分行：沙田大圍道16-18號祥豐大樓地下

馬頭圍道分行：紅磡馬頭圍道23-27號隆基大厦地

開源道分行：觀塘開源道54號豐利中心地 下1號

長沙灣廣場分行：長沙灣長沙灣道833號長沙 灣廣場1樓117-119號

長沙灣廣場商務理財中心： 長沙灣長沙灣道833號長沙 灣廣場1樓125A及125BC號 舖

銅鑼灣分行：銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈 地下

招商永隆觀塘成業街及西灣河分行因員工確診暫停營業

招商永隆公布，觀塘成業街分行及西灣河分行各有一名員工確診感染新型冠狀病毒，有關員工的最後上班日期分別為3月1日及2月28日，員工在工作期間有佩戴口罩。觀塘成業街分行及西灣河分行由3月7日起暫停營業直至另行通知。而早前暫停營業之觀塘分行及鰂魚涌分行，將於3月7日起恢復營業。

【3月4日更新】

創興銅鑼灣分行暫停服務

創興宣佈，由於銅鑼灣分行一名員工確診感染新型冠狀病毒，為保障客戶及員工的健康和安全，該分行由3月4日（星期五）起暫停服務，而該分利的自動櫃員機將維持正常，直至另行通知。

工銀亞洲4分行恢復營業、2分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展及客戶服務需求，4間分行恢復營業，2間分行暫停服務直至另行通知。

恢復營業分行：



皇后大道中分行：香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓

灣仔分行：香港灣仔軒尼詩道117-123號

紅磡分行：九龍紅磡德民街2-34E號紅磡商場地下2A舖

元朗分行：新界元朗青山道197-199號地下

暫停服務分行：



何文田分行：九龍何文田窩打老道70號曾榕大廈地下

沙田分行：新界沙田中心3樓22J號舖

華僑永亨4分行恢復營業、總行多名員工確診暫停服務

華僑永亨銀行宣布，下列分行有員工初步確診感染新型冠狀病毒，該行已立即對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒快速檢測，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性，有關分行已於3月4日恢復營業。

土瓜灣分行（土瓜灣土瓜灣道237號A）

長沙灣分行（長沙灣副食品批發市場行政大樓一樓T-301室）

深水埗分行（深水埗長沙灣道57號）

元朗分行（元朗青山公路40-54號地下1-3號舖）

另外，華僑永亨總行（皇后大道中161號）因在2月24日至3月3日間合共有8名員工確診，會暫停服務至另行通知。

滙豐3月7日起所有分行隔日開 僅三家分行一周開門6日

滙豐最新公布由3月7日（星期一）起，除了3家滙豐主要分行——滙豐中環總行、旺角分行、觀塘分行會於星期一至星期六營業，其他滙豐分行則會隔日提供服務，即一周只營業3日。

滙豐「A/B Team」方式營運分行詳情，請看【下一頁】

華僑永亨4分行恢復營業 總行繼續停業

華僑永亨公布，土瓜灣分行、長沙灣分行、深水埗分行及元朗分行已於3月4日恢復營業，總行（皇后大道中161號）則繼續停業至另行通知。

恒生17分行因員工確診暫停服務

恒生銀行公布，17分行因員工確診，由今天（3月4日）起暫停服務，直至另行通知。

分行詳情可見【下一頁】

中銀香港新增8家分行恢復營業

中銀香港表示，由今日（3月4日）起，8家中銀分行將恢復營業，另因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，9家中銀分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。

分行詳情請看【下一頁】

星展香港14間分行櫃檯服務暫停

星展香港表示，27間分行維持營業，當中14間分行的櫃檯服務已暫停，包括一般櫃檯及星展豐盛理財中心櫃檯服務。

另外，星展香港所有分行、星展豐盛私人客戶中心及星展財務分行於星期六暫停營業，直至另行通知。

分行詳情請看【下一頁】