【第五波疫情】中銀香港57間分行周一起暫停營業；渣打、東亞分行最新安排（不斷更新）

▲ 【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整 恒生北角分行即日起停業至另行通知（不斷更新）

香港第五波疫情Omicron、Delta變種病毒傳播鏈未斷，中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、東亞 （00023） 等主要香港銀行宣布，調整絕大部分銀行分行營業時間，日常辦公日將提前至下午4時關門，或延後分行開業時間，也將發現較多新冠感染個案地點附近的發行暫停營業。

【2月5日更新】

中銀香港：

中銀香港公布，因應目前防疫工作需要，周一（7日）起部分分行暫停營業，直至另行通知。其餘分行繼續維持服務，營業時間為周一至五上午9時至下午4時；周六維持個別分行服務，營業時間早上9時至中午12時。

存支票機於周一至五截數時間維持為下午4時。中銀香港表示，已在各分行採取一系列的防疫衞生措施。

周一起，以下分行暫停營業：

港島區

統一中心分行：金鐘道 95 號統一中心商場 1021 號

西區分行：德輔道西 386-388 號

第一街分行：西營盤第一街 55 號 A

鴨脷洲分行：鴨脷洲惠風街 13-15 號

田灣分行：田灣嘉禾街 2-12 號

堅道分行：堅道 57 號

信德中心分行：干諾道中 200 號信德中心二樓 225 號

干諾道中分行：干諾道中 13-14 號

灣仔胡忠大廈分行：灣仔皇后大道東 213 號

柴灣分行保管箱服務中心：柴灣道 345 號金源洋樓 27 號

跑馬地分行：跑馬地景光街 11 號

西灣河分行：西灣河筲箕灣道 142-146 號

渣華道分行：北角渣華道 188 - 194 號僑華大廈地下 B 舖

北角分行：北角英皇道 480 號昌明洋樓地下 B 及 C 舖

小西灣分行：小西灣富怡花園商舖 19 號

九龍區

福全街分行：大角咀福全街 32-40 號

太子上海街分行：旺角上海街 689-693 號

西九龍中心分行：深水埗欽州街 37 號 K 西九龍中心 206A 號

汝州街分行：深水埗汝州街 42-46 號

旺角道分行：旺角道 50-52 號

中港城分行：尖沙咀廣東道 33 號中港城 2 樓 19-20 號舖

金巴利道分行：尖沙咀金巴利道 37 號豪麗大廈地下 A&B 舖及一樓

金馬倫道中銀理財中心：尖沙咀金馬倫道 30 號

香港都會大學分行：何文田牧愛街 30 號香港都會大學

李鄭屋邨分行：李鄭屋邨商業中心 108 號

美孚二期分行：美孚新邨吉利徑 19 號

黃大仙分行：黃大仙黃大仙中心南館地下 G13 及 G13A 號舖

彩虹道分行：新蒲崗彩虹道 58-68 號

毓華街分行：慈雲山毓華街 46-48 號

觀塘牛頭角道分行：觀塘牛頭角道 327 號

紅磡中銀理財中心：紅磡馬頭圍道 37-39 號

黃埔中銀理財中心：紅磡德民街 1-15 號黃埔新邨 A-E 座地下 A1-A2 及 G1 號鋪

翠屏邨分行：觀塘翠屏邨商場二樓 116 號

協和街分行：觀塘協和街 195-197 號

安泰邨銀行服務中心：觀塘安泰邨安泰商場 UG 樓 106 號舖

北帝街分行：土瓜灣北帝街 4-6 號

衙前圍道分行：九龍城衙前圍道 25 號

新界區

日出康城銀行服務中心：將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城 4 樓 413 號舖

梨木樹分行：荃灣梨木樹商場 22 號舖

青衣長康商業中心分行：青衣青康路 12 號長康邨第一商場地下 102 號舖

機場暢達路分行：香港赤鱲角暢達路 9 號富豪機場酒店地下 G03A 號舖

荃灣青山道中銀理財中心：荃灣青山公路荃灣段 167 號昌耀大廈地下 1 號舖

良景邨分行：屯門田景路 31 號良景邨良景廣場 L2 層 L221 及 L222 號

上水中心分行：上水上水中心第一層 1005-1009 號

上水銀行服務中心：上水新豐路 136 號

廣福道分行：大埔墟廣福道 40-50 號

富善邨銀行服務中心：大埔富善邨商場 G11 號

富亨邨分行：大埔富亨邨商場 1-2 號

科學園銀行服務中心：沙田科學園科技大道西 10 號浚湖樓地下 S041B

聯和墟分行保管箱服務中心：粉嶺聯和墟聯盛街 10-16 號 B 舖

恆安邨分行：沙田恆安邨恆安商場 2 樓 203 號舖

瀝源銀行服務中心：沙田瀝源街 6 號瀝源邨福海樓地下 2-3 號舖及 F2 層

葵涌道分行：葵涌道 1009 號

德士古道分行：荃灣德士古道 36 號東亞花園 A112 號

屯門中銀理財中心：屯門時代廣場商場北翼第一層 5 號

屯門市廣場分行：屯門市廣場第二期商場 2 號

香港國際機場分行：香港國際機場一號客運大樓 5 樓 5T054-5T056 舖

東亞銀行：暫停15間分行的服務

以下為東亞銀行暫時停止服務（直至另行通告）之分行詳情：

港島區

皇后大道東分行：灣仔皇后大道東228號中華大厦地下B及C號舖

香港大學分行：薄扶林道香港大學百周年校園地下P0030號舖

石塘咀分行：石塘咀皇后大道西484-496號新安大樓地下I及J號

九龍區

黃埔花園分行：紅磡黃埔新天地第9期地下G19號舖

奧海城分行：西九龍海庭道18號奧海城2期地下高層UG46及47號

香港理工大學分行：紅磡香港理工大學邵逸夫樓平台樓層VA210室

九龍站圓方分行：尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1002號

大坑東分行：大坑東窩仔街13號地下

香港浸會大學i-理財中心：九龍塘浸會大學道9號香港浸會大學賽馬會師生活動中心地下 G02室

新界區

新都城中心分行：將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號

香港科技大學分行：西貢清水灣道香港科技大學廣場入口地下

香港教育大學分行：大埔露屏路10號中央大樓平台C-P-12室

香港中文大學分行：沙田香港中文大學池旁路龐萬倫學生中心1樓108室

葵芳分行：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓140-141號舖

嶺南大學i-理財中心：屯門青山公路8號嶺南大學李運強教學大樓地下13號

渣打銀行：未來三周分行安排

渣打香港宣布於周二（8日）起的三周內，分行將按以下安排暫停服務：

【2月4日更新】

工銀亞洲：2月5日起周六只餘7間分行營業

工銀亞洲宣布，2月5日起，除以下7間分行外，其他分行及個人理財中心將逢星期六暫停服務，直至另行通知。

中環分行：香港皇后大道中9號1樓A1舖

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓

尖沙咀東分行：九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖

旺角分行：九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下

觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

沙咀道分行：新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

大埔分行：新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

滙豐：中環 卓越理財中心停業

滙豐通布，由於一名職員於新型冠狀病毒檢測呈陽性，2月4日起暫停中環卓越理財中心（香港中環皇后大道中29號地庫及閣樓）的服務，直至另行通知。位於地面的中環理財易中心將維持正常服務。

滙豐表示，該名職員最後上班日期為1月28日。分行所有員工都有遵從銀行指引，在當值期間均有戴上口罩，並且每日都會進行體溫檢測。

創興：土瓜灣和慈雲山分行停業

創興銀行宣佈，根據香港特區政府於2月2日發出的強制檢測公告指引，由於創興銀行土瓜灣分行和慈雲山分行位於有關公告的大廈，相關人士須進行強制檢測，創興銀行已安排在上述兩間分行工作的所有員工，進行2019冠狀病毒病核酸檢測。為保障客戶及員工的健康和安全，創興銀行土瓜灣分行和慈雲山分行 （包括自動櫃員機） 將由2月4日暫停服務，直至另行通知。

【2月3日更新】

渣打：上水中心分行關閉 有後勤員工確診

渣打銀行（香港）公布，接獲一名上水中心分行員工通知其確診感染新型冠狀病毒。渣打上水中心分行、北香港優先理財中心已暫時關閉進行徹底清潔消毒，直至另行通知。

渣打稱，該員工最後一日上班為1月31日，主要於後勤辦公室工作，於病毒潛伏期間未有與客戶緊密接觸，而且工作期間一直佩戴口罩。

【1月31日更新】

東亞：星期六只有8間分行營業

東亞銀行宣布，由2月5日起，除下列分行外，其他分行將於星期六暫停服務，直至另行通知。另外，所有分行的營業時間將維持為星期一至五上午9時至下午4時。

以下分行於星期六營業（營業時間為上午9時至中午12時）：

香港島：中環總行；北角分行；香港仔分行；

九龍：德褔廣場分行；旺角北分行；

新界：上水分行；沙田廣場分行；荃灣沙咀道分行。

集友銀行：周六有12家分行營業

集友銀行宣布，除以下12家分行的特別安排外，本地其他分行將於農曆新年假期後的三個星期六暫停營業（即2月5日、12日及19日），其週一至週五的營業時間將維持調整為上午9時至下午4時，直至另行通知。

香港島：中區分行；北角分行；鰂魚涌分行；

九龍：觀塘分行；深水埗分行；油麻地分行；土瓜灣分行；

新界：屯門分行；麗城花園分行；荃灣分行；馬鞍山分行；尚德邨分行。

而葵興邨分行暫停營業，直至另行通知。

富邦銀行：周六起8間分行暫停營業

富邦銀行宣布，所有分行的營業時間將暫時作更改，星期一至五上午10時至下午5時；星期六上午10時至下午12時30分，直至另行通知。

以下分行將於2月5日起逢星期六暫停營業，直至另行通知：西環分行；北角分行；銅鑼灣分行；佐敦分行；觀塘分行；尖沙咀分行；屯門分行；大埔分行。

【1月29日更新】

中銀：屯門分行、理財中心有員工確診

中銀香港宣布，屯門市廣場分行及屯門中銀理財中心1名員工，初步確診感染新冠病毒。該初步確診員工任職分行的客戶經理，今日（29日）都有上班。有關分行已即時暫停營業，直至另行通知。

中銀屯門分行及理財中心1客戶經理初步確診詳情｜【下一頁】

【1月28日更新】

華僑永亨：農曆新年首三星期普遍分行停業

華僑永亨宣布，因應疫情最新發展，除下列7間分行外，所有分行在農曆新年後連續三個星期六（即2月5日、12日、19日）會暫停服務。

而現正暫停服務的葵涌分行繼續維持，直至另行通知。

2月首三個星期六維持服務的指定分行：

中環皇后大道中161號總行；

筲箕灣分行；

佐敦彌敦道298號九龍分行；

觀塘開源道分行；

荃灣眾安街分行；

元朗分行；

大圍分行。

建行亞洲：2月首三星期暫停大部分分行服務 餘7分行營業

建行亞洲宣布，2月首三個星期六（2月5日、12日及19日），除7間實施特別安排的分行，會由上午9時至中午12時提供服務外，暫時停止其他分行及小企業及個人信貸中心的服務。

2月首三個星期六維持營業的分行：

中環分行；

北角分行；

旺角彌敦道分行；

旺角中小企及個人信貸中心；

觀塘開源道分行；

元朗分行；

沙田廣場分行。

招商永隆：周六僅6分行維持營業

招商永隆銀行宣布，2月5日（星期六）起，只有灣仔的莊士敦道分行、北角分行、旺角分行、觀塘成業街分行、荃灣分行及沙田廣場分行，會維持周六服務，營業時間由上午10時至下午1時，其餘分行將於星期六暫停服務，直至另行通知。

全線分行星期一至五的營業時間，維持在上午9時30分至下午3時30分。

【1月27日更新】

中銀﹕小西灣分行有員工初步確診

中銀香港於1月27日接獲小西灣分行（地址：香港小西灣富怡花園商舖 19 號）一名員工，通知其初步確診感染新型冠狀病毒。該分行將由1月28日起暫停營業，直至另行通知。

小西灣分行員工確診詳情｜【下一頁】

上商﹕葵涌及德士古道分行將暫停營業

上商宣佈因應目前新型冠狀病毒情況，由1月28日起，位於葵涌青山公路482號和記新邨3號的葵涌分行，以及東亞商場的德士古道分行將暫停營業，直至另行通知。

創興：全線分行調整營業時間

創興銀行宣布，1月28日起，調整全線分行的營業時間至：星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時，直至另行通知。

【1月26日更新】

渣打﹕大部份分行周六服務農曆新年後暫停三周

渣打香港宣布，於農曆新年後連續三個星期六，即2月5日、12日和19日，大部份分行、優先理財中心及優先私人理財中心將暫停營業。

期間以下分行星期六上午10時正至下午1時正 維持正常服務

德輔道中分行 香港中環德輔道中 4-4A 號渣打銀行大廈地下G1號舖及1樓

旺角分行 九龍旺角彌敦道617-623號地下B舖及1樓至4樓

觀塘分行 九龍觀塘觀塘道414號地下及1樓

沙田廣場分行 新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下8 -16A號舖

眾安街分行 新界荃灣眾安街 2-8 號周合成大廈地下6及8號舖

元朗分行 新界元朗青山公路-元朗段123號開心廣場地下G4-G6號舖及1樓101、108-110號舖

滙豐：農曆年後大部分分行星期六暫停服務

滙豐公布，由2月5日（星期六）起，除指定分行外，其餘分行逢星期六會暫停服務，直至另行通知。

以下分行於周六會維持服務：

香港仔卓越理財中心 香港仔中心第4期地下1號舖

太古城中心分行及卓越理財中心 太古城中心第1期065號舖

香港總行 中環皇后大道中1號滙豐總行大廈3，5-6樓及地庫

觀塘分行及卓越理財中心 觀塘開源道71號王子大廈1-3樓及地下

旺角分行及卓越理財中心 旺角彌敦道673號1樓、高層地下及地庫

沙田廣場分行及卓越理財中心 新界沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖

荃灣分行及卓越理財中心 新界荃灣青山公路210號富華中心1樓 4A， 4B（A-C）， 5及6號舖及2樓A舖

屯門市廣場分行及卓越理財中心 屯門市廣場第二期高層地下1號舖

元朗分行及卓越理財中心 新界元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈1-2樓，地下及地庫

恒生：農曆年後只有9間分行星期六維持服務

恒生銀行公布，由2月5日（星期六）起，恒生銀行逢星期六只在9間地面分行維持服務。其他地面分行及港鐵站辦事處將於星期六暫停營業，直至另行通知。

星期六維持營業的地面分行如下：

中環總行、香港仔中心分行、北角分行、九龍總行、開源道分行、黃埔新邨分行、青山道分行、眾安街分行、元朗（教育路）分行

中銀：大部分分行於農曆年後三個星期六暫停營業

中銀香港宣佈，除指定分行外，其餘分行將於農曆新年後的三個星期六暫停營業（即2月5日、12日及19日）。所有分行於星期一至星期五的營業時間將維持為上午9時至下午4時。

以下分行將於農曆新年後的三個星期六照常營業：

銅鑼灣分行 銅鑼灣軒尼詩道505號電業城地下 B、C、D 舖及 1 至 3 樓

香港仔分行 香港仔湖北街25號

太古城分行 太古城智星閣P1025 - 1026

旺角分行 旺角彌敦道589號

九龍廣場分行 青山道485號九龍廣場1號

觀塘廣場分行 觀塘開源道68號觀塘廣場G1

東港城分行 將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E 號

荃灣青山道分行 荃灣青山公路荃灣段 201-207 號新青大廈地下及一樓

元朗分行 元朗青山公路 102-108 號

屯門市廣場分行 屯門市廣場第二期商場2號

馬鞍山廣場分行 馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層2103號

大埔分行 大埔墟寶鄉街 68-70 號

大新銀行：農曆新年後分行周六服務短暫調整

大新銀行宣布，將在2月5日、12日、19日的農曆新年後的3個星期六，只有下列9間分行在上午10時至下午1時維持服務，其他分行則暫停服務。

中區分行 德輔道中19號環球大廈地下A號舖

太古城分行 香港港島東太古城太裕路1號安盛台地下501號舖

皇后大道東分行 灣仔皇后大道東248號大新金融中心地下G7，G7A及G8號舖

佐敦分行 佐敦彌敦道335號

成業街分行 九龍觀塘成業街10號地下A舖

德福花園分行 九龍灣德福廣場一期二樓F5A-F6A號

油麻地分行 油麻地彌敦道561號

沙田分行 沙田好運中心地下9號舖

元朗青山道分行 元朗青山公路元朗段162-168號聯昇樓地下C號舖

分行平日服務時間則維持由上午10時至下午5時。

【1月25日更新】

中銀：油麻地分行有員工確診

中銀香港宣佈，該行於1月25日接獲油麻地分行一名員工通知其初步確診感染新冠病毒。該分行自1月24日起已暫停營業，直至另行通知。

油麻地分行員工確診詳情｜【下一頁】

建行亞洲：葵涌分行暫停服務至另行通知

建行亞洲表示，因應疫情發展，位於葵涌廣場的葵涌分行由1月25日下午2時起暫停服務，直至另行通知。

【1月24日更新】

恒生：窩打老道分行1名員工初步確診

恒生銀行宣布，窩打老道分行1名員工初步確診感染新型冠狀病毒，分行將於25日及26日暫停服務，以便進行徹底清潔和消毒。

恒生窩打老道分行員工初步確診詳細報道｜【下一頁】

渣打：全線分行4時半關門

渣打香港宣布，由1月25日（星期二）起，以下分行的營業時間將有更改，如下：

全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心

星期一至星期五﹕上午10時正至下午4時30分

星期六﹕上午10時正至下午1時正

流動分行

星期一至星期五﹕上午10時正至下午4時正

星期六﹕休息

全線企業特快中心

星期一至星期五﹕上午10時正至下午4時30分

星期六﹕休息

【1月23日更新】

工銀：葵涌分行暫停服務

工銀亞洲表示，因應疫情最新發展，葵涌分行1月24日起暫停服務至另行通知。

渣打：關閉葵涌分行至另行通知

另外，渣打銀行（香港）就疫情最新發展作出2項安排，分別是：1）容許居住在葵涌邨的員工無需返回辦公地點，直至另行通知；同時宣布2）關閉葵涌分行直至另行通知。

東亞：屯門市廣場分行1員工初步確診 分行下周起停業

東亞銀行屯門市廣場分行1名員工初步確診新型冠狀病毒，分行下周起暫停服務至另行通知，初步確診的員工上周五（21日）最後上班。

東亞銀行表示，屯門市廣場分行（包括保管箱服務），以及其顯卓理財中心將由周一起（24日）起暫停服務，直至另行通告，並會進行全面清潔消毒。

東亞屯門市廣場分行1員工初步確診詳細報道｜【下一頁】

滙豐：葵涌商業客戶服務中心、觀塘上水中小企中心停業

滙豐公布，滙豐葵涌商業客戶服務中心（葵涌葵昌路51號九龍貿易中心L2樓215號舖）會在1月24日（周一）起暫停服務，而滙豐觀塘中小企中心（開源道71號王子大廈4樓）、上水中小企中心（上水廣場16樓）就會在1月26日（星期三）起暫停服務，直到另行通知。

滙豐續指，其他分行的兌換新鈔服務，將維持不變。

因應葵涌邨封區檢測，滙豐建議所有居住於葵涌邨的員工在家工作。

恒生：2流動分行暫時停止服務

恒生銀行表示，因應疫情發展，由1月24日起，2間流動分行將暫時停止服務，直至另行通知。

恒生續指，近日在總行引入智能消毒機械人，以進一步潔淨及消毒分行內的客戶服務區域，稍後會逐步引入其他指定分行。

中銀：4分行周一起停業至另行通知

中銀香港表示，因應防疫工作需要，視乎情況適當調整分行服務。由1月24日起，香港區的石塘咀分行、九龍的油麻地分行、新界的葵涌道分行及德士古道分行將暫停營業直至另行通知。

其中，石塘咀、油麻地及德士古道分行的自助銀行中心服務則維持正常。

集友銀行：葵興邨分行暫停營業

集友銀行宣布，由於葵涌邨近日爆發多宗新冠病毒變種病毒株Omicron確診個案，為保障客戶及員工的健康，由1月24日起，位於葵涌葵興邨興逸樓地下的葵興邨分行暫停營業，直至另行通知。客戶可前往鄰近的荃灣沙咀道分行或其他分行辦理現金櫃檯服務。

其他分行的營業時間維持調整至：周一至周五上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時。

華僑永亨：葵涌分行1月24日起停業至另行通知

華僑永亨銀行宣布，因應疫情最新發展，以及為保障客戶及員工的健康，葵涌分行1月24日起暫停服務直至另行通知。

【1月19日更新】

華僑永亨：屯門分行20日起恢復服務

華僑永亨銀行宣布，屯門分行將在1月20日恢復服務。全線分行的營業時間維持調整到周一至周五每日上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時，直至另行通知。

【1月14日更新】

富邦：所有分行平日提早至5時停止服務

富邦銀行指，由1月17日起，所有分行的營業時間將更改為星期一至五上午10時至下午5時，星期六上午10時至下午12時半，直至另行通知。

工銀亞洲：所有分行平日提早至下午4時關門

1月17日起，工銀亞洲全線分行及個人理財中心的營業時間將調整為：星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。個人理財中心星期六維持不營業。

工銀亞洲分別位於屯門新墟及大興的2間分行，繼續維持服務暫停，直至另行通知。

華僑永亨：所有分行平日提早至下午4時關門

由1月15日起，華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務將暫時調整在香港所有分行的營業時間如下，直至另行通知：

星期一至星期五：上午9時至下午4時

星期六：上午9時至中午12時

華僑永亨屯門分行則繼續暫時停業。

上商：周一至周五全線分行4時15分關門

上海商業銀行宣布，因應新冠病毒情況，由1月15日起，暫時調整分行的營業時間，直至另行通知。星期一至星期五上午9時至下午4時15分。

星期六9間分行營業，營業時間將調整到早上9時至中午12時正，其餘分行休息。

9間周六營業分行﹕中環總行、北角分行、軒尼詩道分行、旺角分行、尖沙咀分行、觀塘分行、荃灣分行、元朗分行、大埔分行。

建行亞洲：暫停兩間屯門分行營業

建行亞洲即日起，暫停屯門市廣場第二期及仁政街2間屯門分行營業，直至另行通知。

同時，全線分行及小企業及個人信貸中心的營業時間，將調整至星期一至星期五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。

【1月13日更新】

集友：全線分行平日提早至4時關門

集友銀行表示，由於香港近日出現多宗新冠病毒變種病毒株Omicron確診個案且有擴散跡象，為保障客戶及員工的健康，自1月14日起，全線分行營業時間暫時調整為週一至週五每日上午9時至下午4時，周六上午9時至中午12時，直至另行通知。

東亞：全線分行平日提早至4時關門

東亞銀行 （00023） 全線分行）宣布，由1月14日（星期五）起，所有分行於星期一至星期五的營業時間暫時調整為上午9時至下午4時，星期六則為上午9時至中午12時，直至另行通告，以減低新型冠狀病毒疫情擴散的風險，保障客戶和員工的健康。

透過自動櫃員機存入支票的截數時間，亦更改為星期一至五下午4時。

創興：屯門2分行平日提早至下午4時關門

創興銀行宣布，1月14日起調整屯門康麗花園分行及富健花園分行的營業時間，將改至星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至下午1時。

華僑永亨：屯門分行即日起停業

華僑永亨銀行宣布，因應疫情最新發展，以及為保障客戶及員工的健康，位於屯門鄉事會路的屯門分行將於1月13日（星期四）起暫停服務直至另行通知。

【1月12日更新】

滙豐HSBC：所有分行平日提早下午4時關門、13理財中心關閉

滙豐宣布，1月13日起，所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4 時，星期六則至下午12時。

滙豐13 家日夜理財中心將會暫時關閉，相鄰的理財易中心則推持正常服務。滙豐中小企中心的營業時間亦調整至星期一至五的下午4時。

新春換新鈔安排方面，滙豐表示，已預約兌換新鈔的客戶，可按照原定日子及時間前往指定分行，1月13日至15日會提早在早上8時營業，而1月13至31日，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。

恒生：大部分營業點提前下午4時關門

恒生公布，1月13日起全線地面分行、港鐵站辦事處、流動分行及商務理財中心的營業時間將有所調整，星期一至五營業時間提前至下午4時結束，地面分行、港鐵站辦事處周六就會中午12時關門，流動分行、商務理財中心會在星期六休息。

恒生提議客戶透過恒生e-Banking、流動理財服務應用程式或電話理財服務熱線，滿足他們的理財需要。

中銀香港：大部分分行下午4時關門 灣仔胡忠大廈分行明起恢復服務

中銀香港宣布，因應防疫安排，將調整全港各區分行的營業時間，除特別分行外，所以分行星期一至至五的最新營業時間為上午9時至下午4時，星期六最新營業時間為上午9時至中午12時，存支票機於星期一至五的截數時間調整為下午4時。

而早前暫停營業的灣仔胡忠大廈分行將哎1月13日起恢復服務。

另外，安泰邨銀行服務中心最新營業時間為星期二及四的下午1時至4時；科學園銀行服務中心營業時間為星期一至五上午11時至下午6時；愉景灣銀行服務中心最新營業時間為星期一至五上午10時至下午5時，以及星期六上午10時至中午12時。

工銀亞洲：屯門新墟及大興分行暫停服務

工銀亞洲宣布，因應最新疫情發展，該行屯門新墟及大興分行將於明日（1月13日）起暫停服務直至另行通知。而其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變。

該行表示，建議客戶使用全面電子銀行服務，包括手機銀行、網上銀行及電話銀行等。如有需要，可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。

招商永隆：全線分行服務時間 提早至下午3時半關門

招商永隆宣布，因應新冠防疫安排，所有營運分行、招商永隆「私人財富管理」中心、招商永隆「私人銀行」中心，1月11日起更改營業時間，直至另行通知。

星期一至五營業時間由上午9時半至下午3時半；星期六由上午9時半至下午1時，部份分行星期六不營業。

此外，高鐵香港分行繼續暫停營業，直至另行通知。

【1月9日更新】

恒生銀行：北角分行上周五停業消毒 周一復業

恒生銀行上周五（7日）宣布，因被納入政府強檢公告，英皇道北角分行下午3時起暫停服務，直至另行通知，並安排分行全部員工前往檢測中心接受核酸檢測。停止服務期間，會安排進行額外深層清潔及消毒。

恒生銀行周日（9日）更新，英皇道北角分行周一（10日）可恢復營業，全部員工的檢測結果已確認呈陰性。

恒生強調，已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。

【1月6日更新】

中銀香港：灣仔胡忠大廈分行暫停營業

中銀香港的灣仔胡忠大廈分行，從1月6日起暫停營業直至另行通知。中銀表示，將因應防疫工作的需要，視乎情況適當調整分行服務。

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