  • 19°C
香港時間 : 2022107日 (五) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國收水】增長股散水？　景順：投資者會重新集中在基本面和收益上

股市 16:35 2022/01/07

分享：

【美國收水】增長股散水？　景順：投資者會重新集中在基本面和收益上

聯儲局上月會議紀錄「鷹」味十足，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，鷹派的態度意味今年可能加快加息和收緊流動性，隨著經濟強勁反彈和失業率改善，聯儲局愈來愈擔心通脹持續居高不下，這可能意味最早會在3月份加息。

會議紀錄還顯示，聯儲局對縮減資產負債表規模持開放態度，這可能會在首次加息後不久開始；與會者觀察到資產負債表「無論是按美元計算還是相對於GDP，都比2014年底第三次大規模資產購買計劃結束時要大得多」。

趙耀庭指出，更加鷹派的聯儲局推高了10年期美債息，這對估值較高的股票，尤其是增長股和科技股施加了下行壓力。由於貼現率通常與10年期美債息相同，因此估值較高、更依賴於未來的現金流的公司，往往會隨著收益率走高而被重新評級。

他指這種現象在本質上往往是相當短期的，因為投資者的注意力往往會重新集中在基本面和收益上，往往會再次推高價格。但即使再次出現反彈，隨著貨幣和財政刺激措施的退出，美國和其他發達經濟體的經濟增長可能會隨著時間的過去而放緩，這應該有利於防禦性和長期增長行業。

相關文章：【美國加息】海通國際：美股仍有上漲空間　現估值或有短線回調

【美股焦點】高盛：今年股票回報料更分散　投資者應避開這類公司

編輯：區嘉俊

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附Time code）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

美股 經濟 股票 通脹 美國聯儲局 GDP 加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【的士保險】保監局：接管泰加保險因收到投資違規情報、委德勤搜證　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【的士保險】保監局：接管泰加保險因收到投資違規情報、委德勤搜證　泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR突破50關　阿里美股再高港2%　夜期收市升215點（不斷更新）
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施（不斷更新）
【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施（不斷更新）
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【的士保險股】泰加保險主要股東張德熙　離奇3萬元減持3000萬股
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款