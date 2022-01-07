▲ 【美國收水】增長股散水？ 景順：投資者會重新集中在基本面和收益上

聯儲局上月會議紀錄「鷹」味十足，景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，鷹派的態度意味今年可能加快加息和收緊流動性，隨著經濟強勁反彈和失業率改善，聯儲局愈來愈擔心通脹持續居高不下，這可能意味最早會在3月份加息。

會議紀錄還顯示，聯儲局對縮減資產負債表規模持開放態度，這可能會在首次加息後不久開始；與會者觀察到資產負債表「無論是按美元計算還是相對於GDP，都比2014年底第三次大規模資產購買計劃結束時要大得多」。

趙耀庭指出，更加鷹派的聯儲局推高了10年期美債息，這對估值較高的股票，尤其是增長股和科技股施加了下行壓力。由於貼現率通常與10年期美債息相同，因此估值較高、更依賴於未來的現金流的公司，往往會隨著收益率走高而被重新評級。

他指這種現象在本質上往往是相當短期的，因為投資者的注意力往往會重新集中在基本面和收益上，往往會再次推高價格。但即使再次出現反彈，隨著貨幣和財政刺激措施的退出，美國和其他發達經濟體的經濟增長可能會隨著時間的過去而放緩，這應該有利於防禦性和長期增長行業。

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編輯：區嘉俊

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