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【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情

理財智慧 17:30 2022/01/07

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又一容易又過年，還有不足一個月就是農曆新年，如果不想為換新鈔浪費時間，市民可以選擇網上預約，本港三間發鈔行滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）最早明日（8日）即可在網上登記；另外，由1月13日一連三天，三間銀行皆提早一小時營業，以方便市民換鈔。

中國銀行（香港）

由 2022 年 1 月 8 日起亦可透過手機銀行預留新鈔。另外中銀香港今年設置新鈔兌換專櫃，向市民提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，套裝內包括100張20元及20張50元的新鈔，可以減省客戶換鈔時間。

由1月13日起於全線分行（中區分行、香港國際機場分行、葵涌廣場分行、所有銀行服務中心及保管箱服務 中心除外。）提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，首三天（13日至15日）期間，分行更會提前1小時即於早上8時營業，專門提供兌換新鈔服務，滿足客戶換鈔的需要。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

滙豐銀行

由1月8日起，市民可透過流動理財或滙豐網站預約換新鈔。

由1月13日至31日期間到分行兌換新鈔套裝。每份套裝總值3,000元，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔。而滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

渣打銀行

由1月8日早上9時起至1月29日，市民可於網上預訂新鈔套裝，到所選之分行於指定時段領取新鈔時更可獲贈新春精美口罩套一個。

網上預訂新鈔套裝總值(每套)﹕

  • 3,000元
  • 20元 (2,000元 / 100 張)
  • 50元 (1,000元 / 20張)

由1月13至31日期間，為市民提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務。全線分行首三天（13至15日）會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至10時期間，分行櫃位將全部只提供兌換新鈔服務，以縮短客戶輪候時間，亦可令正常銀行服務更流暢。

日期 兌換新鈔服務時間
2022年1月13日(星期四) 早上8時至換罄為止
2022年1月14日 (星期五) 早上8時至換罄為止
2022年1月15日 (星期六) 早上8時至換罄為止
2022年1月17日 (星期一) 至 1月31日 (星期一) 早上9時至換罄為止

金管局早前亦鼓勵市民利用電子支付渠道，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。主要銀行和電子支付營運商亦會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。

至於滙豐銀行亦推出動畫電子利是，經其流動理財應用程式，揀選動畫利市及祝福語後，就可派發電子利市，亦可以自訂金額。

渣打建議客戶以渣打轉數快（SC Pay）服務向親友派發 E-利市，由 1月15日起，渣打SC Pay更推出全新利物浦「紅」運當頭球星貼圖及虎年賀歲卡通貼圖，可使用貼圖送上祝福。

未登記SC Pay的客戶

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已登記SC Pay的客戶

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另外，中銀香港手機銀行及BoC Pay將推出全新設計的「Phone 利是」服務，無論是否持有中銀香港賬戶，市民均可透過手機進行開戶及註冊，使用手機銀行或 BoC Pay 派發電子利是。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 陳楚琨

渣打集團（02888） 中國銀行（03988） 經濟 轉數快 香港金融管理局 香港 農曆新年 滙豐控股（00005） 服務 電子支付

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