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【科技產業】全球半導體產值創歷史新高紀錄 較去年增加 11% 達 6,806 億美元規模

環球政經 16:38 2022/01/07

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根據知名半導體分析機搆IC Insights預期，今年全球半導體產值將創歷史新高紀錄，有望達到6,806億美元規模，較去年增加 11%。

【健康保障】友邦香港推出「AIA 超越保險」 活動涵蓋26項計劃供選擇【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

IC Insights表示，隨著世界經濟復甦，去年很多被廣泛使用的半導體產品出貨量，無法跟上系統及設備廠不斷增長的需求。去年IC出貨量增加22%，遠高於過去10年的年複合成長率7.4%，而光學、感測器及分離式元件方面的出貨量亦增加了20%，同樣高於過去10年的年複合成長率4.7%。IC Insights估計，去年全球半導體產值躍升至6,140億美元，年增25%。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

對於今年，IC Insights預期旗下IC和光學、感測器及分離式元件出貨量可望同步成長10%，而全球半導體產值將攀高至6,806億美元，改寫歷史新高紀錄，較去年再增加約11%。

【NFT】韓國天團BTS推NFT周邊 因開採加密幣不環保惹爭議【下一頁

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記者：鄭日棱

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