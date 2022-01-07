【科技產業】全球半導體產值創歷史新高紀錄 較去年增加 11% 達 6,806 億美元規模

根據知名半導體分析機搆IC Insights預期，今年全球半導體產值將創歷史新高紀錄，有望達到6,806億美元規模，較去年增加 11%。

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IC Insights表示，隨著世界經濟復甦，去年很多被廣泛使用的半導體產品出貨量，無法跟上系統及設備廠不斷增長的需求。去年IC出貨量增加22%，遠高於過去10年的年複合成長率7.4%，而光學、感測器及分離式元件方面的出貨量亦增加了20%，同樣高於過去10年的年複合成長率4.7%。IC Insights估計，去年全球半導體產值躍升至6,140億美元，年增25%。

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對於今年，IC Insights預期旗下IC和光學、感測器及分離式元件出貨量可望同步成長10%，而全球半導體產值將攀高至6,806億美元，改寫歷史新高紀錄，較去年再增加約11%。

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記者：鄭日棱