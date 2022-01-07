【港元定存】3個月港元定存最高0.8厘 大行爆冷膺高息王

▲ 通關無期，港元定期存款於新年開局爆減息潮。

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元旦開局首周，港元定期存款已爆減息潮，全周共有7間港銀調整定存息，當中減息佔5間，包括富邦、建行亞洲、大新 （02356） 、小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank），以及富融（Fusion Bank）。相反，招商永隆及華僑永亨則微加。

專家指拆息持續走低，加上通關無期，料存息暫易跌難升。

比拼2022年短中長息榜，3個月期呈較大執位，皆因素來打高息牌的富邦，已撤銷6.88厘超高息，且於新年開局調低3個月年息0.2厘，新息率報0.8厘，跟花旗看齊呈雙冠軍，後者更罕有打入冠軍榜。如以花旗享0.8厘息的上限存款為2,000萬元計，3個月期內最多賺4萬元利息。

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至於半年期，天星一周兩連減，累削0.3厘、至0.5厘而落榜。同樣，信銀國際亦降0.2厘，新報0.6厘而三甲不入。相反，集友維持0.77厘而重返亞軍，險勝南商的0.75厘，但不敵富邦的0.8厘。

1年期方面，富邦仍以0.85厘稱王。而工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融只削短存，卻力保1年期有0.65厘，故跟大眾財務相同，險守三甲，也是唯一得以重返高息榜的虛銀。

綜觀新年第一擊鬥減息，尚幸集友順延7天高息王5.8厘的截止期至本月底（大除夕年廿九），以存款限額500萬元計，大戶可速賺約5,500元利息。而1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘續稱冠，惟玩法較另類，指定理財戶須參加股票獎勵計劃才享此特惠息。

另一方面，富邦的3個月及6個月皆為0.8厘，1年則報0.85厘，問鼎這3個存期的首位。

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此外，本港1個月拆息7連跌，今天（1月7日）跌穿0.13厘，乍現0.129厘。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，料與樓按掛鈎的拆息於首季約在0.1厘至0.4厘窄幅徘徊。

另一邊廂，全球緊盯美息去向，尤其是聯儲局於1月28日公布今年首次議息結果。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖說，若聯儲局6月開始加息，或會於10月起縮減資產負債表規模。不過，綜合分析指，投資界普遍預期美國加3次息，港息才有望跟加。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源