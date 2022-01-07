【內房危機】融創服務創新低後回升一成　集團回購並指沒有配股計劃

內媒報道，融創服務（01516）表示，目前沒有和母公司開展任何關聯交易，同時不會進行配售籌資行動。融創服務昨日（6日）回購股份30萬股，佔有關股份發行前股份數目0.01%，耗資201萬港元，每股價格為6.74至6.63港元。

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此前，融創服務於2021年12月14日、2022年1月4日、1月5日分別購回500萬股、50萬股、50萬股普通股，已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比分別為0.16%、0.02%、0.02%。該等購回股份(或其他證券)尚未註銷。

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