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【異動股】中國中藥跌逾11%　遭副主席減持2%股份

股樓投資 20:22 2022/01/07

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近期股價急升的中國中藥(00570) ，今日股價回吐逾一成。集團公布，昨日(6日)公司獲非執行董事、董事會副主席王曉春通知，因其個人財務安排，王曉春已以每股5.57元的價格，轉讓其持有的公司股票1.05億股，相當於公司已發行股份的約2.09%，套現近5.85億元。

 

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

轉讓後，王曉春通過其全資擁有的恒迪投資間接持有公司1.65億股股份，佔公司全部已發行股份約3.28%。

 

【2022年部署】花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選

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【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白​​​​​​​

 

 

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撰文 : 周兆邦

中國中藥（00570） 港股

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