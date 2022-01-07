【異動股】中國中藥跌逾11%　遭副主席減持2%股份

近期股價急升的中國中藥(00570) ，今日股價回吐逾一成。集團公布，昨日(6日)公司獲非執行董事、董事會副主席王曉春通知，因其個人財務安排，王曉春已以每股5.57元的價格，轉讓其持有的公司股票1.05億股，相當於公司已發行股份的約2.09%，套現近5.85億元。

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轉讓後，王曉春通過其全資擁有的恒迪投資間接持有公司1.65億股股份，佔公司全部已發行股份約3.28%。

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