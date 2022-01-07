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CCL按周升0.89%報186.19點　中原︰第五波疫情來襲　指數或下試182點

股樓投資 16:09 2022/01/07

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反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報186.19點，按周升0.89%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價走勢持續反覆回軟，自從2021年9月美國預告快將縮減買債，CCL隨即結束10周破頂兼於189點到191點高位爭持的局面。其後，CCL連續9周於186點到188點之間窄幅爭持。2021年11月香港發現Omicron變種病毒輸入個案，樓價進一步回軟，CCL近4周於184點到186點反覆爭持。2022年1月5日第五波疫情來襲，對樓市的影響將於1月下旬公佈的CCL才開始反映，估計CCL有機會下試182點到184點水平。

同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.11點，按周升0.99%。CCL（中小型單位）報185.94點，按周升0.95%。三大整體指數齊單周反彈，兼終止4周連跌。2021年12月美國預告加息，相信短期內CCL及CCL（中小型單位）繼續於184點到186點反覆，CCL Mass於186點到188點反覆。近4周計，CCL累跌0.83%，CCL Mass累跌0.75%，CCL（中小型單位）累跌0.83%。CCL（大型單位）報187.46點，按周升0.56%。近4周，豪宅樓價於184點到188點之間反覆，累跌0.85%。

四區樓價指數方面，上周四區齊跌，今周三升一跌，走勢反覆。新界西CCL_Mass報175.36點，按周升1.92%。新界東CCL_Mass報201.78點，按周跌0.07%，連跌2周共0.49%。九龍CCL_Mass報179.31點，按周升0.21%，結束2周連跌。港島CCL_Mass報192.08點，按周升1.80%，結束3周連跌。

【第五波疫情】本周五起再禁6點後堂食 酒吧等處所關閉 8國人士禁止來港【下一頁

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同場加映︰【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 樓價 CCL 中原地產

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