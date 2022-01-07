【新年好去處】恒隆地產推跨商場新年大激賞　消費滿指定金額可獲電子優惠券

▲ 恒隆地產特別推出跨商場新年大激賞 「hello New Year !」，由 2022 年 1 月 10 日至 2 月 20 日期間，「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員（hello 會員）在恒隆地產旗下商場之商戶以電子消費滿指定金額，即可獲贈電子優惠券。（恒隆地產提供圖片）

恒隆地產特別推出跨商場新年大激賞 「hello New Year !」，由2022年1月10日至2月20日期間，「hello 恒隆商場獎賞計劃」會員（hello會員）在恒隆地產旗下商場之商戶以電子消費滿指定金額，即可獲贈電子優惠券， Fashion Walk更加碼送出獨家獎賞，額外送出電子優惠券，讓市民辦年貨。

【Uber Eats】繼撤出香港市場 Uber宣布終止巴西外賣業務Uber Eats

電子消費滿 1,500 可獲贈100元新年優惠券

hello 會員只需在恒隆商場包括 Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊及中環物業（包括都爹利街一號、樂成行、印刷行及渣打銀行大廈）之指定商戶，每星期累積電子消費滿 1,500元，即可獲100元新年電子優惠券。

而在淘大商場及康怡廣場購物每星期累積電子消費滿港幣1,500元，則可獲贈港幣50元新年電子優惠券。

此外，2022年1月10日至1月30日期間，hello 會員於 Fashion Walk 每星期累積電子消費滿10,000 元，更可獲贈額外總值港幣 500 元新年電子優惠券，賺取高達港幣 800 元獎賞。

連續6個星期推驚喜獎賞

恒隆地產由 2022 年1月 13 日起連續六個星期四上載多款驚喜獎賞，會員可透過恒隆商場手機應用程式以優惠積分換領，當中包括 Dyson Micro 1.5kg 吸塵機、Rasonic 座檯式蒸氣焗爐（20 升）、任天堂 Nintendo Switch、Vivienne Tam 戲曲娃娃利是袋、潮流家具品牌 at.home 商戶電子優惠券、CANVAS 乳香尊貴護手套裝、Vivienne Westwood Café餐飲電子優惠券，以及一系列商戶電子優惠券。

每周送600 元電子優惠券

每年新年，不少市民都會選擇到太平山頂行大運，山頂廣場特別由 2022 年1月1日至1月31日再次推出「購物及餐飲電子優惠券」推廣活動，每周送上總值600元電子優惠券。

hello會員只需於山頂廣場禮賓櫃檯出示恒隆商場手機應用程式即可免費領取，優惠券涵蓋山頂廣場之餐飲美食、生活時尚、珠寶手錶等逾 50 間商戶，包括 Pandora、APM Monaco、Fiamma by Enrico Bartolini 及 Rajasthan Rifles 等等。

會員可享情人節優惠

除了新年大激賞，恒隆地產亦推出情人節優惠，hello會員於 2022年2月1日至14日，於 Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心或荷李活商業中心指定時尚飾物及美容商戶單日單次淨額電子消費滿800 元，即可獲贈港幣 50 元情人節餐飲電子優惠券於指定餐飲商戶使用。

【體驗經濟】體驗經濟興起 亞太區消費者將帶動未來消費潮流

【食用安全】日本7-11認錯道歉 用過期食材製作關東煮

責任編輯：李智美