宏利香港多元化儲蓄產品　靈活自主助客戶實現財富傳承

獎項：最佳儲蓄產品、最佳延期年金、最佳財富傳承



生活質素的提升與醫療技術的進步，令全球人均壽命不斷延長。想人生的下半場退而無「憂」，愈來愈多人會透過各種儲蓄理財計劃為財富增值。有見及此，宏利香港先後推出多款兼具儲蓄、保障以至傳承功能的保險計劃，滿足大眾的需要，而相關計劃更在「優秀保險企業大獎2021」中獲頒多個獎項。



根據世界衞生組織（WHO）2020年發表的數字顯示，香港乃全球人均壽命最高的地區之一。如果大眾的退休歲數不變，甚至有提早退休的打算，意味我們必須為更長遠的退休歲月作好財務準備。



定期發放現金長達100年 將財富傳承後代



「我們明白客戶期望儲蓄方案能滿足不同人生階段的需要，所以我們推出的儲蓄計劃旨在為客戶帶來每年的穩定收入，以及終身的保障。」宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道指出，該公司的「赤霞珠終身壽險計劃2」及「世紀傳承保障計劃」均能為客戶帶來定期收入，滿足他們不同的儲蓄目標和需要。



談及計劃提供的定期收入，紀榮道解釋，兩款計劃每年均會派發相當於名義金額5%的保證現金儲備。其中，「赤霞珠終身壽險計劃2」由首個保單周年日起，每年派發保證現金儲備，直至受保人100歲；而「世紀傳承保障計劃」可讓客戶選擇坐享長達100年的定期收入，配合更改受保人安排，確保下一代甚至再下一代可分享創富成果，達到財富傳承之效。

▲ 宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道說：「宏利香港致力透過不同的產品和方案，鼓勵年輕及中年客戶及早為退休儲蓄未雨綢繆。」

鎖定終期紅利 提供意外身故賠償



除定期收入以外，「赤霞珠終身壽險計劃2」和「世紀傳承保障計劃」均設有非保證終期紅利，為保單提升長遠潛在回報。另外，由第15個保單周年日起及其後的每個保單周年日，客戶可靈活選擇鎖定最高50%終期紅利。每次鎖定的百分比可在15個保單年度後復原，例如客戶可每15年將50%的鎖定限額平均攤分，以自製額外的資金流。



紀榮道補充指，除了人壽保障外，客戶若選擇了「赤霞珠終身壽險計劃2」的基本人壽保障選項或「世紀傳承保障計劃」，一旦受保人在首5個保單年度內因意外身故，宏利香港更會額外發放一筆意外身故賠償，助客戶的家人渡過突如其來的財務難關。



特設保費假期 可自選後備受保人



另外，考慮到每個人所追求的回報和風險接受程度均有不同，宏利香港亦提供另外兩款計劃：「豐譽傳承保障計劃2」及「創富傳承保障計劃2」。「前者能為客戶提供較高保證現金價值和回報穩定性，適合在財務規劃上追求較大確定性的人士；至於後者因可提供較高潛在回報，對風險接受能力較高的客戶更具吸引力。」



紀榮道指出，兩款計劃除同樣設有後備受保人選項，讓客戶可把保單傳承給摯愛家人外，更提供保費假期。「若客戶選擇以5年或10年繳付保費，在保單的第2個保單周年日後，便可隨時選擇實施最多兩年的保費假期，期間所有保費供款、保證現金價值及積存每年紅利將被暫時凍結，助客戶應付財務上的不確定性。」



彈性年金計劃鼓勵未雨綢繆



提到財富累積，合資格延期年金保單（QDAP）也是另一種廣受港人認識和使用的計劃，而宏利香港亦適時推出一款專為年輕及中年人士而設的QDAP——「歲稅樂享延期年金」。「客戶除可享有稅務優惠外，更可就其退休收入作出靈活的提取安排。」



紀榮道表示，該公司深明客戶希望能靈活部署其退休計劃，故該QDAP備有不同選項以迎合客戶的個人需要。「例如客戶可自選年金的開始年齡（55歲、60歲、65歲或70歲），而客戶踏入第2個保單周年日後，亦可隨時選擇實施最多兩年的保費假期。」此外，計劃更提供危疾預支保障，若受保人於年金入息期內確診指定危疾，計劃可預支未來保證年金入息，為客戶提供即時現金以紓解財務壓力。



紀榮道強調，宏利香港致力透過不同的產品和方案，鼓勵年輕及中年客戶及早為退休儲蓄未雨綢繆，充分累積退休儲備，享受精采人生。

▲ iMoney智富執行主編柯慧琳（ 右） 頒發獎項予宏利人壽保險（ 國際） 有限公司個人理財產品市場策劃及產品開發部高級總監黃俊麒。

註: 本文章所載僅為產品一般資料，以備參考。詳情請參閱相關產品單張，包括有關產品風險之「重要事項」部分。

（特約）