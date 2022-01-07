【二手樓價】去年12月放盤　市況不似預期　現無奈劈價百萬沽美孚新邨

受新一波疫情困擾，不少藍籌屋苑連錄業主減價出貨，有業主於去年12月放盤，但近期面對現實，劈價過百萬元賣樓。

美聯物業吳志輝充說，美孚新邨五期恆柏道7號低層D室，實用面積672平方呎，三房間隔，望內街景，據悉原叫價980萬元，由於市況轉淡，故決定大幅劈價102萬元吸客，減幅10.4%，成功吸引用家承接，終以878萬元易手，實用呎價約13,065元。

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據了解，原業主於2009年12月斥資368萬元購入上址，現帳面大賺510萬元，物業期內升值近1.4倍。代理續說，美孚新邨本月暫錄3宗成交，平均呎價約12,855元。

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