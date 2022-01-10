平安「綜合金融+醫療健康」戰略清晰 增長質量勢上新台階

2021年，平安保險(02318)在醫療健康生態圈建設進取，著力加速線下佈局，通過參與方正集團重組，將北京大學國際醫院為旗艦醫院及十餘家醫療機構組成的醫療服務體系納入生態圈中，壯大線下醫療資源。

線上方面，平安好醫生(01833)註冊用戶已達4億，保持中國最大的線上醫療入口地位；同時積極開發企業用戶，進一步追求增量突破。好醫生通過推出全新的「家庭醫生會員制」模式，將巨大的流量資源與線下優質醫院和醫療健康機構進行O2O對接。

經過10多年深耕醫療服務能力，結合在金融、保險與科技的優勢，平安將綜合金融與醫療健康進行全面深度協同，其精心部署的基於「保險+醫療」的HMO（健康維護組織）模式已具體成型，將推動平安業務新一輪質量增長。

伴隨中國政府「健康中國」戰略的持續推進，2021年內發佈的多個相關政策文件，均明確支持商業保險機構開發與基本醫療保險相銜接的商業健康保險產品，更好覆蓋基本醫保不予支付的費用。商保與醫保的深度銜接，保險公司與醫療機構的深度合作，是大勢所趨。

中國政府明確鼓勵保險與醫療的聯動發展，加上市場對優質醫療健康服務的迫切需求，為平安帶來巨大的增長機遇。平安在金融保險主業優勢明顯，並已全面佈局醫療健康生態圈，其「綜合金融+醫療健康」增長戰略已顯得非常清晰。

正如平安集團董事長馬明哲所說：「金融是平安的現在時，醫療是平安的未來時。」

2021年，平安率先推出業內首個「保險+健康管理服務」產品——平安臻享RUN。在這款產品中，根據不同保單和客戶分層，通過平安好醫生的自有醫生團隊，提供層次豐富的日常健康管理、住院就醫服務、重症專用服務，還有術後的健康管理，包括體重管理、睡眠管理等服務。

「保險+服務」的結合，顛覆了保險產品作為低頻和事後財務補償的商業模式，通過前置的健康管理和全流程的診前、診中和診後醫療服務，平安在經營上大幅增加與客戶的互動和黏性。

現階段的平安營運數據已能表明「保險+服務」創新模式所發揮的優勢。截至2021年6月底，在平安超過2.23億個人客戶中，有近62%的客戶同時使用了醫療生態圈提供的服務，其客均合同數達3.2個，客均AUM達4.1萬元人民幣，分別為不使用醫療生態圈服務的個人客戶的1.6倍和2.6倍。

平安一直以來依託綜合金融及生態圈優勢，提供一站式綜合金融生活服務，解決客戶「煩心、煩事、費錢」的難題，讓客戶享受「省心、省時又省錢」的金融消費體驗。數據是最好的認可，截至去年三季度，中國平安個人客戶數突破2.25億，較去年初增長3.1%；享受綜合金融服務的個人客戶數8,774萬，佔比提升至39.0%。

把醫療健康注入金融，將改變金融的低頻冰冷屬性，讓金融服務更加溫暖，平安的綜合金融與醫療綜合服務體系，正在驅動平安業務的高質量發展。

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