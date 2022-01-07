【ET講股通】梁耀康：內房股浴火重生？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早續高開246點，其後走勢反覆上揚，曾升約300點，恒生指數半日升265點，報23337點，成交743億元。恒生科技指數升0.8%，報5440點。阿里巴巴 （09988） 續升近4%；滙豐 （00005） 升逾1%；中海外 （00688） 、潤地 （01109） 分別升逾6%；中石油 （00857） 升逾6%。港股有轉機？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：35 - 港股今日市況速覽

01：06 - 恒指重上23400點水平 上望看多少？

01：56 - 內房「三條紅線」傳放寬 憧憬內房鬆綁大市氣氛升溫

03：50 - 國企內房中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 跑出

04：45 - 國企內房vs民企內房哪個更利好？

06：01 - 阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 大升撐市

06：17 - 大市氣氛可維持？恒指仍可上升？

06：46 - 內房似鬆綁發展有望回穩

08：12 - 內房鬆綁消息帶動水泥股、鋼材股、建材股

08：39 - 煤價降利好水泥股 可留意中國建材 （03323） 、海螺水泥 （00914）

10：57 - 個股分析：中國聯塑 （02128） 可再看高一綫？

12：41 - 鋼材股有望追落後可留意 談中國東方 （00581） 、馬鞍山鋼鐵 （00323） 、鞍鋼 （00347）

15：46 - 個股推介：海信家電 （00921）

18：23 - 個股推介：海爾智家 （06690）

18：56 - 觀眾問股：騰訊 （00700） vs 比亞迪 （01211） 想長渣點揀？走勢點睇？甚麼價位可買貨？

24：18 - 觀眾問股：恒基地產 （00012） 甚麼價位可買入？前景如何？

25：50 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 51元買現階段如何部署？應該溝貨嗎？

29：40 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3149965

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

******

恒指全日收報23493點，大升420點，大市總成交1,472億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現理想，後市希望可突破前浪頂23605點，形成小雙底，雖然氣氛好轉，但難言升勢能否持續。

升市主要受惠內房調控有機會鬆綁的消息，承債式併購貸款不計入「三條紅線」，國企內房股表現突出，中海外 （00688） 升9.1%；相反，債重的世茂 （00813） 跌5.4%。事實上，國企內房股與民企內房股過去一年冰火兩重天，相信未來亦將如此。

基建股同樣受惠上述消息，中國建材 （03323） 升7%至10.74元，後市上望11.5元；海螺水泥 （00914） 升4.1%，後市上望44.25元。中國聯塑 （02128） 升12.3%至14.76元，15元以上可考慮適量食糊。鋼材股亦可留意，中國東方 （00581） 升1.7%，馬鋼 （00323） 升4.7%，鞍鋼 （00347） 升6.7%。

龍頭家電股亦可留意，海爾智家 （06690） 升1.2%至33.7元；海信家電 （00921） 升3.7%至10.68元，上望11.5元，9元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、比亞迪、恒地、碧桂園服務︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此－附Time code】