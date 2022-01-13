【C.E.O.財策精英】宏利分組經理余俏梅　達財務自由後轉投保險業　冀開社企回饋社會

人人都夢寐以求能提早退休，享受生活。宏利分組經理余俏梅（Maggie）數年前經已達成財務自由，本能輕鬆樂活人生，但因為一個使命和一個願望，她決定重投職場。這次的角色不再是跨國集團總經理，而是透過「宏利C.E.O.計劃」投身財務策劃行業，向大眾分享正確的理財知識及策略，同時希望開設社企補習社，幫助資源較缺乏的學童，回饋社會。於2020年初加入宏利後，Maggie已連續兩年躋身行業國際精英指標，達致百萬圓桌會（Million Dollar Round Table）的超級會員資格（COT, Court of the Table, 3倍MDRT業績），成績驕人。



重投職場成財務策劃新貴



Maggie提早退休前是跨國集團的總經理，在商界打拼20多年，眼見身邊的朋友不停埋首工作， 但缺乏理財、保險保障及退休規劃方面的相關知識。Maggie於數年前已報讀投資相關課程，並且應用所學成功做到財務自由。現在她已能選擇全身而退，享受自由的退休生活。可是商界女強人又怎能停下來，退休數個月後便「心郁郁」想繼續工作，但她並非想賺更多的錢，而是希望能做更有意義的工作。



機緣之下，Maggie加入認識多年的宏利分行經理陳修能（Dennis）的團隊：「當時自己想重投職場，但又不想做回老本行，因為壓力太大，而且需要周圍飛，無時間陪家人，加上已無經濟上的負擔，想從心而發多一點，於是聽從朋友的建議， 運用已有的投資知識，轉職做自己有興趣的財務策劃工作。其實財務策劃已走向專業化，範疇包括保險保障、資產配置、理財投資、退休規劃，以及家族傳承等。」



因為 Maggie 的投資知識、於市場實戰的經驗和幹勁，首年已成為COT，Dennis 作為她的伯樂，也感到非常高興：「Maggie在以前的行業做得很出色，我十分欣賞她的幹勁，她對每件事情都會很認真去看待，亦會很細心和客戶客觀分析各種投資產品，而且跟進亦一絲不苟，令客戶更容易理解各種財富管理方案，增加對她和公司的信心。」

▲ Dennis（左） 作為Maggie的伯樂，十分欣賞其對每件事情都會很認真看待的正面態度。

Maggie亦表示相當感恩，入行短短時間已得到不少客戶的信任，「我覺得一定要從客戶的角度出發，而且不是賣出產品便功成身退，售後服務才是最重要，特別是投資理財產品。我會時刻留意市場的動向，定期提供各種理財概念和產品資訊，同時會協助客戶定期回顧自己的收益表。我一直保持着入行的初心，向大眾分享正確的理財知識及策略，相信客戶對我的信任是這樣慢慢建立起來的。」Maggie說。



建立團隊 傳遞正確理財觀



Maggie入行短短時間已獲得好成績，Dennis說︰「因為她本身很有目標感，會為目標而奮鬥，如前年作為行業新人，她仍一邊修讀中文大學行政人員工商管理碩士（EMBA），一邊兼顧工作及家庭，而且兩年來都能完成COT資格，我很有信心她絕對能不斷提升。看到她於去年獲晉升為分組經理，我確定她定可在這行業走得更遠。」



的確，Maggie亦期望能透過自身力量，影響更多人：「大家不一定要找我做投資或保障，但我希望可傳遞正確的理財概念給更多的人， 幫助他們做好各方面的保障及財務規劃， 實現人生不同階段的目標。 同時，我也開始建立自己的團隊，希望找到相同理念和價值觀的人，以客戶的需要和利益為先，一起發展。希望大家能如我的座右銘一樣「Live a fruitful life（活出豐盛人生）」！



開設社企以生命影響生命



Maggie除了建立自己的團隊外，她亦努力籌備自己的另一個願望──開設社企。由於她小時候家境貧窮，因為老師的幫助才改變了她的命運，因此她一直懷着感恩的心，希望回饋社會，幫助貧困家庭的小朋友，讓他們有一個地方可以靜心學習，同時培養小朋友音樂和體育的興趣，望有助改變他們的命運，以生命影響生命。

▲ 透過宏利「C.E.O.計劃」入行的Maggie，短短兩年已在行業中嶄露頭角，以新人姿態連續兩年擠身百萬圓桌會超級會員行列。

(特約)