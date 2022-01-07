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【輝瑞疫苗】數據2097年先交齊 美法院限FDA今年交

環球社會熱點 15:28 2022/01/07

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 美國有科學家組成的團體控告美國食品及藥物管理局（FDA），要求FDA公布數十萬頁有關批准輝瑞疫苗數據的文件。FDA以人手不足為由聲稱需時75年公布所有文件，入稟方代表律師曾狠批FDA進度過慢，指很多接種輝瑞疫苗的美國人或快要老死，也未能看到完整數據面世。法院周四（6日）頒令要求FDA，必須在8個月内提交數據。

禁菲律賓未打疫苗者四處走 杜特爾特下令拘捕違者 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）疫苗是美國唯一一款獲全面授權的新冠疫苗，但因新冠疫苗面世時間不長，外界有部分人仍憂慮疫苗安全性。

Public Health and Medical Professionals引用《資訊自由法》（Freedom of Information Act），尋求FDA發布約40萬頁批准輝瑞疫苗數據及資訊的文件。

Public Health and Medical Professionals的代表律師指表示希望在108日内取得所有文件，與FDA批准疫苗所需的時間相同。

然而FDA以人手不足為由，僅同意在本月底前發布1.2萬頁文件，並其後每月最少發布500頁文件。按上述數字計算，FDA或要等到2097年才會發布所有文件。

【新冠疫苗】Moderna行政總裁：今年秋季或需再打一針 【下一頁】

入稟方代表律師批評FDA處理文件沒有效率，稱他們需要75年才能發布完整文件，代表幾乎所有科學家、律師及接種輝瑞疫苗的美國人也許就快死亡，也無緣看到完整文件。

美國地區法官皮特曼（Mark Pittman）指入稟組織的請求關乎公眾利益，要求FDA每月要發布5.5萬頁文件，因此FDA需要在8個月内提供所有文件。

入稟方代表律師指，法院今次裁決是一次重要勝利，能夠彰顯透明度的重要性，同時消除聯邦衛生部門對獨立科學家解決疫苗計劃嚴重問題的掣肘。

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責任編輯：鄭錦玲

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