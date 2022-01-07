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【七師傅口罩】屈臣氏推O+O線下線上購物虎年優惠　夥七師傅推特別版口罩

Hot Talk 15:26 2022/01/07

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屈臣氏推虎年優惠，即日起於屈臣氏 O+O線下線上購物，可享盡三大新春禮遇：易賞錢APP會員買滿238元即參加「 會員狂賞祭大抽獎 」贏走總值超過50萬元禮品、購物 滿指定金額即送「屈臣氏xPlastic Thing過靚年精品」，更可同時賺取電子印花換「屈臣氏xPlastic Thing Feel Good多一點系列精品」。

    點擊圖片放大
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屈臣氏網店將同步推出3大限定優惠，由1月21至31日期間，於屈臣氏網店買精選健與美產品滿588元，即送精美新春禮品包 （價值91元）；由2月1至6日更會大派利是，憑新春優惠碼買滿指定金額即享折上折優惠；由1月14日至2月6日，買任何產品 用Express特快送即可獲贈20元屈臣氏電子現金券。

屈臣氏更與人氣堪虞學家七仙羽 （七師傅 ） 熱推WATSMASK x七仙羽虎年特別版口罩7款設計，購買口罩更可一嘟即睇七師傅虎年運程 ，更多優惠詳情，請參考屈臣氏網頁 https：//www.watsons.com。

相關文章：【長和旗下】屈臣氏集團投資125億加速數碼轉型　料明年上半年推人工智能皮膚分析服務Skin Advisor

【長和系】寶潔夥屈臣氏合作研發日本護膚品牌aio 推可持續發展

 

口罩 七仙羽 屈臣氏

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