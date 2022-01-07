滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 股市 14:50 2022/01/07 分享： 滙豐 （00005） 股價近日走勢不俗，一度升穿50元關，但阻力頗大。滙豐值得買入嗎？買賣策略又如何？速睇中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析。 *重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此速睇】 *港股面對「內憂外患」首季或探底？ 滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 今日 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 2022/01/06 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 2022/01/06 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 商湯科技020曾跌逾一成氣勢已失 高位有貨何時離場？ 2022/01/06 商湯科技020曾跌逾一成氣勢已失 高位有貨何時離場？ 你可能感興趣 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 14:30 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 今日 12:01 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 17:20 2022/01/06 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 最新專欄文章 更多 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 今日 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 2022/01/06 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 2022/01/06 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 滙豐控股（00005） 板塊 買入 港股