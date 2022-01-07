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酒店污糟兼行李被沒收 祖高域母形容待遇不人道

環球社會熱點 15:05 2022/01/07

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網球一哥祖高域日前被取消簽證，抵達澳洲後被扣留在酒店，等候法庭決定是否遣返。祖高域的家人指出，愛子身處的酒店環境差勁，行李亦被沒收，問話間更一度被沒收電話，其母更直指待遇非常不人道，把愛子當作囚犯。

拿度評祖高域或被遣返 「自己決定自己負責」 【下一頁】

迪亞娜（Dijana Djokovic）在周四（6日）的記者會上表示，已與兒子祖高域（Novak Djokovic）通電，並指他一直難以入睡。迪亞娜批評澳洲當局對待兒子猶如囚犯，既不公平亦不人道。

迪亞娜指祖高域被困的酒店環境惡劣，不止規模細小，而且又有昆蟲及十分骯髒，食物更是難食。迪亞娜亦透露，當局拒絕兒子轉換酒店的要求。

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祖高域父警告澳洲如果唔放人 就叫民眾上街抗議 【下一頁】

祖高域弟弟喬爾杰（Djordje）亦表示，哥哥的行李被沒收，被告離開時才可取回，周三（5日）接受問話時亦被沒收電話，一度斷絕與外界聯繫。喬爾杰指祖高域並未違反任何規定，持有合法文件進入澳洲，但抵達後卻遭海關人員問話，形容事件是外交攻擊。

祖高域妻子Jelena周五（7日）打破沉默在Twitter發文，表示周五是塞爾維亞人的聖誕節，希望所有人能夠健康﹑開心﹑安全及與家人團圓。她亦感謝全球大批民眾支持丈夫，現時自己需要深呼吸冷靜心情和了解事件。

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責任編輯：吳漢培

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