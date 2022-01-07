水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 股市 14:45 2022/01/07 分享： 水泥基建股於2022年開局至走勢強勁，表現跑贏大市。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）對水泥基建股今年前景看法正面，又指基建三寶走勢轉佳，值得留意。 *重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此速睇－附Time code】 *港股面對「內憂外患」首季或探底？ 滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 今日 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 2022/01/06 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 2022/01/06 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 你可能感興趣 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 14:45 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 14:30 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 今日 12:01 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 最新專欄文章 更多 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 今日 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 今日 中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 今日 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 2022/01/06 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 2022/01/06 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 基建 滙豐控股（00005） 基建股 板塊 港股