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水泥基建股前景正面　基建三寶走勢轉佳

股市 14:45 2022/01/07

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水泥基建股於2022年開局至走勢強勁，表現跑贏大市。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）對水泥基建股今年前景看法正面，又指基建三寶走勢轉佳，值得留意。

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此速睇－附Time code】

*港股面對「內憂外患」首季或探底？　滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略*

欄名 : 3分鐘睇股

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