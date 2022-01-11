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【C.E.O.財策精英】宏利分行經理張俊林　緊貼市況助客增值財富　發展團隊共享成功

iMoney智富 00:00 2022/01/11

分享：

由地產公司老闆轉變為保險行業精英，來自澳門的宏利分行經理張俊林（Aaron）深信，置身於推動理財規劃與家庭保障的保險財策行業，要持續締造良好業績，以至率領團隊屢攀高峰，誠信是箇中關鍵。憑藉入職後對保險行業深入了解，研究及制定未來策略等，Aaron於2019年底透過「宏利C.E.O.計劃」投身保險界，入行首年已獲取業界精英指標百萬圓桌會超級會員資格（COT, Court of the Table, Million Dollar Round Table），於2021年亦以半年時間極速完成百萬圓桌會會員要求，同時開展組建自己的團隊，並連升三級為分行經理，成績驕人。

宏利助開綠燈　讓事業騰飛

Aaron笑言曾親身創業才知道經營一間公司並不容易，需顧及收益是否平衡，以至與拍檔的理念是否一致。在創業路碰過壁，在考慮事業的新方向時，他自然多了各方面的考量：「對於新發展的要求，我只有兩個條件，經濟上能應付我作為家庭支柱的需要，以及讓我有足夠時間享受天倫之樂，即別人常說的『Work-Life Balance』。當時我有兩個選擇──任職公關或投身保險業，經仔細考慮及多方了解後，我決定加入宏利，而我也證明了這是一個明智的決定。」

Aaron坦言慶幸當時重遇昔日高中同學，獲悉其太太宏利分行經理何嘉茵（Cherry）在宏利工作，並積極籌建團隊，才促成雙方會面，在交談中發現大家理念一致，一拍即合。「Cherry與她的上綫經理Susie對投資均有獨到心得，會面時更窩心地用紙筆記下我的要求，並耐心地逐一回應，明確闡明將如何協助我成為一名理財顧問，後續公司又有何培訓部署等，讓我體會到她們是真摯的關心我，令我對轉職充滿信心。」Aaron續說，宏利特設為各行業精英度身訂造的「C.E.O.計劃」，結合每月津貼、多元培訓、靈活晉升制度及不同的獎賞，全面的配套猶如助他在事業發展路上開綠燈，可全速前進，故吸引他加盟宏利。 

Cherry（右）對Aaron的成功並不感意外，認為他勇於迎接挑戰而又思路清晰，有願景、有規劃且具備強烈責任心，十分適合保險行業。

危中尋機　做好本份

不過，現實往往充滿不確定性，Aaron坦言，甫入職即遇上新冠肺炎疫情，澳門人約有半年留家抗疫，令他的起步更具挑戰性，惟他未有氣餒，反而視之為養精蓄銳的增值良機。「面對困境更需冷靜分析，危中尋機，我便利用這段不能外出見客的時間，從公司安排的綫上學習平台吸收產品知識，同時不斷瀏覽新聞及市場資訊，從中留意到不少人在波動市況下減少投資，歐洲方面的銀行儲蓄大幅增長，啟發了我澳門市場也可能有同一情況，便針對性地因應客戶需要推廣有儲蓄成份的計劃，助客戶在疫情中更好地管理財富，未雨綢繆，獲得非常好的效果。」

隨着疫情漸趨緩和，市況有所好轉，Aaron於去年底又適時為客戶帶來切合所需的保險理財產品，逐漸在客戶心目中確立專業形象。他指不少顧問會只專注服務市場中較少數的高端客戶，但他卻着重更大多數的一般客戶，因為他認為不論是甚麼客戶，各人也有不同需要，一般客戶其實更需要全方位保障，以應付生活中的突發性開支，這亦令其工作倍添意義。

「成功的理財顧問應兼具真誠和同理心，先了解客戶所需，再配置合適的產品。事實上，若客戶沒有需要，即使這件產品多有優勢也是毫無用處。」Aaron強調，客戶在他心目中如同朋友，當然要以誠相待，故他從不會硬銷保險理財產品，而是着重為他們解決理財路上各種難題，達成不同目標，從而贏得客戶信任。

系統化培訓建精英團隊

入職不足一年，Aaron已取得COT的榮譽，並於去年晉升為分行經理，成績驕人。Aaron直言他已訂立下一個目標，就是希望今年能組成40人的團隊，並在4年半內升到總監的位置，寫下宏利澳門最快晉升為總監的紀錄。因為他一向以「協助別人成功，自己也就成功」為座右銘，相信一個人的價值，不是建基於他從別人身上取得甚麼，而是看他能貢獻甚麼，「我銳意吸納品格良好、喜歡上進及挑戰，而又渴望成功的人加入團隊，並會傾囊相授，致力推動他們成長。我參考了大型連鎖快餐店的培訓系統，只要有好的系統， 16歲的中學生也可做到一百分的漢堡包，所以我也會為團隊建立一套成功系統，令成員在各業務層面都有系統性的基礎，彼此共享成功。」 

Aaron於短短時日已晉升為分行經理，以自身的經驗及專業傾囊相授，希望助志同道合的成員共享成功。

(特約)

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