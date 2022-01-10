AXA安盛海外升學保障　留學生活全程無憂

獎項：最佳海外留學生保險



海外升學能開闊學生的眼界，一直深受香港學生和家長歡迎。當子女離港讀書，父母少不免會擔心他們能否得到周全的保障，為此AXA安盛推出了點到點的升學旅程保障，確保學生由啟程到海外升學，至回港的每分每刻均有全面保障。AXA安盛的海外留學生保險產品深受客戶支持和肯定，更榮獲今年「優秀保險企業大獎」的「最佳海外留學生保險」。



出發到英國、美國、澳洲等地升學前，當地政府均會要求學生購買指定保健服務；也有家長會以旅遊保作為子女在留學期間的保障。AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基直言，一般的指定保健服務的保障並不全面，旅遊保亦設有行程日期限制，因此AXA安盛推出「卓越」海外升學樂，成為學生留學海外的最強後盾。



保障範圍覆蓋廣泛 緊急支援以備不時之需



海外升學生活除了讀書以外，更有多姿多彩的體驗，例如實習、兼職或旅遊。黎柱基指，AXA「卓越」海外升學樂由10歲至35歲均可受保，覆蓋年齡層廣泛，保障亦不限於升學的城市，學生在香港以外的地方從事實習、非體力勞動的兼職、參加消閒旅遊、運動和消閒活動，也能夠得到保障。保障範圍包括醫療保障、人身意外保障、緊急家庭團聚及支援、海外家居保障、個人物品存放費用保障等。

▲ AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示：「AXA安盛致力為海外留學生提供全面保障，讓家長安心之餘，學生亦能無後顧之憂盡情追求夢想。」

黎柱基舉例：「受保學生一旦在海外不幸意外身亡或永久傷殘，我們將提供高達100萬港元的人身意外保障。如相關意外是由乘搭公共交通工具、綁架或自然災難引致，我們會提供高達50萬港元的額外賠償。遇上意外骨折，最高賠償額為3萬港元。」



受保學生一旦需連續住院超過5天，甚至不幸身亡，AXA安盛的24小時緊急支援服務可協助其家人安排交通及住宿，盡早到海外探望受保學生。如受保學生的父母或監護人不幸意外身亡或永久傷殘，AXA安盛會為受保學生提供領先市場的教育基金高達30萬港元，確保他們能繼續升學。



不設自負或免賠額 協助應對突發情況



突發情況往往令人措手不及，2019冠狀病毒病疫情正是一例。AXA「卓越」海外升學樂的醫療費用保障涵蓋如因2019冠狀病毒病等大流行疫症產生之門診或住院醫療費用，保障額更高達200萬港元。因應疫情關係，學生未必能夠輕鬆回港，如需索償，亦可在全球各地透過電郵提交，更不設任何自負額或免賠額，自然令家長和學生更安心。

AXA「卓越」海外升學樂更有多項應對突發情況的配套，黎柱基舉例：「受保學生如需緊急離境，AXA安盛會提供市場首創高達2,000港元的個人物品存放費用保障。一旦學校因自然災害或地方機構強制規定突然關閉超過3日，亦會提供高達2,000港元的現金津貼。」



網上平台輕鬆投保 身心健康支援



因應網上投保的趨勢，AXA「卓越」海外升學樂的網上報價及投保最快可於1分鐘內完成，符合資格更即時獲得批核，讓受保人能夠在出發升學前輕鬆取得全方位保障。黎柱基指，自產品推出以來，逾9成投保均在網上完成，說明這種自助服務的形式深受年輕世代歡迎。

▲ AXA安盛推出「卓越」海外升學樂，成為學生留學海外的最強後盾。

同時，AXA安盛的EMMA by AXA流動程式內設有全方位身心支援服務平台「AXA BetterMe」，當中的心靈加油站會提供最新的心理健康資訊及支援。即使學生身處海外，亦能夠借此放鬆緊張情緒，保持身心健康，亦減輕家長對子女的心理壓力和情緒影響的擔憂。



AXA安盛留意到近年前往中國內地留學的香港學生人數屢創新高。黎柱基表示，AXA安盛將特別留意大灣區發展，並與時並進，配合政策，提供適切的保障，在升學旅程中時刻守護學生。「作為香港最大一般保險業務的保險公司，AXA安盛致力將醫療及人身意外保障額提升至業內最高的水平，讓學生無論身處何地都可以滿懷信心，盡情實現目標，在人生路上邁步前行。」



（特約）