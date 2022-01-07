中國聯塑2128股價勁升 前景看俏買賣策略點睇 股市 14:30 2022/01/07 分享： 基建股走勢強勁，除基建三寶外－中交建1800、中鐵390、中鐵建1186，中國聯塑 （02128） 也值得留意，今早股價大漲超過一成。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。 *重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股* *港股面對「內憂外患」首季或探底？ 滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 今日 滙豐（00005）股價重返50元上 下站睇幾錢 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 今日 水泥基建股前景正面 基建三寶走勢轉佳 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 今日 港股終止「八連陰」後早段再升逾百點 後市可有轉機？ 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 2022/01/06 「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 2022/01/06 再爆第五波疫情 唐牛推介呢隻疫情股！ 中國聯塑（02128） 基建 中國 滙豐控股（00005） 板塊 基建股 港股