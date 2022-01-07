拿度評祖高域或被遣返 「自己決定自己負責」

網球男單一哥祖高域因尚未接種新冠疫苗被澳洲取消簽證，或會在澳洲網球公開賽之前被遣返。祖高域勁敵、另一世界著名網球手拿度表示，祖高域已經作出決定，需要承擔後果。拿度承認，不樂意看到事件發生，某程度上為祖高域感到難過。

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被譽為「泥地王」之稱的西班牙球手拿度（Rafael Nadal）現時亦身處澳洲墨爾本，準備參加澳網。談及近日的風波，拿度表示每個人可以自由做決定，而祖高域（Novak Djokovic）幾個月前就已得悉需接種疫苗才能參加澳網，而對方已經作出決定，但需承受隨之而來的後果。

拿度表明，十分清楚若接種疫苗就可參加澳網等其他比賽，認為民眾已受夠不遵守規則帶來的後果。拿度上月曾確診，他透露自己已接種2劑疫苗，並堅信接種疫苗能結束疫情。

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拿度承認，對目前正在發生的事件並不感到高興，在某程度上為祖高域感到難過，同時亦明白澳洲民眾對事件感到憤怒的原因。

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責任編輯：李俊儀