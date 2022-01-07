【年薪出爐】Tim Cook首次獲得股權獎勵　2021年總薪酬增6.55億元

美國科技巨頭之一的蘋果（Apple）於去年的業績表現再有突破，年收入增長33%，銷售額超過3,650億美元（約2.84萬億港元)。Tim Cook自2011年開始接任蘋果行政總裁（CEO）職務，帶領蘋果創造高峰。在2021年的十年里程碑，Tim Cook更首度獲得股權獎勵，總薪酬高達9,873萬美元（約7.7億港元），較2020年的1,477萬美元（約1.15億港元）多出5.68%。

【Apple】瀏海終於消失？ 傳蘋果iPhone 14出現重大改變

美國證券交易委員會於昨日（6日）公布了蘋果遞交的文件，指出Tim Cook的薪酬結構包括其基本工資300萬美元（約2,340萬港元），約8,235萬美元（約6.42億港元）的股票獎勵，1,200萬美元（約9,360萬港元）的非股權獎勵，約139萬美元（約1,084萬港元）的其他薪酬，當中涵蓋假期福利、安全費用、私人飛機費用。

據外媒《CNBC》報道指出，蘋果表示是次的股權獎勵是透過評估蘋果的規模、業績，以及Tim Cook作爲行政總裁的表現來確認的，股權獎勵分爲兩個部分。第一部分是333,987股蘋果股票，在授予時價值3,750萬美元（約2.92億港元），將從2023年開始分三年分期歸屬。

【LinkedIn】打造成職場版Clubhouse LinkedIn增直播平台

第二部分同樣是333,987股蘋果股票，但授予的標準是取決於公司的業績，在授予時價值4,485萬美元（約3.49億港元）。這些股份將於2023年10月歸屬給Tim Cook。

據蘋果遞交的文件顯示，Tim Cook的總薪酬是蘋果員工總薪酬中位數68,254美元（約53.2萬港元）的1,447倍。同時，蘋果表示這個薪金比例不能與其他公司作比較，因爲員工的薪酬中位數量度的方式有機會不同。

【華碩ASUS】底板傳出燒焦味 華碩緊急召回多款產品

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：吳嘉雯