▲ 【美股焦點】特朗普社交平台Truth Social下月21日上架 特朗普概念股再炒上

前美國總統特朗普創立的社交平台Truth Social，將於2月21日在App Store上架，但未落車會否同步推出網絡或Android版本。Truth Social是由特朗普媒體科技集團（TMTG）製作，該公司是由前共和黨眾議員努涅斯（Devin Nunes）領導。特朗普概念股周四再炒起，Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC）、Phunware（美：PHUN）昨晚齊飈兩成、Remark Holdings（美：MARK）收升11%、Creatd Inc.（美：CRTD）亦升半成。

根據《The Verge》報道，Truth Social看起來非常像Twitter的複製品，其中顯示個人資料的介面幾乎與Twitter一模一樣，而且帖子似乎亦有回覆、轉發、收藏和分享的圖標和功能。Truth Social將每個帖子命名為「真相」（truth），而轉發的內容則被稱為「再真相」（re-truth）。

目前還不清楚Truth Social推出時，是否只接受「受邀人士」使用。惟去年12月，特朗普在宣布TMTG與視頻分享網站Rumble合作時就提到，Truth Social已推出測試版，「但只會邀請客人。」

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