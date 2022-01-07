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【通脹高企】全球糧食價格去年升近3成 創10年新高

環球經濟金融 13:44 2022/01/07

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受供應鏈危機等因素影響，環球物價持續飆升。聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，去年糧食價格升幅接近3成，創過去10年以來新高，更警告今年的糧食價格會再升。

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FAO的全球糧食價格指數去年全年報125.7點，是自2011年報131.9點以來的最高數字，去年全面升幅28%。全球糧食價格按月指數上月輕微放緩，但早前已連升4個月，反映去年糧食失收及需求旺盛的情況。

FAO表示由於西歐和大洋洲牛奶產量下降，上月份乳製品價格指數仍維持升勢。

上月除了乳製品外，所有類別糧食價格指數均回落，FAO指出植物油和糖更錄得顯著跌幅。

不過所有類別糧食全年價格仍大幅上升，植物油價格指數創下歷史新高。

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【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事 【下一頁】

隨著經濟逐步復甦，糧食加價加速通脹飆升。FAO警告由於成本大幅提高，全球依賴進口食物或商品國家的貧窮人口情況恐雪上加霜。

FAO高級經濟學家Abdolreza Abbassian指，雖然糧食產量增加在普遍情況下有助緩和高物價。但高投入成本、環球疫情持續及氣候不穩定情況加劇，他對市場環境今年恢復更穩定狀況不感樂觀。

能源價格去年急升帶動肥料價格升幅，農民生産農作物投入的成本也大幅增加，更令市場憂慮收成前景。

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責任編輯：鄭錦玲

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