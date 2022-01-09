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【酒鬼恩物】5合1自動調酒機登場　一撳即享長島冰茶

14:00 2022/01/09

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美國電器品牌Black & Decker日前於美國消費電子展（CES 2022）上，宣布自動調酒機械人Bev，以攻佔市場空缺。攻佔市場空缺。（Black + Decker官方網站圖片）

這段橫跨了聖誕節和新年的日子，不少人也會選擇在家中小酌一杯來慶祝節日，但又懶得自己調酒，到底可以點做？美國電器品牌Black & Decker日前於美國消費電子展（CES 2022）上，宣布自動調酒機械人Bev，以攻佔市場空缺。攻佔市場空缺。

【CES 2022】Razer推Zephyr Pro口罩　增聲音放大功能

據外媒《The Verge》報道，調酒機械人與大多咖啡機原理類近，除了有一個裝水的容器外，更包括五個酒瓶的位置，分別為杜松子酒、朗姆酒、龍舌蘭酒、伏特加和威士忌。用家可以隨意安裝不同品牌的酒，再在水缸注滿水，完成安裝後，放入對應的果汁和調味料包，調酒機械人便會從長金屬吸管將不同的酒從瓶子中吸出，繼而自動調製出不同雞尾酒，如Margarita、長島冰茶（Long Island Iced Tea）、Uptown Rocks等。

由於量度和調配過程也全部數碼化，因此在調酒過程中，調酒機可以精確預計所需的酒量，不但能大幅減少酒精浪費，味道亦更穩定。而且調酒機械人附有30秒快速自動清潔功能，確保每次製作新的飲品前，不會受上一杯雞尾酒味道影響。另外，該設備更配有LED燈，能照亮每個酒瓶，增加氣氛。

據悉，調酒機械人將於今年5月上市，其定價為300美元（約2,340港元）。惟需注意的是，安裝至調酒機械人的瓶子，高度或寬度也有限制的，用家只可以使用五個標準750毫升的酒瓶。

【CES 2022】Schlage推 Encode Plus智能門鎖　支援蘋果錢包家居鑰匙功能

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責任編輯：文睿

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