【大行報告】高盛：中國股市由絕望步向希望、監管最壞影響已過去　科網股是否值得入場？

▲ 高盛：中國股市值得「增持」、最壞的監管影響已經過去 科網股是否值得入場？

中國市場去年經歷多重監管風暴，港股、中概股等估值亦經歷回調。高盛發表研究報告指，前所未料的監管收緊，以及ADR強制退市風險，令中國互聯網及科技板塊在去年出現有史以來最大的回調，不過，在2022年仍會維持「增持」中國A股的建議，以及上調中國離岸市場投資評級至「增持」。

中國股市大幅回調後進入希望階段

報告又指，中國股市在經歷重大的回調後，股票市場所處的周期狀態已經由絕望（Despair）轉為希望（Hope）。該行預計2022年的每股盈利預測為7%，較市場整體預期的13%低。

該行又認為，最壞的監管收緊時期已經過去，目前有關監管收緊的風險，已經很好地反映在資產的定價上，同時，在VIE架構、以及企業赴海外上市的政策方向亦逐漸明朗。

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中美兩市科網股估值差距為近年最大

該行又指，11個月前，環球市場達到估值頂峰，但MSCI中國的指數估值相對於環球股票市場的估值仍有明顯的折讓，如與MSCI ACWI相差33%，而境外的中國科網股的估值，較美國科網股低27%，是近年來出現的最大差距。

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記者：梁安琪