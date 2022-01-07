【FedEx】香港都有份！　FedEx增設全新限時遞送服務　10:30或中午之前可送達各地指定地點

▲ FedEx Express（聯邦快遞）宣布，推出國際優先速遞特快服務（International PriorityExpress）。（FedEx圖片）

FedEx Express（聯邦快遞）宣布，推出國際優先速遞特快服務（International PriorityExpress），為於亞太、中東和非洲地區（AMEA）客戶安排在早上10:30或中午之前，把貨物送達世界各地指定地點。

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FedEx指出，該項新服務可為AMEA的企業選擇切合其需求的托運方案，帶來更多選擇。服務可安排在早上10:30或中午之前把貨物送達亞太區（香港、泰國、新加坡、澳洲）、美國、加拿大和歐洲的指定市場。

另外，FedEx國際特早速遞服務（International First）為AMEA客戶提供特早時段遞送選項，把貨件送達美國、加拿大和歐洲的特定郵遞區號和目的地；FedEx國際優先速遞服務（International Priority）則提供對全球220多個國家和地區的日終遞送。

15%網上購物者 因超時送貨不做回頭客

有研究顯示，現今的消費者均期望選用方便快捷和靈活自選的派遞方式，如果貨物未能按時到達，近15%的網上購物者表示將不會重複購買。

藉由增設限時遞送選項，FedEx進一步拓展其速遞服務。去年9月，FedEx推出FedEx International Connect Plus（FICP），提升其跨境電子商貿服務能力，是專為電子商貿而設的國際限時託運服務。

目前提供FICP服務的10個AMEA市場包括澳洲、香港、印度、日本、中國內地、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣和泰國。

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責任編輯：李智美