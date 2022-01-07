【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢

英國約克公爵安德魯王子遭已故淫媒富豪愛潑斯坦性侵受害者入稟，控告他曾性侵未成年少女。英國媒體報稱，英女王拒絕為安德魯支付性侵案的法律費用，導致後者需要出售位於瑞士的度假屋籌錢。

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英國《鏡報》引述消息人士，即使安德魯（Prince Andrew）的案件可能和解，需要支付巨款，英女王亦不會資助。消息人士指出，部分高級王室成員知道王室可能要為安德魯的性侵案找數表示憤怒。

因此，安德魯現時正積極籌錢，應付日漸增加的法律費用。有指，安德魯已經出售與前妻莎拉（Sarah Ferguson）於2014購買，價值1,660萬英鎊（約1.75億港元）的瑞士滑雪度假屋。不過交易尚未完成，據悉安德魯加緊要求盡快完成。

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美國女子羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）早前入稟，控告安德魯曾於2000至2002年間，與當時未成年的她在倫敦多次發生性行為。紐約法院於周五（7日）作出決定，是否讓安德魯接受全面民事起訴。

法律專家估計，若安德魯需要應訴並最終敗訴，羅伯茨或可獲得最多300萬英鎊（約3,170萬港元）賠償。雖然安德魯可能尋求和解，但消息人士指雙方暫時未就和解展開討論。

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責任編輯：吳漢培