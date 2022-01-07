  • 21°C
香港時間 : 2022107日 (五) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢

環球社會熱點 13:37 2022/01/07

分享：

英國約克公爵安德魯王子遭已故淫媒富豪愛潑斯坦性侵受害者入稟，控告他曾性侵未成年少女。英國媒體報稱，英女王拒絕為安德魯支付性侵案的法律費用，導致後者需要出售位於瑞士的度假屋籌錢。

哈里梅根吸金力不再？慈善基金會全年善款得5位數 【下一頁】

英國《鏡報》引述消息人士，即使安德魯（Prince Andrew）的案件可能和解，需要支付巨款，英女王亦不會資助。消息人士指出，部分高級王室成員知道王室可能要為安德魯的性侵案找數表示憤怒。

因此，安德魯現時正積極籌錢，應付日漸增加的法律費用。有指，安德魯已經出售與前妻莎拉（Sarah Ferguson）於2014購買，價值1,660萬英鎊（約1.75億港元）的瑞士滑雪度假屋。不過交易尚未完成，據悉安德魯加緊要求盡快完成。

【英國王室】查理斯釋善意 撰文讚哈里關心氣候問題 【下一頁】

美國女子羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）早前入稟，控告安德魯曾於2000至2002年間，與當時未成年的她在倫敦多次發生性行為。紐約法院於周五（7日）作出決定，是否讓安德魯接受全面民事起訴。

法律專家估計，若安德魯需要應訴並最終敗訴，羅伯茨或可獲得最多300萬英鎊（約3,170萬港元）賠償。雖然安德魯可能尋求和解，但消息人士指雙方暫時未就和解展開討論。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【英國王室】哈里梅根擬出售1.2億加州豪宅 因不滿這一點
2022/01/04
【英國王室】哈里梅根擬出售1.2億加州豪宅 因不滿這一點
【英國王室】哈里梅根大仔返學前班 學了解情緒同善良
2022/01/03
【英國王室】哈里梅根大仔返學前班 學了解情緒同善良
慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
2021/12/29
慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
【英國王室】英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶
2021/12/24
【英國王室】英女王懷緬菲臘親王 聖誕講話擺滿兩人回憶
【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜
2021/12/24
【英國王室】哈里梅根愛女甜笑首亮相 化身聖誕驚喜

你可能感興趣

【英國王室】哈里梅根擬出售1.2億加州豪宅 因不滿這一點
08:05 2022/01/04
【英國王室】哈里梅根擬出售1.2億加州豪宅 因不滿這一點
【英國王室】哈里梅根大仔返學前班 學了解情緒同善良
08:05 2022/01/03
【英國王室】哈里梅根大仔返學前班 學了解情緒同善良
慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
16:45 2021/12/29
慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣
皇室 英國 英女皇 美國 紐約 瑞士

上一篇文章

【通脹高企】全球糧食價格去年升近3成 創10年新高

下一篇文章

禁菲律賓未打疫苗者四處走 杜特爾特下令拘捕違者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事
【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事
【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron
【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron
哈薩克動亂總統辭職 俄為首組織擬派部隊助維和（第二版）
哈薩克動亂總統辭職 俄為首組織擬派部隊助維和（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月07日 時間14:00）
【英國疫情】英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測
【英國疫情】英格蘭放寬檢疫 只需抵埗2天內檢測
【Omicron變種】點先知感染？英媒揭10大早期症狀
【Omicron變種】點先知感染？英媒揭10大早期症狀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款