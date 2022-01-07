禁菲律賓未打疫苗者四處走 杜特爾特下令拘捕違者

新冠肺炎變種病毒Omicron正肆虐全球，菲律賓早前要求尚未接種新冠疫苗人士留在家中。菲律賓總統杜特爾特日前下令，拘捕違反居家令人士。杜特爾特指，有大量菲律賓民眾尚未接種疫苗感到震驚。菲律賓衛生官員表示，預料確診人數將在本月底達至巔峰。

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菲律賓過去2日確診人數急增2倍，本周收緊首都馬尼拉（Manila）等地方防疫限制，命令馬尼拉民眾及尚未接種疫苗人士留在家中。杜特爾特（Rodrigo Duterte）周四（6日）在預先錄製講話中表示，國家已進入緊急狀態，政府可以限制未接種疫苗人士活動。

杜特爾特表示，正式下令地方官員確認尚未接種疫苗者身份，並要求他們盡可能留在家中。杜特爾特警告，官員有權拘捕拒絕遵守居家令，並在社區中走動人士。他同時表示，對仍有大量民眾未打針感到震驚。

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菲律賓尚未強制疫苗接種，目前完成疫苗接種人數不足人口一半。杜特爾特再度呼籲民眾接種疫苗，指病毒正在社區肆虐，拒絕接種疫苗令每個人處於危險之中。

菲律賓衛生部數據顯示，當地周四（6日）新增1.7萬宗確診，是周二（4日）錄得數目的3倍多。衛生專家表示，Omicron變種導致確診激增。當地衛生官員估計，未來數日確診人數將進一步增加，人數會在本月底達至巔峰。

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責任編輯：李俊儀