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【LinkedIn】打造成職場版Clubhouse　LinkedIn增直播平台

科技 13:12 2022/01/07

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近日，LinkedIn宣布將會推出新活動平台，LinkedIn用家將可在平台上參與或舉辦營銷互動和網上直播，以建立自己人脈。（LinkedIn官方資料圖片及法新社資料圖片）

相信很多職場人士也會有自己的LinkedIn職業檔案，以便擴闊職場上的圈子。近日，LinkedIn宣布將會推出新活動平台，LinkedIn用家將可在平台上參與或舉辦營銷互動和網上直播，以建立自己人脈。

【Instagram】IG擬推3款新介面　用戶終可自選內容排序方式

據外媒《TechCrunch》報道，LinkedIn於去年3月起，便嘗試發展如語音社交平台Clubhouse的功能，並一直進行內部測試。該企的產品經理Jake Poses表示，新平台目標為提供一個輕鬆的環境，讓用家舉辦虛擬會議、聊天、交流職場心得。LinkedIn期望，該功能能為職場人士帶來更多互動和互相支持的機會。

據悉，新直播平台將於本月底推出，並將會以端到端的方式運行，用戶無需使用第三方軟件，主持人也可自行錄制和控制直播。另外，LinkedIn會於平台上宣傳將會舉行的直播活動，以吸引更多用戶參與。LinkedIn表示推出直播串流功能前，將於本月初先推出語音版供用家使用。

據悉，新直播平台將於本月底推出，並將會以端到端的方式運行，用戶無需使用第三方軟件，主持人也可自行錄制和控制直播。（LinkedIn官方資料圖片）

事實上，早於疫情爆發前，LinkedIn便有意發展影片平台以配合網絡發展趨勢。Poses表示，LinkedIn於2019年時已推出網絡活動和廣播式影片活動，以增加用家在網絡上的互動。而2021年的直播活動LinkedIn Live的參加者數量，比2020年增加了231%，涵蓋的主題包括人工智能（AI）創新、 開幕主題演講、財務規劃、 現場安裝（Live home installations）、 指導、 網絡安全和頒獎典禮，這些也意味LinkedIn有意向直播串流方面發展。

【疫市營商】時裝買手開高級時裝店　轉戰網上拓多渠道營銷

【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？

責任編輯：文睿

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