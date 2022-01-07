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【體驗經濟】體驗經濟興起　亞太區消費者將帶動未來消費潮流

商業 14:15 2022/01/07

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根據國際數碼顧問公司Appnovation的最新白皮書《APAC，The Future Consumer》，顯示亞太巿場的未來將繼續由客戶體驗所帶動。（法新社圖片）

到目前為止，亞太地區佔全球人口60%。同時，它也是增長最快的數碼經濟體，並有望成為全球最大的消費市場。根據國際數碼顧問公司Appnovation的最新白皮書《APAC，The Future Consumer》，顯示亞太巿場的未來將繼續由客戶體驗所帶動。

【食用安全】日本7-11認錯道歉　用過期食材製作關東煮

Appnovation亞太區策略總監 Chandni Motwani 指出，「在未來10年，亞太地區的人口結構和消費者價值觀將發生巨大轉變，而整個地區的客戶群也將錄得最大的相對增長。」

她續指，「在接下來的10年裡，將有3個新興的消費群組為生活、娛樂、工作、學習和消費模式帶來不同衝擊，並最終影響整個消費市場。各品牌必須透徹了解這些消費群組，為制訂數碼路線圖奠定基礎，從而為未來的消費者收窄體驗差距。」

3個值得留意的新興消費群

白皮書中所提及的3個消費群組，值得企業注意。

1. 女性經濟力量 （The Female Economy）

報告指出，女性尋求的體驗與男性截然不同，她們較善於儲蓄大部分收入，於消費時亦對價格較為敏感。女性可能會花費較多在服飾上，但從整體消費而言卻花費得較少。

女性一般都會注重產品資訊，也懂得善用社交媒體消費。在投資方面，她們也會尋求風險較低的長期投資產品。
 
2. Z世代的興起 （The Rise of the Zoomers）

10年後，Z世代，亦即現時 9至24歲的人，將投入勞動市場並佔全球消費者的 40%。
Z世代更注重環保、社會意識，以及心理健康， 他們將消費視為一種自我表達的方式。

3. 銀髮巿場自主潛力 （The Empowered Silver Generation）

銀髮一族未來僅佔人口的32%，但將貢獻總消費支出的52%。他們願意在學習上花費更多，變得越來越精通科技，並且更關心數據安全和私隱。

注意力丶資源應集中在哪4方面？

為了收窄差距，報告建議企業應將注意力和資源集中在4方面：品牌訊息和設計需注重包容性 、為目標客戶確立合適的數碼渠道和體驗、制訂個人化策略，以及恪守商業道德及融入品牌價值。

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責任編輯：李智美

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