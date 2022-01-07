銀行股有前景 買賣策略怎部署－談中銀香港（02388） 股市 12:35 2022/01/07 分享： 加息周期下，銀行股再引來市場關注，，近日走勢亮麗。繼續看好銀行股前景的話，買賣策略怎部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，分析中銀香港買賣策略。 *重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此－附Time code】 *港股面對「內憂外患」首季或探底？ 滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略* 欄名 : 3分鐘睇市 最新專欄文章 更多 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 2022/01/06 港股終止「八連陰」有利好啟示？先看看能否升破呢個關鍵位 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 2021/12/09 美股調整後再反彈 開始重回升軌？ 留意！美股料提早加息 一個關鍵字眼露玄機 2021/11/25 留意！美股料提早加息 一個關鍵字眼露玄機 美股向好勢頭料持續至年底 但明年要小心宜保留現金 2021/11/24 美股向好勢頭料持續至年底 但明年要小心宜保留現金 美股處於山頂 可待感恩節後再部署 2021/11/18 美股處於山頂 可待感恩節後再部署 銀行 板塊 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 香港 加息 港股