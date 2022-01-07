銀行股有前景　買賣策略怎部署－談中銀香港（02388）

加息周期下，銀行股再引來市場關注，，近日走勢亮麗。繼續看好銀行股前景的話，買賣策略怎部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，分析中銀香港買賣策略。

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪Ravi為你捕捉潛力股*【按此－附Time code】

*港股面對「內憂外患」首季或探底？ 滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略*