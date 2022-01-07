【中國疫情】彭博研究：Omicron對中國消費潛在衝擊或超Delta病毒　世界所受影響反而不大？

▲ 【中國疫情】彭博研究：Omicron對中國消費潛在衝擊勢超Delta病毒 世界所受影響反而不大？

Omicron變種新冠病毒全球迅速擴散，香港再大幅收緊防疫措施應對，世衛組織最新表示，Omicron變種病毒雖然極具傳染性，但引發病癥較輕、住院病例也較少，對多國醫療體系仍帶來嚴重壓力。彭博研究最新指出，雖然目前中國沒出現Omicron變種病毒本土傳播鏈，但以目前疫苗難截Omicron病毒傳播，而中國續以「動態清零」為防疫原則，Omicron病毒對中國消費的威脅，較另一變種病毒株Delta更具殺傷力。

彭博研究指，與前幾波新冠疫情相比，Omicron在世界許多地區造成的經濟損失可能沒有那麼嚴重，但疫情若發生在中國，對經濟影響可能大不同。

中國目前以「動態清零」為防疫原則，被視為武漢疫情以來最嚴重的西安疫情由Delta病毒所引起，以內地在西安疫情爆發後所採取的嚴格防疫措施，彭博研究指，從影院觀影到旅行在內的高頻數據顯示，有關封城措施已對內地元旦三日假期的人口流動、消費帶來影響。

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彭博研究：中國11月「二十大」前嚴守防疫機率較高

彭博研究指，若西安疫情快速得到控制，其他地區僅有零星的散發疫情，新春假期期間（1月31日至2月6日）防疫要求或較溫和，2022年中國零售額可能成長4%，但較2021年增長13%為慢。若多地疫情爆發導致全國上下倡導春節期間「原地過節」，將極大地抑制假日期間的消費，消費復甦可能要到第一季度末才能開始，令消費增長更慢。

中長線而言，彭博研究認為，在11月「二十大」中共最高領導層換屆前，內地嚴守防疫要求的機率較高，而其他經濟體在自然和疫苗免疫的幫助下將實施較開放國內和國際出行政策，中國「動態清零」原則將更難與其他經濟體接通。

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