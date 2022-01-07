【Apple】Tim Cook去年年薪 夠買幾多部iPhone？

蘋果（Apple）本周市值曾衝破3萬億美元，行政總裁Tim Cook自然功不可沒。外媒披露Tim Cook去年的年薪接近9,900萬美元（約7.7億港元），足夠買到超過12.3萬部iPhone 13。

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美媒CNBC報道，美國證券交易委員會（SEC）周四（6日）公布一份文件。文件披露Apple於2020年9月至2021年9月的財政年度，年收入增長33%，銷售額更超過3,650億美元（約2.8萬億港元）。

Tim Cook去年總年薪達到9,873萬美元，以下為其年薪的組成部分：

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據悉，Apple在2020年9月宣布分為兩部分的5年期獎勵計劃。Tim Cook首部分可獲贈近33.4萬股Apple股票，當時價值會是3,750萬美元（約2.9億港元），由2023年起分3年分配。

Tim Cook年薪夠買幾多部各款型號的iPhone?

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Apple於第二部分同樣會按業績分配近33.4萬股Apple股票，如Tim Cook達到特定業績目標，股票獎勵會翻倍。

Apple於文件中形容自Tim Cook於2011年接手公司以來，對Apple而言是非凡的十年，也是他升任行政總裁以來首次獲得股權獎勵。

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責任編輯：鄭錦玲